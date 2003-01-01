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К 2020 году в жилых домах Тюменской области не останется лифтов, чей возраст превышает 25 лет.

Об этом сообщили в областном департаменте жилищно-коммунального хозяйства. По данным его специалистов, замена оборудования проводится в рамках региональной программы капитального ремонта. С 2015 по 2017 год в области заменили 255 лифтов, срок эксплуатации которых истек. Предстоит переоборудовать еще 88 подъемных механизмов.

Все новые лифты отвечают стандартам технического регламента Таможенного союза. Они безопасны, энергоэффективны, удобны, а также приспособлены для инвалидов. Все современные подъемные механизмы управляются с помощью компьютеров.

— Мы приступили к реализации программы капремонта позже других регионов — в конце 2015 года. Это позволило заранее подготовить проекты, площадки, накопить определенный денежный запас, так называемую подушку безопасности. И сделать рывок по лифтам, срок технической эксплуатации которых истек, — прокомментировал директор департамента ЖКХ Михаил Гилев.