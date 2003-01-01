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Треть сотрудников редакции "Тюменских известий" прошли вакцинацию против гриппа.

Так же поступило 40 процентов жителей Тюмени, утверждает статистика. Поликлиники города по-прежнему предлагают сделать прививку, но уже не бесплатно, а за счёт собственных средств.

Пока гриппа в Тюмени нет, во всяком случае, нет лабораторного подтверждения этого, утверждает городской департамент здравоохранения. Медики регистрируют ОРВИ: в четвёртую неделю октября, кстати, заболеваемость снизилась по сравнению с предыдущей семидневкой на 12 процентов. Более 80 процентов захворавших - дети. Всего же за этот период зарегистрировано 8106 случаев ОРВИ.