·

С начала года специалисты областного управления Роспотребнадзора выявили нарушения табачного законодательства на 72 объектах торговли. По информации ведомства, чаще всего выявляются правонарушения, которые связаны с несоблюдением ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями. Кроме того, регулярно нарушаются требования к знаку о запрете курения, обозначающему места, где это делать запрещено.

По итогам проверок наказаны 24 юридических лица и 55 должностных лиц, а также пять граждан. Общая сумма штрафов, которую надлежит уплатить нарушителям, составляет почти 680 тысяч рублей.

Добавим, что контроль за соответствием табачной продукции осуществляется в рамках Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».