·

Ямал продолжает расширять сеть систем видео- и фотофиксации нарушений правил дорожного движения.

На следующий год планируется дополнительно приобрести стационарные комплексы — их установят в городах Ноябрьск и Лабытнанги. Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, в настоящий момент в состав системы автоматической фиксации нарушений ПДД входит 26 стационарных, 21 передвижной комплекс и два комплекса «Паркон», предназначенные для выявления нарушений при парковке.

С начала 2017 года с их помощью вынесено 60 тысяч постановлений, из них стационарными комплексами — 34 тысячи, передвижными комплексами — 26 тысяч. Общая сумма штрафов составила 30 миллионов рублей. Уже взыскано около 20 миллионов рублей. Большая часть постановлений приходится на города Новый Уренгой (44%), Ноябрьск (20%) и Пуровский район (13%).