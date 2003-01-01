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Глава Югры Наталья Комарова провела заседание постоянной комиссии Совета при губернаторе по развитию местного самоуправления.

В режиме видеоконференции обсуждалась тема ликвидации в муниципалитетах несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления. Наталья Комарова напомнила слова президента Владимира Путина из прошлогоднего послания к Федеральному Собранию РФ о необходимости заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов. По данным губернатора, по состоянию на 13 октября в автономном округе ликвидирован 521 объект из 911, включенных в дорожные карты муниципальных образований Югры. Это 57%, к концу года доля ликвидированных свалок должна составить 75%. Наталья Комарова подчеркнула, что приветствуется любая инициатива в выполнении мероприятий по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления. Губернатор поручила выполнить все обязательства муниципалитетов по реализации мероприятий, запланированных на 2017 год.