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Тюменская область. День народного единства в регионе традиционно отметят и ярко, и полезно.

В предпраздничные и праздничные дни мероприятия организованы во всех муниципальных образованиях. Это выставки, классные часы в школах, семинары и т.д. К этой дате приурочены Большой этнографический диктант, открытие мультимедийного парка «Россия — моя история», акция «Ночь искусств» и другие события. Главные торжества запланированы на 4 ноября. Они пройдут на 30 площадках городов и районов Тюменской области. В полдень в Тюмени у парка «Россия — моя история» начнется фестиваль «Наша география» на тему государственно-административного устройства страны, истории Тюменской области, наших городов и районов. На Цветном бульваре выступят национальные ансамбли, пройдут конкурсы, можно будет купить сувениры и символику праздника. В точках общепита областной столицы состоится фестиваль национальной кухни.