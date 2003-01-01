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Тюменская область. У областного департамента информатизации появился новый руководитель.

На должность директора департамента с 1 ноября назначена Мария Рудзевич. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Мария Владимировна трудится в департаменте с 2005 года. С июня 2010 года является заместителем директора. В 2000 году Мария Рудзевич окончила Тюменский государственный университет по специальности «Информационные системы в бизнесе» (инженер). В 2013 году получила второе высшее образование в том же Тюменском государственном университете по специальности «Юриспруденция».