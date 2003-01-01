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Ямальская программа «Губернаторская сотня» признана успешной — она позволила многим талантливым северянам раскрыться и добиться успеха.

К такому выводу пришли участники заседания экспертного совета проекта, которое провела заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, руководитель аппарата главы региона Наталия Фиголь. Программа реализуется с 2012 года, за это время через нее прошли 717 человек. Лауреаты «Губернаторской сотни» успешно реализовали 650 социально значимых проектов и акций. Они приняли участие в управлении почти сотней некоммерческих организаций, в деятельности 66 общественных и экспертных советов регионального и муниципального уровня, попали и в состав Общественной палаты автономного округа. 12 участников кадрового проекта включены в резерв управленческих кадров Ямало-Ненецкого автономного округа, а четверо ямальцев — выпускников программы были избраны в представительные органы власти муниципальных образований.