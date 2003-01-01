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3 миллиона квадратных метров жилья за 3 года построено в Югре.

Такую цифру озвучила губернатор автономного округа Наталья Комарова на заседании общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития региона. По словам главы региона, наметилась положительная динамика уровня обеспеченности населения жильем.

— Мы продолжаем, — отметила она, — ликвидацию аварийного фонда, признанного таковым после 8 января 2012 года, и приспособленных для проживания строений. Предоставляются меры поддержки отдельным категориям граждан. Тем самым формируется качественный рынок спроса и предложений в жилищной сфере. В Югре с 2014 по 2016 годы снесено 308,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья. В общем жилом фонде по итогам прошлого года доля ветхих строений снизилась до 7,7 процента.