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Комитет гражданских инициатив представил индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах.

Как сообщает портал «Рамблер», по оценке экспертов, в список «самых напряженных» вошли республики Коми, Дагестан и Чувашия, Алтайский край, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Ростовская, Самарская, Тверская, Челябинская области и Москва. Здесь комитет отмечает общее повышение протестной активности населения.

В ноябре в России в рамках антитабачной политики изменится дизайн сигаретных пачек. Как пишет «Российская газета», страшные картинки теперь будут наноситься на обе стороны упаковки, под них отводится 50% поверхности пачки. Появится информация о содержании ядов. Внутри упаковки запрещено помещать рекламные вкладыши. Кроме того, исчезнет понятие «легкие сигареты » и прочие разновидности типа «ультра» или «экстра », а также не станет названий табачных изделий, намекающих на пищевые продукты.

В России разрабатывается закон о биологической безопасности. По данным РИА «Новости », его внесут на рассмотрение Госдумы РФ уже в декабре текущего года. Это событие анонсировал первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. По его словам, необходимо взять под контроль работу зарубежных лабораторий, которые проводят клинические исследования на территории России. Особую актуальность документ приобретает в связи со скандалом, связанным со сбором биологического материала россиян иностранцами.