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Петиция за импичмент президента США Дональда Трампа набрала 1 миллион подписей. Как пишет издание «Лента. Ру», воззвание было опубликовано на сайте американского миллиардера Тома Стайера, сторонника демократической партиию.

Он обвинил Трампа в нарушении ряда законов и агрессивной внешней политике. В свою очередь сам президент на минувшей неделе уже отреагировал на идеи Стайера, назвав своего противника «чокнутым и полностью ненормальным».

В Казахстане приступили к практической части реформы по переходу с кириллицы на латиницу. Как сообщает РИА «Новости», в 2018 году начнет функционировать специальный сайт в интернете — конвертер с кириллицы на латиницу.

Также будут выпущены учебно-методические пособия. В 2019 году начнется подготовка учителей и воспитателей для нулевого класса школ. А завершится реформа к 2025 году.

Деловой журнал «Форбс» составил рейтинг умерших звезд, которые до сих пор «зарабатывают ». Как передает агентство «Новости», возглавил список в пятый раз подряд певец Майкл Джексон, чей годовой доход составил 75 миллионов долларов. На втором месте — скончавшийся в сентябре прошлого года гольфист Арнольд Палмер, заработавший 40 миллионов. В первую десятку также попали легендарные Элвис Пресли (35 миллионов) и Боб Марли (23 миллиона долларов).