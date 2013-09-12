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Благотворительный фонд развития города Тюмени приглашает к участию во Всероссийском конкурсе имени Льва Выготского действующих и будущих педагогов дошкольного образования Уральского федерального округа.

Участники конкурса делятся на две группы. В одной - педагоги дошкольного образования, работающие как непосредственно в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и вне таких организаций (в форме семейного образования), в том числе в форме электронного обучения, а также с применением дистанционных образовательных технологий с использованием сети Интернет.

В другой группе - студенты выпускных курсов высших учебных заведений, студенты выпускных курсов средних профессиональных учебных заведений, студенты магистратуры и аспиранты, обучающиеся очно по направлениям подготовки - «педагогические науки» и «гуманитарные науки» (в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061), имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет или планирующие работать с ними на профессиональной основе.

Кстати, количество участников от одного учебного заведения и организации, как и число победителей, не ограничено. Победители прошлогоднего конкурса могут участвовать только с новым проектом.

Всю информацию о способах подачи заявки и условиях участия можно узнать на сайте конкурса: http://konkurs.rybakovfond.ru и в Благотворительном фонде развития города Тюмени 8 (3452) 228-986, 222-848 grant@cftyumen.ru