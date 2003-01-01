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В Тюмени проходят занятия в «Академии собственной безопасности».

По данным областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, проект рассчитан на шесть месяцев. Его участниками стали пожилые тюменцы в возрасте от 55 лет и старше. Курс академии предусматривает обучение пенсионеров многим полезным навыкам. Слушатели научатся основам безопасности на улице и в быту, правовой и финансовой грамотности. Они узнают, как общаться с телефонными мошенниками, распознавать лжесотрудников социальных служб, здравоохранения, Пенсионного фонда, защищать свои права в заведениях общепита и т.д.

Сам проект носит название «Бабушки особого назначения». Он получил финансирование по итогам конкурса, проводимого фондом поддержки и развития филантропии «КАФ». Его реализации содействуют эксперты проекта по профилактике и предотвращению чрезвычайных ситуаций «Мой дом — моя крепость».