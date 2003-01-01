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Росавиация провела проверку готовности ямальских аэропортов к осенне-зимнему сезону.

Вердикт Федерального агентства воздушного транспорта позитивный — воздушные гавани автономного округа проверку прошли. Коллективы аэровокзалов прошли курсы теоретической и практической подготовки, в службах проведены мероприятия по обмену опытом, особенностям эксплуатации технических средств и выполнения технологических графиков обслуживания воздушных судов.

Также положительная оценка дана состоянию инфраструктуры и оборудования. Проверена исправность средств приемки горюче-смазочных материалов, условий их хранения, транспортировки, фильтрации и заправки. Создан необходимый запас авиационных ГСМ и жидкостей для борьбы с оледенением.

Добавим, что в настоящий момент на территории Ямала действуют 10 аэропортов. Воздушные гавани городов Салехард, Новый Уренгой, Надым и Ноябрьск имеют взлетно-посадочные полосы с искусственным покрытием и способны принимать суда всех типов.