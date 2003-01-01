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2,9 тысячи объектов в 180 городах России подверглись атакам телефонных террористов за последние два месяца.

2,9 тысячи объектов в 180 городах России подверглись атакам телефонных террористов за последние два месяца. По сообщению портала «Рамблер», об этом рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. По его словам, акция «ложного минирования» началась с 10 сентября, ее цель — «дезорганизовать работу учреждений, посеять в обществе страх и чувство незащищенности». Подавляющее большинство подобных звонков производится из-за рубежа посредством интернет-телефонии.

За пять лет количество роботизированной техники отечественного производства, стоящей на вооружении нашей армии, выросло в 11 раз. Как передает агентство «ТАСС», благодаря этому увеличилась эффективность средств разведки и поражения. В рамках системы инновационной деятельности Минобороны РФ взаимодействует с 1273 научно-техническими организациями, расположенными в 23 регионах России. Проработано более 1,5 тысячи инновационных проектов.

В России заметно растет доля людей, оценивающих положительно работу полиции. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Левада-центра», в 2010 году работой правоохранителей были удовлетворены 27% россиян, в 2013 году — 36%, а сейчас — уже 46%. Недовольны полицией 34% респондентов (в 2013 году — 46%, в 2010 году — 60%). При этом у участников социологического исследования по-прежнему есть претензии к поведению полицейских. 33% респондентов считают его «безразличным и формальным».