·

Рейтинг президента США Дональда Трампа продолжает каждый месяц обновлять антирекорд.

Рейтинг президента США Дональда Трампа продолжает каждый месяц обновлять антирекорд. По сообщению агентства «ТАСС», в настоящий момент доверие своему лидеру оказывают лишь 36% жителей страны. За прошедший месяц рейтинг Трампа снизился еще на 1%. Негативно к деятельности нынешнего американского президента относятся 58% респондентов. Правда, до главного антирекорда истории США Трампу еще далеко. В 2008 году Джорджу Бушу младшему доверяли 24% участников аналогичного опроса.

2017 год станет одним из трех самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Об этом, по данным «Интерфакса», говорится в докладе Всемирной метеорологической организации. Ее генеральный секретарь Петтери Таалас заявил, что последние три года являются тремя самыми жаркими и общий тренд сохраняется. Из-за хозяйственной деятельности человека глобальное потепление продолжится, приводя к ураганам, наводнениям, засухам.

Новым президентом Международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца избран Франческо Рокка. По данным РИА «Новости», его избрание произошло в рамках генеральной ассамблеи организации в турецкой Анталье. Ранее Рокка координировал работу итальянского Красного Креста во время землетрясения в Абруццо и на Гаити, руководил гуманитарной миссией в Грузии в 2008 году и в Иракском Курдистане. Он активно занимался помощью беженцам, которые добираются до Европы по Средиземному морю.