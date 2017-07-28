27 августа отмечается День российского кино. Для жителей Тюменской области в этом году праздник имеет особый оттенок — мы его отмечаем с чувством причастности к съёмкам нашумевшего ещё задолго до выхода на экраны фильма «Тобол».

Идеальное место

За перипетиями на съемочной площадке в Тобольске мы наблюдаем давно — с момента начала строительства декораций. Затем многим посчастливилось видеть зимние сцены, которые снимались у стен Тобольского кремля в исторических интерьерах древнего города. А кто-то исполнил свою давнюю мечту и сам попал в артисты. В качестве массовки.

Летом съемки велись не менее интенсивно, менялись декорации, костюмы, сюжетные линии. Появлялись новые персонажи. Один из них — митрополит Филофей, которого играет заслуженный артист России Евгений Мундум, известный по многочисленным ролям в кино и сериалах. Он играл в «Побеге», «Физруке», «Пепле», «Трудно быть богом», «МосГазе» и десятках других лент.

Место для съемок эпизодов прибытия Филофея к остякам и вогулам, их прощание со старой языческой верой и обращение в новую веру изначально было выбрано не там, где в итоге снимались сцены.

Однако художники-постановщики нашли идеальный для съемок уголок природы — рядом с селом Карачино в Тобольском районе. В нескольких шагах от населенного пункта густой лес, красивая речка, по которой Филофей со стрельцами «приплыл» крестить вогулов…

Главные сцены

Ключевая сцена этого исторического эпизода — обрушение языческого идола в костер в присутствии стрельцов и аборигенов. Ее готовили много часов, подбирая нужный реквизит и до сантиметра вымеряя место для каждого актера.

Из «медийных лиц» в сцене участвует Михаил Евланов, также имеющий за плечами десятки ролей

(«9-я рота», «День выборов», «Обитаемый остров», «Брестская крепость»).

В «Тоболе» Михаилу досталось роль стрельца Ерофея. Именно он «добивает» упавший языческий идол, отправляя его в центр кострища. После чего поднимается пламя, люди, окружившие костер, воздевают руки к небу, а из огня вылетает лебедь, покидая язычников.

Конечно, никакого лебедя в эпизоде не было — его потом дорисуют на компьютере. Да и со стороны движения актеров могли показаться странными. Но кино — это не только искусство, но и мастерство манипуляции. На экране в готовом фильме зрители увидят сцену такой, какой ее задумал режиссер…

В истории про прибытие Филофея будут и важные сцены на воде. В том числе эпизод, когда два суда пристанут к берегу. Для этих съемок были сооружены два аутентичных деревянных корабля с мачтами. Вы-глядят они здорово — «как в музее»!

Снимается кино

В целом съемки полнометражного фильма «Тобол» и 8-серийного телефильма, который, как уже известно, покажет Первый канал, на тобольской земле заканчиваются. 5 сентября съемочная группа попрощается с духовной столицей Сибири.

Большинство известных артистов уже покинули Тобольск. Например, в среду закончились съемки у народного артиста России Дмитрия Назарова, сыгравшего Семена Ремезова.

Также в фильме задействованы Дмитрий Дюжев (Петр Первый), Евгений Дятлов (сибирский губернатор Матвей Гагарин), Александр Лазарев-младший, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце, Виктор Раков и другие известные актеры.

Что касается массовки, то в ее роли выступали как жители Тюменской области, так и представители других регионов. По их словам, на съемки ехали со всей страны — вплоть до Владивостока. И совсем не за деньгами…

Режиссер фильма — Игорь Зайцев, снимавший «Диверсанта», «Есенина», «Чкалова», «Каникулы строгого режима» и многие другие фильмы и сериалы, хорошо знакомые отечественному зрителю. Сценарист — Алексей Иванов, известный российский писатель. Но в титрах его фамилии, возможно, не будет.

Как всё начиналось

Как рассказал продюсер «Тобола» Олег Урушев, история проекта «Тобол» началась, когда евро стоил 100 рублей, предрекали, что будет по 200, и никто не верил, что в такой момент можно браться за такие масштабные идеи.

— А мы верили! — говорит Урушев.

От появления идеи до воплощения прошло немало времени. Сценарий, по словам продюсера, заказали местным авторам, но ничего не получилось (местные авторы утверждают обратное. — Д.Н.). После этого был привлечен Алексей Иванов, который с энтузиазмом принялся за работу и выдал сценарий полнометражки.

Интересно, что на основе этого сценария Иванов выпустил первый том двухтомника «Тобол» тиражом в 50 тысяч. А книга помогла в создании сценария уже сериала «Тобол», рассчитанного на восемь серий.

В работу над картиной вмешались творческие разногласия между сценаристом и режиссером, после чего Иванов снял свою фамилию с титров. Но большого скандала из этого не вышло — взаимные обязательства друг перед другом, уверяет продюсер, были выполнены. А съемки начались.

На всех этапах работы съемочная группа нашла понимание и поддержку правительства Тюменской области, лично губернатора Владимира Якушева.

Зародился и уникальный творческий союз с Тобольским музеем-заповедником. Команды фильма и музея взаимно обогатили друг друга потрясающим историческим интерьером. Тоболяки предоставили свои возможности, а киношники решили передать партнерам декорации.

Всё еще будет

Совместной будет и рекламная кампания — для ее проведения уже нашелся инвестор, который, по предварительным данным, вложит 80 миллионов рублей.

Хотя на экранах страны фильм и сериал выйдут еще не скоро (в 2018-2019 годах), его продвижение идет полным ходом, еще до завершения всех съемок. В настоящий момент готов трейлер картины, представляющий собой нарезку из ярких эпизодов «зимней части» съемок.

Олег Урушев не скрывает: этот ролик — для продажи фильма. Уже 5 сентября «Тобол» впервые представят на кинематографическом рынке в канадском Торонто, в конце сентября — на аналогичном мероприятии в Санкт-Петербурге.

Перед творческой группой стоит задача-минимум — собрать в кинотеатрах 10 миллионов зрителей. Так называемый показатель ожидаемости фильма на популярном сервисе «Кинопоиск» составляет 94 процента.

А сериал в 2019 году покажут, скорее всего, на Первом канале, контракт с которым подписан. Причем, за сериалом выстроилась небольшая, но очередь из каналов.

Перспективу картины связывают с Россией, странами СНГ и… Китаем. Рынок Поднебесной в последнее время позитивно воспринял ряд российских фильмов. А в «Тобол» еще могут быть включены две сцены во дворце китайского императора — они вписываются в сюжет.

Премьера же полнометражной художественной ленты «Тобол», как обещает Олег Урушев, состоится на нашей земле — в Тюмени или Тобольске.