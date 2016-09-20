В региональном парламенте состоялся круглый стол на тему «Депутаты Тюменской областной Думы в системе государственной власти».

Инициатором мероприятия выступила фракция «Справедливая Россия» в Тюменской областной Думе. Открывая круглый стол, ее руководитель, заместитель председателя регионального парламента Владимир Пискайкин подчеркнул: депутатский корпус существенно обновился, поэтому тема круглого стола будет особенно интересна новоиспеченным парламентариям. Депутат также напомнил о главных приоритетах, которые обозначил в своем послании губернатор Тюменской области Владимир Якушев: гражданственность, честность и профессионализм.

— В современном обществе изменились основные критерии. Сегодня должны преобладать не отчеты, а реальные дела, — заявил Владимир Пискайкин. — Необходима концентрация всего интеллектуального потенциала Тюменской области.

Парламентарий посетовал, что чаще всего избиратели обращаются к депутатам для решения собственных проблем, включая коммунальные. Просят денег из депутатского фонда на восстановление жилья после пожара, на медицинскую операцию и даже на издание книг.

— Мы понимаем чаяния людей, помогаем им в том числе и деньгами. Но главная задача депутата заключается в том, чтобы облегчить жизнь граждан справедливыми законами.

О полномочиях и пределах компетенции регионального парламента участников круглого стола проинформировала руководитель аппарата областной Думы Анна Кащук. Основной упор в своем выступлении она сделала на нормах действующего законодательства, напомнив, что главная функция регионального парламента заключается в нормо­творчестве и правовом регулировании на территории области.

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин рассказал об особенностях проведения избирательных кампаний в регионе. По его мнению, они связаны с определенными проблемами в правовой основе избирательного процесса в сложнопостроенном субъекте РФ.

— На вопрос, как проводятся выборы в Тюменской области, думаю, с трудом ответят даже члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, — заметил Игорь Халин.

Председатель областного избиркома считает, что политическая активность в регионе недостаточно высока. В Тюменской области зарегистрировано 54 региональных отделения политических партий, а на федеральном уровне — еще больше. Между тем в избирательном бюллетене их всего семь. Кроме парламентских партий были представлены еще три: «Яблоко», «Партия Роста» и «Патриоты России». Сейчас на федеральном уровне обсуждается предложение обязать партии участвовать в выборах.

— Некоторые горячие головы предлагали ликвидировать партии, не собравшие достаточное количество подписей, — сообщил Халин. — На сегодняшний момент от этой радикальной идеи отказались, но, скажу честно, проблема сохраняется. Центральная избирательная комиссия также намерена рекомендовать политическим партиям не выдвигать ни по спискам, ни по одномандатным округам кандидатов, когда-либо привлекавшихся к уголовной ответственности, даже если судимость уже погашена.