С таким предновогодним пожеланием вчера обратился к жителям губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он провёл традиционную пресс-конференцию для представителей СМИ региона, посвящённую итогам уходящего года. Встреча проходила в зале «Атриум» Тюменского технопарка. За ней мог наблюдать любой житель области в прямом телеэфире.

По традиции были озвучены первые предварительные итоги года в цифрах. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал за девять месяцев составил 284,1 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2015-го. Индекс промышленного производства за 11 месяцев достиг отметки в 100,8 процента. Ожидается, что по итогам всего календарного года этот показатель чуть подрастет.

Численность населения в регионе по данным на 1 ноября составила 1475,1 тысячи человек. Благодаря естественному приросту население увеличилось на 5,7 тысячи человек. Еще на 14,9 тысячи наш регион прирос благодаря миграционным процессам.

Об итогах уходящего года

— 2016-й год ознаменовался для Тюменской области чередой важных и масштабных событий. В этом ряду были молодежные Дельфийские игры России, чемпионат Европы по биатлону, много интересных событий в рамках международного движения WorldSkills. Было много открытий новых производств, социальных и транспортных объектов. Все они не остались незамеченными. Но самое главное достижение года, как я уже не раз говорил, — положительная динамика нашей экономики. Да, это не те цифры, на которые мы ориентировались. Рост индекса промышленного производства составит 2-2,5 процента. Хотелось бы больше, но это все равно рост. Самое главное, к чему мы должны стремиться, чтобы наша экономика работала. Тогда будет развиваться социальная инфраструктура, реализуются все проекты.

Если говорить об итогах года в личном плане, то для меня очень хорошим и интересным опытом стали три дня в Кишиневе на конгрессе Международного союза биатлонистов, когда тюменский оргкомитет победил в борьбе за право проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. Наша региональная команда показала, что может делать успешные проекты не только в рамках региона, но и всего мира. Эти дни запомнятся на всю жизнь. Это были замечательные эмоции! Хоть сейчас мы и рискуем это право потерять...

О грядущей экономии

— В 2016 году из-за уменьшения доходов мы экономили, но не свернули ни одну из реализуемых программ. Был применен секвестр, когда мы на равную долю сократили затраты по всем статьям. В результате общее сокращение глобально не отразилось ни на одном направлении. В 2017 году мы значительно сэкономим на строительстве транспортной инфраструктуры. И, видимо, выйдем не на все социальные объекты в Тюмени, строительство которых изначально было запланировано. Мы намеревались возводить три новых школы. По факту же сейчас выходим на аукцион определения подрядчика по одной из них. По строительству второй определимся в последнюю неделю декабря, когда будут приняты решения по ряду вопросов в федеральном центре. А строительство третьей, если никаких изменений не произойдет, отложим.

Из-за новой системы перераспределения налога на прибыль между регионом и федеральным центром бюджет потеряет около 3,5 миллиарда рублей. Но поводов для паники в строительной отрасли из-за этого быть не должно. Это не те цифры, исчезновение которых может повлечь серьезные изменения на нашем строительном рынке.

О воздушной гавани

— Мы наконец-то получили разрешительные документы на ввод в эксплуатацию всего терминала аэропорта Рощино. Это историческое событие. Реконструкция действующего аэропорта была сложной и для строителей, и для всех служб воздушной гавани. И, конечно же, для пассажиров. Отмечу, что по итогам 2016 года общий прирост пассажиропотока Рощино составит не менее 6 процентов. Это хороший показатель.

На 15 января 2017 года намечено официальное открытие нового терминала Рощино. Приглашены министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Напомню, что мы финансировали проект совместно с Ямалом в соотношении пятьдесят на пятьдесят. Я рад, что жители всех трех регионов получили современный аэровокзал, где смогут чувствовать себя комфортно.

О развитии IT-технологий

— В последние годы мы серьезно недорабатывали в этом процессе. Сегодня видим, что все ведущие экономики растут за счет развития этого сектора. Во-первых, нам нужны кадры. Мы уже подтянули к нашим ведущим вузам три серьезные IT-компании, одна из них создала кафедру. Во-вторых, мы должны создать благоприятные условия для появления и развития IT-компаний, что позволяет нам сделать региональное законодательство. В-третьих, мы внедрим инструменты финансовой поддержки, которые позволят создавать и развивать стартапы. У нас есть опыт в этом направлении, который отработан на других отраслях. В-четвертых, создание среды для уже опытных специалистов. Абы куда они не поедут. В целом у нас есть хорошие перспективы для развития IT-отрасли.

Об инвестиционном климате

— Мы продолжаем вести рейтинг муниципалитетов по привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для инвестора. 23 декабря пройдет заседание правительства в расширенном составе. Будут названы и лидеры, и отстающие. По традиции мы проводили так называемую «контрольную закупку», и ряд муниципалитетов получили двойку по итогам проверки. Так что нам есть еще куда стремиться. Сотрудники администраций должны не только обладать компетенциями, но и быть заинтересованными, доброжелательными. Их задача — обеспечить теплый прием, а не отфутболивать инвестора по разным телефонам.

О гражданской активности

— Мне всегда интересны гражданские инициативы населения. Рад, когда жители активно участвуют в делах региона. Но меня беспокоит, что наша гражданская инициатива получает всплеск, когда происходит что-то плохое. Хотелось бы, чтобы и в те моменты, когда жизнь идет в привычном русле, без происшествий, эта инициатива тоже не дремала.

Об угрозе отмены международных соревнований

— В первую очередь нужно дождаться 22 декабря, когда пройдет заседание по вопросам, касающимся выступления биатлонной сборной России и проведения крупных турниров по этому виду спорта в России. Мы подготовили письмо в адрес Международного союза биатлонистов со своими аргументами, почему в 2017 году этап Кубка мира должна принять Тюмень.

Отмена Кубка мира в Тюменс-кой области станет для нас тяжелым событием. Однако есть вероятность еще более неблагоприятного развития ситуации, при котором вся наша сборная может быть отстранена от участия в соревнованиях. Сейчас мы должны исходить не только из интересов региона, но и всей страны. Если встанет вопрос «или — или», то лучше обойтись малой кровью. Мы хотим, чтобы наши спортсмены не были отстранены от Олимпийских игр 2018 года и других крупных стартов.

P.S. В завершение встречи глава региона поздравил всех жителей Тюменской области с наступающим Новым годом:

— Все мы — одна огромная команда. Если каждый на своем месте будет делать работу качественно, эффективно и творчески, то нам не страшны никакие кризисы. Хочу поблагодарить всех за то, что в 2016 году мы работали именно так. Нам многое удалось! Желаю всем здоровья, благополучия, успехов и уверенности в собственных силах!