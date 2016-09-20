Индивидуальное предпринимательство в последнее время становится всё популярнее, причём не только в крупных городах, но и сельской местности. И если в мегаполисах множество самых разных вариантов, где найти себе применение, то село тоже предлагает своё поле деятельности, пусть не такое обширное. Зарабатывать здесь можно не только фермерством. Чем ещё? Расскажем на примере Армизона.

К предпринимателям в Армизонском районе отношение особое. Что не удивительно: малый бизнес приносит ощутимую пользу территории. Это и новые рабочие места, и налоги в местный бюджет. Областные программы поддержки дают свои плоды. Люди не стремятся уехать в город, остаются на малой родине, молодёжь возвращается в село…

Не бояться трудностей

По теплице разносится ядрёный аромат свежесрезанного зелёного лука. Слезу вышибает. «Да… Такой уж нынче лучок купили на посадку. Зато сколько пользы от него!» — улыбается, заметив мою реакцию, предприниматель Иван Бондаренко.

Полезная зелень, выращенная в местном хозяйстве, армизонцам полюбилась сразу. Привозная аналогичная продукция ни в какое сравнение не идёт! В чём секрет? В особенностях выращивания: лук и огурцы растут в грунте, соблюдаются режимы — температурный и полива. А ещё путь от производителя к покупателю — короткий. Срезанный лук из теплицы попадает сразу на прилавки магазинов, потому и храниться может не день и не два.

— Иногда в тепличных хозяйствах аммиачную селитру используют: и растения зеленее, и в рост быстрее идут. Но насколько они безопасны, неизвестно, — рассуждает собеседник. — Мы таких экспериментов не проводим. Зачем? Репутация дороже. Свой лук и сами едим, не боимся, и дети с удовольствием его лопают. Скоро и огурчики пойдут. Нынче из своих семян выращиваем. Неплохо взошли.

Теплица, пока единственная, появилась в Армизонском районе чуть больше двух лет назад. За урожаем сюда, бывает, приезжают и из соседних районов. Оценили…

— С чего всё начиналось? Как появилась идея затеять тепличный бизнес? — интересуемся.

— О… Это длинная история, — интригует Иван Александрович. — Мысли о своей теплице бродили давно, когда ещё жил в Караганде, учился в медицинском институте. Многие друзья из пригородного посёлка занимались выращиванием зелени. Теперь настало время воплотить задуманное в жизнь. С супругой посоветовались: чем бы ещё параллельно с аптечным делом заняться, остановились на теплице. Запускали её, конечно, со страхом. Всегда есть волнение, когда затеваешь что-то новое. Сегодня теплица уже сама себя «кормит». Пока это наше семейное дело. Надеюсь, через пару лет с кредитами расплатимся — и сотрудников сможем пригласить.

Иван Бондаренко привык рассчитывать на собственные силы. Благо и родные придерживаются тех же принципов. Потому и теплицу ставили, и систему отопления собирали сами… В чём-то ошибались — переделывали.

— Интернет всегда в помощь. При желании нужную информацию найдёшь. Что касается работы на грядках, опыт со студенчества имеется. Никогда не забуду слова своего первого декана: «Ребята, пропустили занятие — на отработку, в оранжерею. Врач должен уметь всё — даже грядки копать!» Что делать? Копали… Это первый курс. Потом уж поумнели, — отшучивается Иван Александрович и уже серьёзно, без улыбки, добавляет: — Когда начинаешь какое-то дело, главное, не бояться первых трудностей. Они преодолимы. Было бы желание изменить свою жизнь.

Вкус детства

В районах у хлеба особенный вкус. Настоящий, как в детстве. Потому как сельские пекари стараются придерживаться традиций. Используют в работе проверенные «бабушкины рецепты».

— Белый, серый, бородинский… Предлагаем покупателям 14 наименований хлеба, 43 хлебобулочных, 50 — кондитерских, — уточняет заведующая производством ООО «КоопХлеб» Оксана Ивлева. — Два кондитера умудряются выполнять заказы. Посмотрите, каждый тортик — настоящий шедевр.

Мы и не спорим. Торты оформлены со вкусом. «Любимый», «Графские развалины» или «Зимняя вишня» вполне могут украсить праздничный стол. А главное — хранятся недолго: нет в них консервантов, только натуральные продукты.

— Стараемся держать качество, — включается в разговор Татьяна Сукачёва, заместитель директора. — В деревнях сарафанное радио отлично работает. Для нас важен каждый покупатель.

К слову, трудятся на этом предприятии 38 человек. Каждые сутки выпекают около тонны хлеба, или в среднем две тысячи буханок. Чтобы выполнить заказы вовремя, работают в четыре смены.

— В коллективе каждый — мастер своего дела, — уверяет Татьяна Геннадьевна. — Стараемся сохранить костяк, который годами формировался.

Хлебопекарня Армизонской потребкооперации существует уже давно. До перестройки она являлась, по словам замдиректора, флагманом пищевой промышленности района. Потом наступили не лучшие времена. В начале 2000-х здесь выпускали около 13-15 тонн в месяц. В 2004-м на базе предприятия создали общество с ограниченной ответственностью «Кооп-Хлеб».

На областной сельскохозяйственной ярмарке, которая прошла в Тюмени в ноябре, у горожан была возможность попробовать армизонскую выпечку. Попробовали. Оценили! Раскупили всё, даже выставочные экземпляры — сказочные пряничные домики.

— Возле них останавливались, фотографировались, — улыбается Татьяна Геннадьевна. — Нам было приятно. Живём в глубинке, но можем предложить вкусную выпечку, которая не хуже, чем у популярных городских пекарен. На «Золотой осени» и на других посмотрели, и себя показали. Приятно, когда тебя ценят. Когда понимаешь: не зря работаешь!

Аршаковский хлеб

Пекарня Аршака Манукяна открылась по соседству с «Кооп-Хлеб», что называется, на одном пятачке. Но конкурентам удаётся жить дружно.

— Конкуренция — дело хорошее, — философствует Аршак Манукович. — Покупателю даёт возможность выбора, а предпринимателя заставляет держать планку. Станем предлагать качественную продукцию — будет и развитие бизнеса.

Мини-пекарня Аршака Манукяна появилась в Армизонском районе в 2012 году. Предприниматель хотел расширяться, печь не только хлеб, но и кондитерские изделия. Прежнее здание нормам СанПиНа не соответствовало. Ремонт требовал серьёзных затрат. К тому же возникла необходимость в новой печи. Общая сумма расходов оказалась неподъёмной для предпринимателя.

— Обратился за советом к главе района Евгению Золотухину. Он подсказал присмотреться к другому зданию, уже оборудованному, — вспоминает собеседник. — К совету прислушался. Получил заём в Инвестиционном агентстве Тюменской области. Купил и помещение, и две машины для перевозки хлеба.

Благодаря поддержке удалось создать пять рабочих мест. Обновлённое производство открылось в районе этим летом. Предприниматель устроил настоящий праздник для селян: с концертной программой и разрезанием красной ленточки!

264 субъекта малого предпринимательства работают на территории Армизонского района (данные на 01.10.2016), из них 227 — индивидуальные предприниматели, 37 — юридические лица.

Аршак родом из Армении, Сибирь стала для него второй родиной. Здесь — семья, бизнес. Впервые в Тюмень он приехал в 2002-м. Подрабатывал на стройках. Однажды побывал в командировке в Армизонском районе. Познакомился с будущей супругой… Наталья Витальевна во всём поддерживает мужа, помогает и в бизнесе.

— Рад, что переехал сюда. Конечно, было непросто найти своё место. И в Армизоне на стройках время от времени работал, такси водил. В конце концов, своё дело решил затеять. С нуля. В Армении это почти невозможно, особенно если нет нужных знакомств. Здесь всё иначе. Поддержка — серьёзная, — уверяет. — Пользуйся, работай, приноси пользу обществу. Мы стали для начала хлеб печь, лаваш. В сутки примерно тысячу буханок выпекаем. Сейчас хотим и кондитеркой заняться, сертификаты сделаем — и появятся наши торты, пирожные в магазинах. Специалист по тортам — моя мама, — улыбается. — Значит, и обучать мастерству будет она. Опыта у мамы достаточно: часто на заказ — день рождения или свадьбу — очень вкусные и красивые торты делала. Со временем хотим ещё мастера пригласить.

Аршак Манукович не скрывает: свой бизнес вести непросто. Тем не менее это привлекательнее, чем обычная работа по найму. Потому что знаешь: материальное благополучие твоё и твоей семьи зависит прежде всего от тебя самого. Да, бизнес не отпускает ни на минуту. Не всегда находится восемь часов для сна.

— Порой ложишься спать — и вместо снов приходит решение проблемы, над которой целый день думал, — улыбается Аршак. — И всё же теперь у меня есть главное — уверенность в завтрашнем дне. Постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы и мои работники были спокойны и уверенны. А время на отдых… Надеюсь, появится. Когда? Пока не знаю.

Талисман на удачу

Побывав в недавно открывшемся в Армизонском кафе «Талисман», почувствовали себя агентами популярной программы «Ревизорро». Заглянули даже в святая святых заведения — на кухню. Здесь всё блестело чистотой. От нас никто не пытался укрыться, наоборот, повара охотно общались, демонстрируя современное оборудование. Работать на таком, уверяли хором, — одно удовольствие.

Открытием очередного ресторана или кафе тюменцев не удивишь, для села же это событие. Впрочем, здесь есть чему приятно удивиться и избалованному горожанину: разнообразному меню, демократичным ценам, по-домашнему вкусным блюдам.

— Как появилась идея такого бизнеса? — интересуемся у владельца.

— Впервые с супругой задумались об этом на отдыхе, обсудили идею с друзьями, — вспоминает Аманжол Камзинов. — С тех пор прошёл не один год, но идея не отпускала.

Наконец решились. Года два работали над проектом кафе. Искали варианты, как сделать его привлекательным именно для селян. Потому остановились на восточной кухне. Радуют посетителей и пиццей, и всевозможной выпечкой. Всего здесь трудятся 15 человек.

— Многие повара — с опытом работы. Максим, пиццерист, работал на Севере, — уточняет управляющий Дмитрий Орлик. — Вообще коллектив хороший у нас собрался. Каждый — на своём месте. Сложно ли было подбирать сотрудников? Нет. Это один из плюсов сельского бизнеса. Приглашая человека на работу, уже знаешь, кто чего стоит.

— И всё же почему именно кафе? — допытываемся.

— Я всегда болею за свой район, будь то спорт или что-то другое, — признаётся Аманжол. — Хотел, чтобы у нас появилось такое место, где можно было приятно провести время с семьёй, с друзьями пообщаться. А то ведь и пойти особо некуда…

— Раньше я только животноводством занимался, — продолжает рассказ Аманжол Таупыкович. — Армизонский — родной район. С детства привык с большим хозяйством управляться. Было время, уезжал в Тюмень на учёбу. Окончив техникум, вернулся. Нужно было семью кормить, на ноги подниматься. Так и затянуло в бизнес. Сначала торговлей занимался, потом полностью на животноводство перешёл. Сейчас — более 90 голов крупного рогатого скота породы салерс, голов 200 овец… А кафе — для души занятие. Открыть его удалось благодаря финансовой поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области. Думаю, года через три начнёт себя окупать. Доведу дело до конца: характер такой, закалённый в спорте. Друзья меня не раз в город звали: приезжай, здесь возможностей много! А зачем?! И в деревне жить можно. Можно и зарабатывать, при этом дышать свежим воздухом, питаться натуральными продуктами. Лучше строить счастье дома, не искать его на стороне…