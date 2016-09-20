В Ишимском районе состоялось выездное совещание с руководителями органов АПК муниципальных образований Тюменской области.

Агропром нуждается в инвестициях

В Ишимском районе состоялось выездное совещание с руководителями органов АПК муниципальных образований Тюменской области.

Представители тюменского агропрома ознакомились с деятельностью местных сельхозпредприятий, подвели итоги года и обозначили основные задачи на перспективу.

По мнению заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента агропромышленного комплекса Владимира Чейметова, руководителям районных органов АПК следует активизировать работу по привлечению инвесторов в отрасль.

— Сегодня в регионе реализуются 15 крупных инвестиционных проектов в сельскохозяйственной сфере на общую сумму более 35 миллиардов рублей, — сообщил замгубернатора. — Но чтобы производство на территориях развивалось, необходимо и в дальнейшем активно работать над привлечением инвестиций, а не ждать, когда всё произойдет само собой.

Один из примеров успешного сотрудничества власти и бизнеса — завод по глубокой переработке пшеницы АО «АминоСиб» в городе Ишиме. Общий объем инвестиций в масштабный проект составил более 5 миллиардов рублей. На предприятии будут производить комбикорма, клейковину, спирт, а самое главное — лизин: до 30 тысяч тонн в год. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на следующий год.

Владимир Чемезов призвал участников совещания усилить эффективность органов АПК на местах. В муниципальных образованиях должна вестись скрупулезная работа с каждым предприятием: руководители профильных отделов обязаны быть в курсе всех проблем сельхозпроизводителей, привлекать инвестиции, способствовать увеличению ввода в оборот новых площадей для посева, решать вопросы по наращиванию производства молока и мяса.

Осторожно: фальсификат!

На последнем в этом году заседании общественного совета при департаменте АПК Тюменской области обсуждались меры по продаже фальсифицированной молочной продукции в тюменских магазинах. Больше всего нареканий у участников вызвало сливочное масло. Поставщиками фальсифицированной продукции преимущественно являются организации-фасовщики, а также недобросовестные предприятия-производители.

Директор департамента потребительского рынка администрации города Тюмени Елена Еремина рассказала о проверках масложировой продукции компаний «Росмасло» и «Масложировой комбинат» на соответствие техническому регламенту и нормам, прописанным в федеральном законе. При лабораторных исследованиях было выявлено, что содержание молочного жира в масле данных производителей не достигает 72,5 процента, а в одном из образцов содержание молочного жира не превысило и 6 процентов.

Исполнительный директор Ассоциации переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции Александр Бражко считает, что данную проблему нужно решать комплексно. Покупатель должен знать, какой именно продукт он приобретает.

— Наше законодательство достаточно жестко в отношении контрафакта. Если производитель выпускает товар под чужой торговой маркой, то несет уголовную ответственность или выплачивает штраф до 5 миллионов рублей, поэтому контрафакта практически не существует, — пояснил Бражко. — Что касается фальсификата, то потребитель в магазине по факту остается один на один с подозрительной пачкой сливочного масла. Сейчас на прилавках есть и масло, и спред. Оба продукта могут оставаться на рынке, но должны быть соответственно маркированы.

Эксперт убежден: к борьбе с фальсифицированной продукцией должны подключаться как сами производители, так и общественные структуры, в которые они входят.

Основная задача сегодня — защитить наших производителей молочной продукции, обеспечить социальную сферу качественной продукцией и предоставить покупателю право выбора: спред должен называться спредом, а не маслом сливочным, подвел итог заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

Информацию подготовил

Николай Боталов