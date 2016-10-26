В Тобольске на территории ТК «Ермак» открылся батутный центр. И это яркий пример того, чего можно достичь, если законодательная, исполнительная власть, общественная инициатива и бизнес шагают в ногу.

Говорят, когда совсем нечего читать, остаётся самому взяться и написать стоящую книгу. В случае с индивидуальным предпринимателем Светланой Лёвиной всё приблизительно так и обстоит. Была домохозяйкой, воспитывала двух детей, обеспечивала им всестороннее развитие: спортшколу, обучение музыке, живописи. Идея открыть индивидуальное предприятие «Батутная арена «Сальто» пришла не сразу. Толчком послужили собственные дети, которым очень хотелось попрыгать на батуте в собственном городе.

Ей повезло. Встретила на своём пути Аркадия Елфимова, который её идею поддержал и, засучив рукава, взялся за капитальный ремонт ржавеющего на территории «Ермака» ангара. В духе существующей здесь стилистики он дал ему название «Острог». Влез в солидные банковские кредиты (капиталовложения требовались немалые). И работа закипела. Деловыми партнёрами выступили представители малого и среднего бизнеса, благодаря которым ремонт не останавливался, и уложились практически к намеченному сроку.

А ещё повезло начинающему предпринимателю в том, что в городе работает программа самозанятости. Проект Лёвиной был одобрен на комиссии, и она через центр занятости населения получила 108 тысяч рублей.

Гости, особенно дети, по достоинству оценили батутную арену: десять батутов, в том числе два спортивных, соответствующих олимпийским параметрам, с поролоновой ямой, с шестиметровым скалодромом, рампой для трюков. Приходят в центр гимнасты, спортсмены, занимающиеся экс­тремальными видами спорта для отработки трюков, просто ребятишки, которые жаждут активного отдыха. В центре есть так называемая буфетная зона, что позволяет отмечать здесь детские дни рождения. Детям ведь не нужны многочасовые застолья. А активности им не занимать. Так что батутный центр — идеальное место для детских праздников.

Несколько дней работы в тестовом режиме показали, что лучше сюда записываться предварительно, иначе не попадёшь. Телефон центра (3456) 27-00-71. Работает центр без выходных. Инструктаж с посетителями проводят три спортинструктора. Так что в свободном полёте никто не окажется. Присутствие профессионалов на арене — это залог детской безопасности.