... ими было отмечено последнее заседание парламента Югры. Пятое, итоговое заседание Думы Ханты-Мансийского автономного округа в этом году станет, пожалуй, одним из главных событий прошедшего месяца. Да, народные избранники на этот раз не рассматривали вопросы бюджета региона — этой темы не было в повестке пленарного заседания. Тем не менее они решили множество актуальных вопросов, которые напрямую — и позитивно — повлияют на жизнь югорчан.

Безопасность и ещё раз безопасность

С момента предыдущего заседания окружного парламента в жизни округа многое изменилось. Дорожно-транспортное происшествие под Ханты-Мансийском, в котором погибли и пострадали югорчане, разделило жизнь региона на «до» трагедии и «после». И заставило государственных мужей, народных избранников, активистов задуматься: а всё ли мы сделали для безопасности наших детей?

Поэтому одним из главных вопросов повестки дня депутатов стало обращение к министру внутренних дел Российской Федерации и министру транспорта страны. Решение об этом послании было принято еще во время работы депутатов в комитетах, состоявшихся за день до пленарного заседания. И главное, одобрено всеми народными избранниками. Почему нужно было писать письмо в Москву? В первую очередь потому, что некоторые вопросы можно решить только на уровне Федерации. И мы будем надеяться, что обращение югорских депутатов будет учтено.

Еще на заседании комитета спикер парламента Югры Борис Хохряков объяснил суть предложений народных избранников. По его словам, необходимо внести изменения в правила перевозки детей. Сразу же отметим: кое в чем нужно будет вернуться практически к советским нормам, которые надежно обеспечивали их безопасность. Водители со стажем помнят, что перевозили ребят в лагеря или на «картошку» непременно с эскортом милиции. Увидев эту колонну, все водители, как правило, съезжали на обочину. На дворе ХХI век: другие законы и другая ситуация. Однако содержание послания наших депутатов таково:

— Мы предлагаем несколько конкретных пунктов, — рассказал корреспонденту «ТИ» Борис Хохряков. — Первое. Водители, перевозящие юных югорчан, должны быть более опытными. Сейчас к управлению допускаются шоферы, у которых стаж работы в категории «Д» всего один год. А это неправильно! Поэтому считаем нужным ужесточить существующие требования и установить стаж работы для водителей, занимающихся перевозкой детей, не менее пяти лет.

Второе. В частности, в правилах говорится, что экипажи ГИБДД сопровождают только транспортную колонну, в составе которой не менее трех автобусов, осуществляющих перевозку детей. Эту норму также нужно пересмотреть и предоставлять патруль ДПС даже одному междугороднему автобусу. В результате сотрудники правоохранительных органов будут в обязательном порядке производить осмотр автобуса и инструктировать водителя.

Следующее предложение югорских депутатов касается сопровождения организованных групп ребят медиком. Сейчас ситуация следующая. Группу детей, которую перевозят транспортной колонной по междугороднему маршруту более 12 часов, сопровождает медицинский работник.

— Мы предлагаем убрать это ограничение по времени, — подчеркнул спикер. — Медицинский работник должен находиться в одном автобусе, перевозящем детей даже на более короткие расстояния. Еще одно предложение: обязать организаторов спортивных, культурных и образовательных мероприятий, которые подразумевают доставку детей междугородним транспортом, заранее уведомлять органы внутренних дел об их проведении, а также ввести лицензирование таких перевозок. Надеемся, что эти поправки сделают переезды детей более безопасными, — резюмировал Борис Хохряков.

Депутаты решили множество актуальных вопросов, которые напрямую — и позитивно — повлияют на жизнь югорчан.

И мы будем надеяться, что эти предложения сработают и будут одобрены на федеральном уровне. Однако хочется верить, что ни законотворческая работа депутатов, ни действия органов власти не будут носить один лишь запретительный характер. Иначе наши дети не смогут участвовать ни в предметных олимпиадах, ни в спортивных соревнованиях, ни даже на празднование Нового года приехать! От федеральных и региональных органов власти люди ждут эффективных и разумных мер.

О «социалке» замолвили слово

Напомним, что в ходе пятого заседания депутаты успели обсудить свыше 30 вопросов. Большинство из них носило ярко выраженный социальный характер. Многих решений югорчане ждали уже давно. Часть из них предназначена для поддержки югорских семей, другие — для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подробности нам предоставил депутат Николай Ташланов. В частности, в законе «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» он видит ряд преимуществ:

— Достоинств у этого решения несколько. Во-первых, мы расширяем возможности для определения групп населения для предоставления технических средств реабилитации. А эти средства — вещь дорогостоящая.

Во-вторых, плюсом этого законопроекта будет персонализация и адресность помощи. Естественно, будут значительно сокращаться сроки предоставления этой поддержки. И, в-третьих, из процесса будут удалены недобросовестные поставщики.

Еще одно решение югорских парламентариев устраняет проблемы в предоставлении инвалидам с детства компенсации расходов на проезд к месту отдыха и обратно. Депутаты решили обратиться с этим вопросом к министру труда и социальной защиты РФ М. Топилину.

— Эта инициатива родилась в результате обращения в Думу родителей, у которых есть дети-инвалиды, — отметил Николай Ташланов. — Ситуация выглядит следующим образом. Сегодня в соответствии с федеральным законодательством в территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, детям-инвалидам с детства раз в два года оплачивается выезд на отдых. К сожалению, с достижением 18-летнего возраста эта льгота утрачивается. Причем мы прекрасно понимаем, что инвалиды 1 и 2 групп, как правило, ограничены в возможности своего дальнейшего трудоустройства. И родители теряют возможность вывозить своих повзрослевших детей на летний оздоровительный отдых. Мы понимаем, что по достижении этого возраста человек может и не вступить в трудовые отношения, потому вышли с инициативой — сохранить эту льготу пожизненно для такой категории инвалидов. Надеюсь, что наша законодательная инициатива будет принята на уровне Государственной Думы и ее депутаты предоставят эту дополнительную возможность лечения и реабилитации инвалидам 1 и 2 групп.

И экономику не забыли

Решения, которые традиционно обсуждались комитетом по экономической политике, региональному развитию и природопользованию, призваны улучшить и инвестиционный климат региона и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.

— Было обсуждено и вынесено на пленарное заседание два важных законопроекта, один из них — о внесении изменений в наш окружной закон по обороту этилосодержащей продукции, —заявил председатель комитета, депутат Сергей Великий. — Это повлечет расширение сферы работы субъектов предпринимательства: они смогут вести свою деятельность, включая территории, которые находились по сегодняшний день под определенным запретом (например, территории лицензионных участков), при определенной согласовательной работе.

Второй законопроект, по словам Сергея Станиславовича, касается уточнения норм по работе контрактной системы по обеспечению государственных интересов Ханты-Мансийского округа.

Депутат Леонид Михалко (один из авторов этой инициативы) в своём комментарии расставил все акценты и приоритеты:

— Анализируя законодательство, мы столкнулись с тем, что в нем, в частности, не обозначена позиция по контрактной строительной продукции. Законодательство позволяет изменить цены контракта на 10 процентов в случае изменения объема работ, качества работ в большую сторону. Но не позволяет изменить виды работ (что в строительстве очень часто случается). Для этого требуется проведение конкурсных процедур. Естественно, что такое положение дел может привести к долгостроям. Поэтому мы предлагаем ныне существующую норму дополнить возможностью осуществления новых видов работ без конкурсных процедур, которые войдут в эти 10 процентов.

Депутаты довольно быстро, во втором, окончательном чтении, решили все важные вопросы, приняли нужные законопроекты, чтобы затем отправиться на новогодние каникулы.