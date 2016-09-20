Накануне Нового года губернатор Югры Наталья Комарова обратилась к депутатам окружной Думы и жителям региона с посланием. Глава нефтяной провинции подвела предварительные итоги и обозначила основные задачи.

Завершающийся год Наталья Комарова назвала периодом адаптации экономики, социальной и политической систем, гражданского общества к изменившимся условиям, в которых развивается наша страна. В уходящем году югорчане выбрали новый состав депутатов всех уровней. Обновились не только лица, но и задачи. Дальнейшее развитие автономного округа должно основываться на технологических, бережливых и инновационных подходах.

— Мы должны действовать как слаженная команда, главная цель которой — все ресурсы Югры работают на человека с максимально возможным коэффициентом полезного действия, — обратилась к югорчанам глава региона. — Впервые за последние пять лет индекс промышленного производства не покажет существенного снижения, а окажется близким к нулю. Кто-то скажет — «протоптались на месте». Но это «около нуля» достигается перенастройкой экономики, снижением её зависимости от сырья, импорта, технологий, к которым нам блокируют доступ. Успех каждого инвестиционного проекта — это победа Югры. Именно так должны мыслить руководители органов власти, каждый чиновник.

В 2017-м Наталья Комарова считает необходимым обеспечить запуск механизмов Национальной технологической инициативы, конкретных проектов по созданию современных высокотехнологичных производств и основы для формирования новой цифровой экономики. Это и беспилотный воздушный транспорт, и медицина, и нейротехнологии… Площадкой для развития инновационной, технологической и образовательной деятельности должен стать проектируемый комплекс в Сургуте.

Технологически к новому нефтяному буму, на пороге которого, по мнению Натальи Комаровой, стоит сейчас мир, должна быть готова и нефтяная отрасль. Задача номер один — создание собственной технологической базы. В противном случае мы можем оказаться не на волне, а под волной. Особый приоритет здесь отведён развитию сети индустриальных парков. В Сургуте займутся производством блочной продукции и электрощитового оборудования. В Сургутском районе будут специализироваться на промышленном производстве и логистике, а в Нижневартовске — на высокотехнологичных услугах нефтесервиса. Вокруг этих парков должны будут сформироваться промышленные кластеры.

На карте Югры остаётся всё меньше балочных городков и скопления времянок. Югорчане теперь воспринимают свой округ не как вахту, а как родной дом, в котором всё чаще растят двоих, троих, а то и больше детей. До 1 апреля 2017-го в государственной программе обеспечения жильём по поручению губернатора установят контрольные показатели для всех муниципалитетов и личную ответственность за неисполнение намеченных мероприятий по решению жилищного вопроса многодетных семей.

Ещё одна задача, поставленная губернатором, предусматривает снижение в течение ближайших пяти-семи лет доли дорог в ненормативном состоянии в регионе до 10 процентов. На ближайшую трёхлетку дорожный фонд округа спланирован с ежегодным знаком «плюс».

В 2017-м Наталья Комарова предложила объявить Марафон городского благоустройства. По мнению губернатора, органам власти вовсе необязательно городить Тадж-Махалы и Сады Семирамиды, достаточно уважения к человеку, перемещающемуся самостоятельно или с помощью костылей, с детской коляской или на велосипедах. Глава автономии призвала сконцентрироваться на деталях — понижении бордюров на перекрёст­ках, установке скамеек, оборудовании дополнительных мест отдыха и освещении улиц, в том числе декоративном. Необходимо избавляться от «рекламного мусора», стремиться к единому цветовому и архитектурному стилю, внятной градостроительной политике, которая определяла бы неповторимость и выразительность лица каждого поселения. Отдельное внимание следует уделить дворам и всему, что связано с массовым спортом.

Наталья Комарова много говорила о развитии культуры, образования и здравоохранения. Глава региона, в частности, призвала «сражаться за женщин, ещё не родивших детей». Только за девять месяцев уходящего года в автономном округе официально зарегистрировано свыше 7 тысяч абортов. И это при том, что в целом за год в Югре рождается около 27 тысяч малышей.

Наталья Комарова, пользуясь случаем, поздравила земляков с 86-летием со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа. И заметила при этом, что Югра на самом деле намного мудрее и старше. Свой отсчёт она ведёт с 1193 года, с момента возникновения первых югорских княжеств. Таким образом, уже в 2018-м у всех югорчан есть возможность с размахом отметить 825-летие края. А потому губернатор объявила о запуске амбициозного проекта «Многовековая Югра», предполагающего подготовку и издание учебника истории Югры, организацию серии археологических, культурологических и антропологических исследований на территории округа.

— В завершение обращу внимание на мысль участницы народной акции «86-му региону — 86 добрых дел» третьеклассницы Насти из Югорска, — обратилась к землякам Наталья Комарова. — Она пишет: «Мне кажется, что я пока совершила не очень много добрых дел, но я очень хочу стать добрым человеком!» Именно такой настрой югорчан нужен для решения задач, чтобы развивать Югру к лучшему.