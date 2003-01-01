Дорогой читатель! Сегодня, в канун Нового года, мы с вами прощаемся с пешими «прогулками по Тюмени». Этот материал станет последним в рубрике, служившей вам верой и правдой на протяжении восьми месяцев. И сегодня, для того, чтоб совершить завершающую прогулку по новогодней, заснеженной Тюмени, я пришел на Историческую площадь, к камню, на котором высечено, что на этом месте 29 июля 1586 года был основан наш город.

Лучший город России

Летописная запись об основании Тюмени (Сибирские летописи, СПб., 1907):

«В лето 7094 (1586) по государеву цареву и великого князя Федора Ивановича Всея Русии указу приидоша с Руси воеводы Василий Борисов сын Сукин да Иван Мясной с ними же многие русские люди и ермаковы казаки, Черкас Александров с товарыщи, и поставиши на реке Туре град Тюмень, иже прежде быть город Чимги, и домы себе поставиши и воздвигоша ж церковь во имя живоначальные Троицы в прибежище все[м] православным крестьянам (христианам. — Д. П.)».

Тюменская крепость, город, основан в первую очередь как опорный пункт для освоения новых сибирских территорий, некий перевалочный пункт, остановка для транзитного следования далее. Также город, расположившийся на высоком мысу, играл роль пограничного форпоста, прикрывавшего русские владения от налетов степных кочевников. Среди немногочисленного населения Тюмени преобладали земледельцы, ямщики, военные и казаки. Татары, в частности бухарцы, обладали правом вести свободную торговлю.

Развитие и рост города были обусловлены удачным географическим положением — по реке можно было добраться до многих населенных пунктов, климат позволял чувствовать себя здесь комфортнее, чем в более удаленных местах Севера и Сибири.

Долгое время, как и сказано выше, Тюмень была «вратами в Сибирь», перевалочной базой по дороге в более суровые края, имея, по сути, деревенское устройство. При расцвете купечества (XVIII — XIX вв.) Тюмень получила новый толчок в своем становлении. Появились большие денежные суммы, обладатели коих, занимаясь благотворительностью, создавали цивилизованное гражданское общество в глухой глубинке царской России. В XIX веке в городе появлялись крупные промышленные предприятия, водопровод, железная дорога, судостроение, пароходство, телеграф. Внушительным был прирост населения.

Октябрьская революция, гражданская война, гремевшая буквально на территории нашего города, национализация владений зажиточных граждан приостановили темпы развития города. Возможно, эти годы, как и годы Великой Отечественной войны, стали самыми тяжелыми в истории Тюмени. Хотя именно во время войны производительность промышленных предприятий в нашем городе возросла до неимоверных высот. Темпы и объемы производства и сегодня могут потрясти воображение. Впрочем, и после войны кпд тюменских фабрик и заводов не снижался.

Безусловно, 1950-60-е годы стали важнейшими в развитии нашего края. Открытие на Севере нефтяных и газовых месторождений омолодили и обогатили не только Тюмень и Тюменскую область, но и всю страну в целом. Город наш стал расти на глазах, сильнейший толчок в развитии получили гостиничная, авиационная, железнодорожная, строительная и другие сферы.

Город стал благоустроенным, удобным, практичным, красивым. Появились нормальные условия для ведения любого рода бизнеса.

Тюмень стала такой, какой мы ее знаем и видим сегодня. И пришло, на мой взгляд, время задуматься о поднятии на новый уровень еще одной немаловажной сферы жизни его — туристической.

Так, постояв у памятного камня основания Тюмени и вспомнив вкратце исторические вехи развития любимого города, я отправился на прогулку. Пешком по предновогодней Тюмени…

Вдоль берега — сквозь время

В первую очередь мне захотелось спуститься вниз, на Николь-ский мост через реку Тюменку — один из первых тюменских мостов, соединявший Затюменку, Ямскую слободу с основной частью города — большим и малым городищем, гостиным двором… Именно здесь, на мысу, возле устья этой речки, было решено воздвигнуть тюменскую крепость в 1586 году.

Практически сразу в поле зрения попадает здание частного училища Колокольниковых, о котором мы говорили недавно. Пространство перед бывшим парадным входом в училище уже который год подряд украшает высокая нарядная елка. Близость Нового года видна издали.

Здесь же, у слияния Тюменки и Туры, есть спуск на нашу прекрасную, единственную в России четырёхуровневую набережную, уже ставшую местной достопримечательностью. Сюда мы и направимся…

В первую очередь стоит отметить, что здесь продолжаются строительные работы. Вскоре любимое место отдыха горожан и гостей будет простираться до стен Свято-Троицкого монастыря. Продолжаются работы и ниже по течению реки. Здесь же, у устья Тюменки, красуется свеженький каток, на котором вскоре смогут прокатиться на коньках любители активного зимнего отдыха.

Набережная Туры хороша еще и тем, что, прогуливаясь от пешеходного вантового моста вниз по течению, можно погрузиться в историю города. Вдоль стены здесь красуются скульптурные композиции, таблички со строками из летописей, отправляющие нас в различные эпохи — от первых сибирских поселенцев к отцам-основателям Тюмени — Ивану Мясному и Василию Борисовичу Сукину, далее — к памятнику тем, кто продолжал осваивать Сибирь, готовя Великие экспедиции. И так далее — чем ниже мы спускаемся по течению реки, тем ближе к современности освещаемая эпоха.

…В легкий морозец набережная была пустынна. Скульптуры, скамьи, дорожки — все припорошил декабрьский снежок. Однако уныния эта картина не вызывала. Тюмень. Зима. История. И мы с вами!

Так вот мы дошли до памятных скульптур местным умельцам-ремесленникам и дальше до макета первого на Туре парохода «Основа». Здесь уместно вспомнить о музее «Царская пристань», находящемся в здании правления крупнейшего в Сибири пароходства конца XIX — нач. XX вв. «Игнатова&Курбатова». Именно с этой пристани в 1917-1918 годах семья опального царя Николая II отправлялась в последнее свое путешествие… По слухам, набережная Туры, выстраиваемая по течению именно к этому месту, может быть оформлена в антураже того времени, что, признаться, было бы очень правильно и повысило бы туристическую привлекательность Тюмени в целом.

Чуть далее «Основы» можно встретить скульптуры тюменцев начала XX века, мирно общающихся в импровизированных беседках. Около одной из них, где студент ведет неслышный диалог с профессором, я поднялся наверх. Лестница вывела меня прямо в Александровский сад (ныне — сквер Борцов революции), что находится у здания бывшего Александровского реального училища (ныне аграрный университет Северного Зауралья), которое закончили много выдающихся наших земляков.

В историческом центре

Выйдя на некогда Сибирский тракт, Царскую улицу, а сегодня — улицу Республики, мы отправимся в сторону бывшей базарной площади, занимавшей в начале XX столетия внушительное пространство. Там велась большая торговля всем, что могло пригодиться в жизни и быту. Процветало также и шарлатанство, куда ж без него. Базар ведь. Теперь на этом месте два заметных объекта центра города — это Цветной пешеходный бульвар и Центральная площадь.

На территории усадьбы семьи Колокольниковых растет ель, на которой накануне Нового года развешены подарочные коробки. Не знаю, есть ли что-нибудь внутри этих коробок, однако такое украшение наводит на приятные мысли, напоминая о щедрости купеческой души…

Здесь же, по соседству, на углу улиц Республики и Семакова стоит информационно-библиотечный центр ТюмГУ, восстановленный дом купца Брюханова, в котором с 1922 года находились карательные органы спецслужб. Множество безвинных людей стали здесь жертвами сталинских репрессий. И это очень символично, что накануне большого праздника, Нового года, внутренний двор, в котором находится скорбный камень в память жертвам этого беспредела, плотно закрыт на замок.

Далее, двигаясь по улочкам исторического центра Тюмени, мы попадаем на перекрёсток улиц Республики и Первомайской, где расположены объекты когда-то огромной усадьбы купцов Колмаковых. К слову, в одном из них — флигеле, где теперь находится литературно-краеведческий центр им. В. Крапивина, я проводил много времени, готовя материалы для рубрики «Пешком по Тюмени».

А теперь мы с вами — на территории бывшей базарной площади…

Мы не прощаемся!

За 8 месяцев мы с вами, дорогой читатель, посетили 30 интересных исторических мест нашего города. Хотелось бы выразить огромную признательность и благодарность всем тем, кто помогал мне в этом нелегком деле: читателям, активно отзывавшимся на мои материалы; уважаемым краеведам, дававшим полезные консультации; редакторам и дизайнерам, делавшим рубрику такой, какой она была; родным, близким друзьям и просто всем тем, кто оставался неравнодушным к нашему общему делу.

Многое было сказано за время наших пеших прогулок. Однако многое же осталось нераскрытым, неизученным, невыясненным.

Именно поэтому в 2017 году мы вступим с вами, дорогие друзья, в открытый диалог. Давайте напишем нашу с вами общую историю Тюмени! Я с нетерпением буду ожидать от вас писем в редакцию — с пожеланиями, вопросами, рассказами об исторических событиях, местах, людях… Обо всём доселе неизвестном, личном, сокровенном, связанном с нашим любимым городом. Самые интересные рассказы и диалоги мы будем публиковать на страницах нашей газеты. Наши с вами прогулки «Пешком по Тюмени» не завершают краеведческую тематику. Напротив — все только начинается!

Свои письма вы можете присылать по адресу: 625018, г.Тюмень, ул.Республики, 52, либо на эл. адрес gazeta@t-i.ru, с пометкой «Для Дмитрия Падерина». Также вы можете написать мне лично, e-mail: pdl_83@mail.ru, либо в личные сообщения на моей страничке «ВКонтакте».

С наступающим Новым годом, дорогая Тюмень!