Пару десятков лет назад я познакомился с Натальей Астафьевой и Сергеем Исаковым, тюменскими тележурналистами Первого российского телеканала, аккредитованными на полуострове Ямал.

Вместе с ними мы на вертолёте посещали дальние стойбища, фактории. Мне нравились эти поездки: я доставлял в редакцию «Нарьяна Нгэрм» интересную корреспонденцию и фотоснимки и общался с профессионалами высочайшего класса. Однажды я узнал о том, что мои друзья трагически погибли в автокатастрофе на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень.

Новый год, на мой взгляд, самое подходящее время для добрых, необходимых душе воспоминаний. Сейчас, по прошествии лет, вспоминаю одну нашу совместную с Наташей и Сергеем поездку в самую глубь ямальской тундры. Мы планировали отснять на пленку, как празднуют тундровики Новый год.

Сперва на вертолёте долетели до поселка Панаевск. Нас встретила Валентина Александровна Вахина, директор краснознаменного тогда совхоза «Россия». Сегодня это оленеводческое предприятие называется МП «Панаевское». Вахина тогда сообщила нам:

— Мы подготовили два вездехода. Наши оленеводы находятся на Хенской стороне, отсюда 80 километров. Советую: посетите бригаду Григория Мордывича Кондыгина. Его семья всегда справляет Новый год в назначенное время. Всё увидите своими глазами…

Поздним вечером наши вездеходы взяли курс на правый берег Обской губы в устье реки Танабчи, где обосновалась бригада Григория Кондыгина.

Декабрь в переводе на ненецкий язык — «месяц Большой темноты». Он тогда основательно вступил в свои права. Причудливые снежные заструги, обтесанные ветром и морозом, крошатся под гусеницами на мелкие куски. Иногда в свете фар вспархивают зазевавшиеся куропатки. Обозначился на небе Млечный путь. Многочисленные звезды, как волшебные фонарики, освещали ультрамариновое небо.

В ненецкой мифологии все созвездия имеют свои названия. Стремясь пополнить знания моих приятелей, я сообщил:

— «Aэвадёда нумгы» — Полярная звезда. Правее — «Хорамс вадарта» — «Человек, ведущий оленя». А на западе — вот эта куча звезд — это созвездие, предвещающее начало нового дня.

— Выходит, — заключила Наталья Астафьева, — оленеводы — самые внимательные астрологи! Даже названия свои дают созвездиям…

Полюбовавшись красками полярной ночи, продолжили путь дальше. Фары вездеходов осветили устье реки Танабци. Свежие следы оленей беспорядочно печатались на снегу.

Вскоре мы с коллегами-журналистами поднялись на пригорок. Вот и стойбище. Оказывается, нас ждали целый день. Навстречу нам вышел коренастый, крепкого телосложения мужчина. По уверенной походке я узнал Григория Мордывича Кондыгина, того самого знатного оленевода совхоза «Россия». Он протянул мне руку:

— Здравствуйте, я бригадир.

По северным обычаям, человек свое имя не произносит. Гость сам должен догадаться, кто его встречает, к кому он приехал. Поэтому я сказал:

— Здравствуйте, Григорий Мордывич. Мы приехали к вам, чтобы отснять фильм о том, как тундровики встречают Новый год…

— Хорошо. Новый год так Новый год. Но сперва чай. Затем «айбат» — мороженое мясо, мозги, глаза, — гостеприимно произнёс хозяин чума.

Мы последовали за ним. Он широко открыл полог жилища. Ударил в лицо яркий электрический свет. И тогда мы все увидели у святого шеста симзы пушистую, разукрашенную гирляндами ёлочку.

Григорий Мордывич указал каждому из нас гостевое место. От печки веяло теплом, в нём потрескивали сухие дрова. Любовь Васильевна, жена Григория Мордывича, приготовила стол. Мы молча приступили к трапезе. И тогда слово взял хозяин:

— Вы приехали раньше намеченного праздника — дня Нового года. Это хорошо. Сейчас мы с вами встретим его.

На столе появились рюмки. Наполнили их шампанским. И все хором произнесли: «С наступающим Новым годом!»

Варенные на медленном огне оленьи языки, сердца, белое сало разморили нас. И тут с улицы крикнули:

— Олени пришли!

Бригадир подпоясал малицу и последовал к выходу. Морозный воздух ударил нам в лицо. При свете вездеходных фонарей молодые парни раскручивали аркан. Кто-то разминал ноги, готовясь к «тройному национальному прыжку».

Автор этих строк сразу стал участником спортивных состязаний: «академически» выполнил сборку лассо для броска. Затем начались прыжки через нарты, перетягивание палки, национальная борьба.

Григорий Мордывич подбадривал оленеводов. Зрителями оказались… ручные быки. Они осторожно подходили к людям и радовались, видимо, узнавая своих хозяев.

В честь наступающего Нового года пастухи забили оленя. Кто-то принес чашку. По губам гостей потекла горячая, целебная кровь. Потом все участники праздника снова зашли в чум.

И тут Наталья Астафьева попросила Григория Мордывича сказать в микрофон несколько слов о наступающем Новом годе, о молодежи, о тундровиках, об оленях…

— Наступающий год, я думаю, будет лучше, чем уходящий, — подумав, сказал он. — Мы, оленеводы, стараемся работать стабильно. Не нарушаем маршруты касланий. Наши животные не смешиваются с соседними оленями. Новый год принесет нам много оленят. Туман, холод, снегопад, дождь — с этим мы справляемся сами. Молодые люди, особенно ведущие кочевой образ жизни, стараются не отставать от своих старших товарищей. Перенимают опыт. Я хочу сказать, что молодое поколение продолжит развитие оленеводства на Ямале.

…Перед нашим отъездом бригадир вновь обратился к своим языческим богам. А потом попросил нас, чтобы каждый из нас привязал к ёлочке по цветной ленточке. А мы дружно пожелали ему, его семье, родственникам крепкого здоровья.

P.S. Мои приятели выполнили редакционное задание. По Первому каналу ТВ несколько раз показали нашу новогоднюю поездку к оленеводам…

Сегодня Григорий Мордывич Кондыгин, убелённый сединами, находится на заслуженном отдыхе. Его дело продолжают трое сыновей и две дочери. Он, как и прежде, живёт в чуме.

Сколько оленей он вырастил и научил ходить в упряжке, он не знает. Но олени всегда откликаются на зов хозяина.