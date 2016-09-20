Владимир Путин убеждён: если кардинально не изменить своего отношения к экологии, то будущим поколениям мы оставим окружающую среду, непригодную для жизни.

Накануне Нового года в Кремле на рассмотрение Государственного совета президент вынес злободневную тему «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений». Это заседание стало своеобразным стартом Года экологии в нашей стране.

Как отметил Владимир Путин, человечество накопило огромное количество экологических долгов и продолжает испытывать природу на прочность. Это отражается уже и на самих людях. Ежегодно только из-за загрязнения воздуха умирает до 8 миллионов человек. И Россия здесь не исключение. Половина россиян живёт в условиях высокого загрязнения воздуха. Кроме того, 7 процентов соотечественников не обеспечено качественной питьевой водой. Значительная часть поверхностных вод оценивается как «грязные» и «экстремально грязные». Практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель. Мусор выбрасывают где придётся и как придётся, и такие свалки занимают почти полсотни тысяч гектаров.

— Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела, — подчеркнул президент. — А это значит, что будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни. Понятно, что работа предстоит долгосрочная — на 20, 30 лет и более. Но если не начинать масштабные мероприятия, то мы будем вечно топтаться на месте, ссылаясь на то, что денег не хватает на решение текущих задач. Это не позволит нам перейти к решению задач стратегического характера. На потом откладывать уже невозможно. Необходимо как минимум в два раза сократить загрязнения и выбросы.

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области, комментируя итоги заседания Госсовета, отметил, что экологическая ситуация в нашем регионе оценивается экспертами как благополучная. Более того, мы вносим ощутимый вклад в утилизацию попутного нефтяного газа, горевшего ранее на всех промыслах в факелах. Сегодня предприятия «СИБУРа» перерабатывают эти углеводороды на тобольской промышленной площадке, снижая нагрузку на природную среду.

Владимир Якушев

губернатор Тюменской области:

— Сохранение благоприятной окружающей среды находится в нашей постоянной повестке. Экологические задачи мы решаем сообща, объединяя усилия бизнеса, общественности и власти.

Вместе с тем обсуждаемые на Госсовете проблемы крайне актуальны и для нас. Тюменская область одной из первых в стране кардинально меняет схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами. К реализации на концессионной основе готовятся сразу несколько проектов по утилизации мусора и строительству перерабатывающих заводов. На повестке дня стоят вопросы чистой воды, модернизации производств и вовлечения тюменцев в экологические проекты. Благополучие региона и качество жизни каждого из нас напрямую зависят от сохранения благоприятной окружающей среды.

Значительно повысить экологическую безопасность удалось и Югре. В 2016-м уровень утилизации попутного нефтяного газа удалось довести до 95 процентов. Площадь нефтезагрязнённых земель сократилась на 5,5 процента. Снижено количество незаконных рубок леса, обеспеченность муниципалитетов полигонами для размещения твёрдых бытовых отходов возросла до 56 процентов.

Наталья Комарова

губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры:

— В 2016 году в региональной экологической вахте приняли участие свыше 200 тысяч югорчан. Это тот трамплин, с которого мы стартуем в Год экологии.

Минувшей осенью в Югре была утверждена схема обращения с отходами, согласно которой до 2021 года в автономном округе должны создать сеть из пяти межмуниципальных полигонов, предполагающих не только захоронение, но вторичную переработку сырья. При этом без деятельного участия всех югорчан здесь не обойтись, ведь в основе любой переработки лежит раздельный сбор мусора.

К 2020 году в Югре намерены решить ещё две масштабные задачи — выйти на 98-процентный уровень полезного использования попутного нефтяного газа, а также полностью ликвидировать шламовые амбары и очистить от нефти загрязнённые земли.

Подготовленным в Год экологии вступает и Ямал. В арктическом крае планируют реализовать свыше 70 природоохранных инициатив. В их число, например, входит завершение «генеральной уборки» на острове Белый, которая включает вывоз всех собранных отходов и оборудование научного стационара для проведения исследований в акватории Карского моря. Начнётся очистка острова Вилькицкого, где с советских времён ржавеют многие тонны металлолома и валяется мусор. В Салехарде создадут питомник многолетних растений.

Дмитрий Кобылкин

губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа:

— Для Ямала природосбережение — приоритет, которому территория следует более пяти лет, последовательно продвигаясь в работе и поддерживая волонтёрские экологические движения.

Совместно с МГУ имени Ломоносова стартует научно-образовательный проект по геологическому и криологическому изучению ледников на горном массиве Рай-Из в целях выявления последствий изменения климата. Во всех муниципалитетах пройдут акции по очистке территорий от несанкционированных свалок и посадке деревьев. Кроме того, в общероссийский план меро­приятий, приуроченный к проведению Года экологии, вошёл проект модернизации канализационных очистных сооружений.

— Не должно быть так, что решения, необходимые для движения по обсуждаемому нами пути, зависят от людей, которые сами и воду чистую пьют, и живут в хороших экологических условиях, — подводя итоги заседания, подчеркнул Владимир Путин. — А огромные трудовые коллективы и всё, что вокруг, живут в условиях неблагоприятной экологии. Вот эта ситуация недопустима абсолютно. Обращаю внимание на это и представителей бизнеса, и представителей региональных властей, и федеральных. Все решения должны быть тщательно продуманы, а приниматься — своевременно. Если мы этого с вами не сделаем, то будет то, о чём я сказал в своём вступительном слове: к 2050 году у нас наступят серьёзные труднообратимые, а в некоторых местах и необратимые последствия.

Завершение «генеральной уборки» на острове Белый — в числе 70 природоохранных инициатив, с которыми Ямал вступает в Год экологии.