Что бы ни происходило в мире, ближе всех нашему сердцу родное ЖКХ. Куда без него? Ведь большинство населения обжилось в благоустроенных домах, привыкло к теплу и воде, которые сами текут по трубам, к тому, что в подъездах кто-то должен мыть, а во дворе подметать. С другой стороны, возмущение берёт за постоянно растущие тарифы. Чего ждать нам от этой важной сферы в наступающем году?

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении тарифов ЖКХ в новом, 2017 году. Совокупный платеж за коммунальные услуги вырастет приблизительно на 4 процента. Именно на таком уровне прогнозирует инфляцию в стране Мин­экономразвития. Повышение произойдет с 1 июля, однако не для всех регионов оно будет одинаковым. Самый низкий порог роста установлен в Северной Осетии — 2,5 процента. В большинстве регионов максимальное увеличение тарифов не должно превысить 3,4 процента. В Тюменской области этот индекс составит 5,4 процента, то есть по самой высокой ставке. Надо подчеркнуть, что речь идет только о коммунальных платежах. Цены на жилищные услуги, содержание и ремонт жилого помещения госрегулированию не подлежат, а устанавливаются управляющими компаниями по согласованию с собственниками жилья. Обычно это происходит на общих собраниях.

Итак, Тюмень на первом месте по повышению коммунальных платежей. Но при этом в Тюменской области в 2017 году планируют привлечь около 1,5 млрд рублей на ЖКХ за счет част­ных инвестиций по восьми концессионным соглашениям, касающимся водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. По словам заместителя губернатора Вячеслава Вахрина, важнейшим в 2017 году станет соглашение по развитию системы водоснабжения и водоотведения в областной столице. В ближайшие пять лет планируется масштабное строительство инженерной инфраструктуры, которое позволит перейти в Тюмени на использование подземных источников воды, применить инновационные способы водоочистки, сформировать цивилизованную систему водоотведения.

Пока же водопроводная система являет собой не лучший образец: водопровод в Тюмени за 2016 год ремонтировали почти 750 раз. Большая часть аварий произошла на старых инженерных сетях, но каждая 10-я — на новых полимерных трубах, которые по идее должны безупречно служить 30 лет.

Не все в порядке в областном центре и с теплоснабжением. Нынешней зимой, которая еще в самом разгаре, в городе то и дело происходят аварийные отключения подачи тепла. Возможно, принятая недавно единая схема теплоснабжения изменит ситуацию в лучшую сторону. Пока же потребителям, живущим в частных домах, следует поторопиться, чтобы заключить договор с единым теперь поставщиком тепла — компанией УТСК. О тех, кто проживает в многоквартирных домах, позаботятся управляющие компании.

Кстати, именно они являются «крайними» в обслуживании благоустроенного жилья. Именно на них и выливается главный поток недовольства со стороны граждан. Чего же ждут от сферы ЖКХ рядовые горожане? Вот несколько мнений тюменцев.

«Как только мы переселились в свою квартиру, нас тут же оповестили, что наш дом обслуживает компания «ИНПРОС». Серьезных претензий пока нет, вроде все нормально. Но вот одно обстоятельство нас тревожит: пол в подъезде моют очень редко, раз-два в месяц. Неужели так положено по правилам? В свою УК пока не обращались, некогда, весь день на работе. Хотелось бы, чтобы в новом году наша управляющая компания более ответственно относилась к такому важному вопросу как уборка в подъезде. Ведь мы же платим за содержание общего имущества.

Ирина Р., преподаватель».

«До июля 2015 года нас обслуживала УК «Сибэнергосервис». Обслуживала плохо. Без согласования с нами вводили тарифы на текущий ремонт. Включили в платежные квитанции графу за установку теплорегулятора, который фактически не поставили. А когда мы стали возмущаться, сказали, что поставят, когда полностью оплатим. Но нам он не нужен! Сделали ремонт в подъезде тяп-ляп. Стены покрасили какой-то вонючей, ядовитой краской, темного цвета — сейчас даже заборы такой не красят. Окна в подъезде вообще не покрасили. Мы просили их поменять, так как в них нет даже форточек, в подъезде душно, сыро, но наши пожелания остались без внимания. В общем, мы отказались от услуг этой компании, выбрали другую — ООО «Универсал». Кстати, с подачи депутата городской Думы. И что? За текущий ремонт с нас стали брать еще больше — по 6-87 с квадратного метра. Почти как за капремонт. И при этом опять ничего не делают. Куда уходят наши деньги, мы не знаем. УК на эти вопросы не отвечает, никакого отчета нам не дает. Как же так? Пол в подъезде вообще не моют, только когда пожалуемся. В нашем доме живут в основном пенсионеры, ходить по инстанциям — сил нет. Может, в новом году Госжилинспекция обратит внимание на нашу УК, заставит ее отчитываться перед собственниками жилья за расходование наших средств и учитывать наши просьбы по содержанию дома. Очень хочется на это надеяться.

Жители дома

по ул. Кирова, 23».

«Наш дом с 2006 года обслуживает УК по СЖФ (содержанию жилого фонда). Управляющая компания большая, профессиональная. В целом обслуживанием мы довольны. Но в последние два года сложилась странная ситуация с текущим ремонтом. Дело в том, что при выборе компании в договоре не была предусмотрена плата за текущий ремонт. В этом разделе стояла фраза «по решению общего собрания». Тогда, 10 лет назад, никто из нас не обратил на это внимания. Да и подписи под договором собирали путем заочного голосования, в детали вряд ли все вчитывались. Теперь наши подъезды все обшарпанные, а делать ремонт УК отказывается. То есть не то чтобы отказывается, но сроки все переносят. Два года назад нам предложили внести в договор эту статью расходов, но большинства голосов инициативная группа не набрала. Люди говорят, что мы и так много платим за содержание общего имущества. Разве, мол, ремонт в подъездах не входит в эту статью расходов? И вообще мы запутались: что такое текущий ремонт? Ведь это поддержание систем дома в рабочем состоянии. А санитарное состояние как? Оно тоже должно входить в обязанности УК. Тем более что в Правилах содержания многоквартирных домов сказано, что если даже в договоре управления не предусмотрен косметический ремонт подъездов (то есть приведение в санитарную норму), УК все равно должна его делать не реже, чем раз в пять лет. У нас прошло уже почти 10 лет. Хочется, чтобы в новом году нам все же отремонтировали подъезды. А чтобы собственники не обрушивались с руганью на инициаторов голосования, надеемся на помощь УК в проведении собрания. Надеемся и на внимание Госжилинспекции в решении вопроса о текущем (или косметическом?) ремонте подъездов. Не надо отмахиваться от жителей под видом того, что собственники все должны решать сами. Иначе зачем столько чиновников и управленцев? С Новым годом! И со старым Новым тоже…

Инициативная группа жителей дома № 113

по ул. Н. Чаплина».

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