Сегодня в полдень в областном центре откроется первая иордань — в зоне отдыха заречных микрорайонов. В честь празднования Крещения Господня митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершит чин Великого освящения воды.

Это произойдет после окончания праздничной службы и крестного хода, который проследует от Знаменского кафедрального собора в Заречный микрорайон. Когда владыка Димитрий завершит чин Великого освящения воды, любой желающий может погрузиться в крещенские купели и набрать освященной воды.

А 19 января после утренних праздничных служб в тюменских храмах и крестных ходов до иорданей можно (до наступления 20 января) набирать воду и окунаться во всех купелях.

Вчера «Тюменские известия» наблюдали за тем, как идут приготовления к большому празднику. На Туре кипела работа. Главные организаторы крещенских купелей на этой реке — добровольцы из Тюменского областного общественного движения «Сибирь православная» — установили 14 палаток для переодевания, рубили во льду четыре купели и две иордани. В подготовке к событию участвовали представители Тобольско-Тюменской митрополии, администрации Тюмени, МЧС, ГИБДД, УМВД, волонтеры, спасатели, врачи — всех не перечесть.

Сотрудники ГИМС заверили: лед на Туре в этом году прочный, его средняя толщина 50 сантиметров. Это позволяет одновременно находиться на иордани большому количеству людей — не менее 150 человек. Представители администрации города пояснили, что для участников праздника предусмотрены и палатки для переодевания, и купели, и иордани для забора воды. Будут работать церковная лавка и точки общепита, оборудована парковка на 800 мест, появятся биотуалеты. К сведению автомобилистов: заезд на парковку предусмотрен с улицы Щербакова, от светофорного объекта и поворота в зону отдыха. А выезжать предстоит по улице Астраханской.

В прошлом году здесь окунулось более 16 тысяч человек, а всего на иордань пришло около 50 тысяч тюменцев. Ожидается, что нынче их будет не меньше.

P.S. В областном центре возвели иордани в зоне заречных микрорайонов и в селе Антипино. Ближайшие от города купели — в Боровском, Каменке, Зырянке, Богандинском, Кулаково, Червишево, Мальково, Перевалово, в санаториях «Сибирь» и «Тараскуль». Всего на юге Тюменской области будут оборудованы 53 купели. Полный их список можно увидеть в новостной ленте на сайте ГУ МЧС России по Тюменской области.