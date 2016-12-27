Такого ещё не бывало в областном центре. Чтобы за один вечер молодой музыкант исполнил два фортепианных концерта с симфоническим оркестром! А ведь именно это предложение поступило от руководства Тюменской филармонии пианисту Андрею Коробейникову. И он согласился.

— Причём с радостью! — говорит Евгений Шестаков, художественный руководитель и главный дирижёр Тюменского филармонического оркестра. — Это удача для молодого музыканта. Пианистов много, не каждому удаётся выйти на симфоническую «арену».

Он напоминает, что абонемент «Звёзды XXI века», в рамках которого выступит Коробейников, является совместной акцией Министерства культуры России, Московской филармонии и региональных концертных организаций, задуманной для продвижения начинающих талантов. Этот многолетний проект даёт возможность молодым пианистам, скрипачам, виолончелистам и альтистам сыграть с симфоническим оркестром. Не всем. Только самым лучшим! Шестаков утверждает, претенденты проходят как минимум через три отборочных «сита». Коробейникова он сам предложил, зная о его неординарных способностях. Причём настоял на том, чтобы Андрей играл не один фортепианный концерт, а два!

— Достаточно сказать, что на конкурсе имени Чайковского в 2011 году выступление Коробейникова получило полярные оценки жюри, — продолжает Евгений Шестаков. — Одни судьи поставили ему низкие оценки, другие заявили, что он гений. В молодости обычно играют технично, правильно, красиво, виртуозно. Интеллект и музыкальная самобытность проявляются, как правило, к сорока годам. У Андрея свой взгляд на то, что он играет. Он вносит в исполнение своё видение буквально каждой фразы, каждого нюанса. Может, у него это природное? Не знаю. Но уверен, его концерт 31 января станет праздником для любителей музыки! В первом отделении Коробейников исполнит Второй концерт Листа для фортепиано с оркестром, а в следующем — Второй концерт Сен-Санса. Эти два сочинения входят в число самых виртуозных концертов мирового репертуара.

Тюменский филармонический оркестр подготовил и свою симфоническую программу. В исполнении коллектива прозвучат произведения Рихарда Вагнера, Клода Дебюсси и Поля Дюка. В первом отделении музыканты предложат тюменцам фрагменты из знаменитой оперы Вагнера «Тристан и Изольда». Шестаков гарантирует слушателям не только гениальную музыку, но и накал страстей, и учащённое сердцебиение. Во втором отделении меломанов ожидают совсем другие эмоции. Симфоническая прелюдия Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна», созданная по мотивам поэмы Малларме и ставшая музыкальным манифестом импрессионизма, — тихая и спокойная пьеса, изложенная грациозно и с изысками!

Маэстро обещает, что в финале концерта его оркестр посоревнуется с Коробейниковым в виртуозности, исполнив феерическую пьесу Дюка «Ученик чародея», написанную по поэме Гёте.

До наступления летних каникул Тюменский филармонический оркестр ещё не раз планирует удивить и порадовать своих поклонников. 17 февраля наши музыканты устроят концерт, посвящённый Араму Хачатуряну. Они исполнят знаменитые произведения армянского композитора: Концерт для скрипки с оркестром и музыку из балета «Спартак».

26 февраля в рамках абонемента «Классика и джаз» тюменский симфонический коллектив будет играть с яркими солистами — кларнетистом Игорем Фёдоровым и пианистом Даниилом Крамером. 7 марта по многочисленным просьбам слушателей состоится повтор концерта от 30 декабря прошлого года «Голливудские саундтреки». А 19 марта оркестр уже второй раз сыграет с блестящим скрипачом Никитой Борисоглебским. В прошлый свой приезд музыкант произвёл на тюменцев огромное впечатление, исполняя музыку финского композитора Яна Сибелиуса. Нынче он выступит с Первым концертом для скрипки с оркестром Дмитрия Шостаковича.

Не останется наш оркестр в стороне от юбилея Игоря Стравинского. В этом году исполняется 135 лет со дня рождения великого композитора. И 2017-й объявлен Годом Стравинского, чья музыка до середины 1960-х годов была в СССР под запретом.

2 апреля в Тюменской филармонии впервые прозвучит опера некогда опального композитора. Это будет «История солдата» — «притча о беглом солдате и чёрте, читаемая, играемая и танцуемая». В её постановке примут участие симфонический оркестр, танцевальный ансамбль, чтец и два актёра.

5 мая состоится ещё один концерт, посвящённый Стравинскому. В нём на первый план выйдет талантливый кларнетист, солист нашего коллектива Данила Янковский. Он будет играть «Эбеновый (Чёрный) концерт» для кларнета с джазовым оркестром. В этот же день тюменские оркестранты исполнят музыку из балета «Игра в карты», а также оперу-ораторию «Царь Эдип».