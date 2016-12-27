Вокальный ансамбль Центра искусств и культуры Тобольска «Зазеркалье» стал лауреатом III степени XX Международного фестиваля-конкурса «Надежды Европы». Творческое состязание проходило в Сочи. В нём приняли участие таланты из Италии, Болгарии, Израиля, Германии, Армении, Казахстана.

Тоболяки приехали на фестиваль с качественно отработанным репертуаром, который уже успел полюбиться тобольской публике. И не остались незамеченными. Их вдохновенное исполнение песен жюри оценило высоко. Кроме того, эстрадный хор «Шоко-Лад», исполнители Ольга Кремлёва и Тимур Галимов вошли в число дипломантов конкурса-фестиваля.

Помимо конкурсных состязаний участники фестиваля побывали на экскурсиях, поучаствовали в развлекательных программах. Для них был организован «Рождественский бал», ретро-вечеринка «Стиляги», хип-хоп баттл. Плюс ко всему талантливые ребята создали масштабный танцевальный флешмоб.

— Атмосфера конкурса-фестиваля отличалась не­обыкновенной душевностью, — рассказала замдиректора по развитию Центра искусств и культуры Тобольска Эльмира Дейнеко. К слову, она была награждена специальным дипломом жюри фестиваля.

Участникам фестиваля даже предоставили возможность посоревноваться в спартакиаде. И тут в эстафетном забеге тоболякам не было равных. А в пионерболе они взяли бронзовую награду.

Кстати, все участники фестиваля-конкурса «Надежды Европы» получили образовательный профит — плюс 30 баллов в ЕГЭ. А тобольские конкурсанты Рамазан Муслимов, Анастасия Сарина и Ольга Кремлёва удостоились льготного поступления и скидки в 20 процентов на оплату первого года обучения в Московском финансово-юридическом университете.