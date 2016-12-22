Два дня, 13 и 14 января, старшие школьники Тюменской области выполняли задание регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе — это были ребята из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима, Уватского, Бердюжского, Тобольского, Викуловского, Голышмановского, Казанского и Тюменского районов.

— Современные школьники — участники олимпиад — пишут более сложные работы, чем писали их сверстники 10-20 лет назад. Они гораздо глубже понимают тексты. При этом усложняются и сами задания, и литературные произведения, которые предлагаются им для анализа. Тексты требуют знания исторического контекста. В этом году ребята анализировали, например, стихотворение Н. Гумилева «Андрей Рублев», рассказ Ю. Трифонова «Голубиная гибель» и другие. Олимпиада по литературе — самый творческий и самый трудный, на мой взгляд, конкурс. И не только для самих участников, но и для жюри: оценивая работы, мы не можем руководствоваться сугубо формальным подходом, — так прокомментировала итоги олимпиады по литературе председатель жюри — доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы Института филологии ТюмГУ Наталья Рогачева.

В итоге среди 9 классов лучшей стала ученица школы № 34 города Тюмени Дарья Мицюк, второе место заняла Вероника Криводанова из школы имени Декабристов (Ялуторовск), на третьем месте Ясмина Муртазина из тюменской гимназии № 1.

В группе десятиклассников победителем стала Виктория Грахова из казанской школы, совсем немного ей уступила Татьяна Дайнеко из гимназии ТюмГУ, третье место у Александры Холиной из тюменской школы № 73.

40 школьников участвовали в олимпиаде.

Как отметили в жюри, несмотря на сложный и объемный текст, самые сильные работы были у выпускников. Победителем в параллели 11 классов стала Любовь Гишлеркаева (гимназия ТюмГУ), на втором месте Мария Чистякова из школы № 70 города Тюмени, третье место разделили воспитанницы гимназии ТюмГУ Евгения Аминова и Екатерина Косова.

Всего в олимпиаде по литературе приняли участие 40 школьников 9-11 классов.

— Замечательно, что дети выбирают литературу для участия в олимпиаде. Это говорит о высокой гуманитарной культуре и в школах, и в нашем обществе, — отметила Наталья Александровна.

Победителям не придется долго почивать на лаврах: скоро начнутся тренировочные сборы по подготовке к всероссийскому этапу. Напомним, в прошлом году на заключительном этапе олимпиады по литературе победителями и призерами стали три тюменских школьника.