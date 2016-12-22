Кинологическая служба МВД России существует более ста лет. В нашем регионе применять розыскных собак в борьбе с преступностью начали с 1952 года — именно тогда был образован питомник служебно-розыскных собак в УМВД Тюменской области. С тех пор кинологи и их питомцы вносят достойный вклад как в раскрытие преступлений, так и задержание преступников.

Сегодня в центре кинологической службы УМВД России по Тюменской области несут службу более ста собак разных пород: немецкие и бельгийские овчарки, ротвейлеры, лабрадоры, спаниели. Предпочтение традиционно отдаётся немецким овчаркам. Специалисты подчеркивают: это «универсальные солдаты», сильные, выносливые, преданные, с отличным нюхом.

Обучение собак в кинологическом центре проходит по нескольким профилям, после чего они могут находиться и на караульной, и на общерозыскной службе, на поиске взрывчатых веществ, наркотических средств. Помимо занятий по общей подготовке служебные собаки проходят специальный курс дрессировки, на котором их обучают особым командам, а также приучают правильно реагировать на выстрелы.

…Срок службы собак около десяти лет, потом у них, увы, притупляются нюх и рефлексы. Их, как и людей, отправляют на пенсию, однако чаще всего кинологи своих четвероногих «коллег» не бросают, забирают к себе домой.

В штате центра более десятка кинологов. Отметим, что в центре кинологической службы трудится лучший полицейский кинолог России. Александр Малышкин получил это звание в декабре прошлого года. Его признали лучшим благодаря выдающемуся достижению: вместе со своей служебно-розыскной собакой Кимой они за сутки помогли раскрыть сразу три преступления. В ОВД Александр служит четыре с половиной года. Все это время работает вместе с Кимой, которая, по его словам, «никогда не подведёт!»

по материалам пресс-службы УМВД России по Тюменской области