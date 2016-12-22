С 10 января 2017 года в Тюмени введено ограничение самостоятельной записи к следующим врачам: кардиологу (взрослое население), эндокринологу (взрослое население), оториноларингологу (взрослое и детское население) и неврологу (взрослое и детское население).

Раньше к этим узким специалистам можно было записаться самостоятельно. Теперь — через прием у терапевта. Для пациентов, состоящих на диспансерном учете по хроническому заболеванию, возможность дистанционной записи сохраняется в полном объеме.

— Данное нововведение вызвано тем, что в последнее время в поликлиниках отмечается большое количество необоснованной самостоятельной записи к узким специалистам. На приеме выясняется, что нужны дополнительные обследования. Врач назначает их, что требует повторного приема и дополнительного времени ожидания. Отсюда очереди к узким специалистам, — обосновала новый порядок председатель комитета по развитию и организации медицинской помощи городского департамента здравоохранения Ольга Андреева.

Как утверждают в пресс-службе городского департамента здравоохранения, обращение к терапевту позволит пациенту сэкономить время: доктор определит медицинские показания, проведет дополнительное обследование и запишет на прием к узкому специалисту со своего рабочего места. Такой подход уже применяется в нескольких областях России и показал свою эффективность. Кроме того, он отражает передовой мировой опыт в сфере здравоохранения.

Возрастет ли нагрузка на терапевтов? По словам Ольги Дурегиной, главного врача городской поликлиники № 8, нововведение не затруднит работу врачей-терапевтов:

— Мы провели анализ потоков пациентов и по результатам расширили врачебное звено, открыли кабинеты фельдшерских доврачебных приемов. Поэтому если пациент обращается в день заболевания, он может получить необходимую помощь в кабинете неотложной помощи или доврачебного приема.

Напоминаем: по всем вопросам, касающимся записи к узким специалистам, необходимо обращаться по телефонам: 8(3452)68-45-65, 8-800-250-30-91.