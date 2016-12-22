— Если бы я не была оптимисткой, то разве жила сейчас в Тюмени? Разве имела бы такой огромный жизненный опыт и семью? Сидела бы в четырёх стенах и никуда не выходила! — рассуждает Елизавета Фоминцева. А теперь у этой «особенной» девушки много друзей, творческих идей и планов. И ни грамма обиды на окружающий мир. Хотя жизнь совсем не была усыпана розами…

Первые шаги

Когда папа Лизы Забелиной увидел новорожденную дочку и понял, что его ребенок не такой, как все дети, сразу ушел из семьи. Испугался трудностей, было стыдно перед успешными друзьями. У малышки были деформированы обе ручки. Мама маленькой Лизы от малышки не отказалась, хотя и ей было больно и обидно. У Татьяны Анатольевны была мудрая бабушка. Она-то и взяла всю заботу о Лизе на себя, приговаривая: «Не надо плакать! Вырастем и вылечим. Эта девочка еще всем покажет и докажет, кто она такая!»

Татьяна погрузилась в работу, вскоре второй раз вышла замуж. Новый супруг Лизочку сразу полюбил. И она к нему тоже привязалась, с первой минуты назвала папой.

Лиза с раннего детства поняла, что она всегда будет отличаться от окружающих, от сверстников. Детство девочки — это бесконечные больницы, операции, боль и слезы. Но хуже боли физической была душевная: маленькая девочка понимала, что ей никогда не быть здоровой. Но Лиза дала себе слово — не плакать и не жаловаться. А ещё… постараться сделать все, чтобы не быть никому обузой.

Елизавета стойко перенесла двенадцать операций в Курганской клинике Илизарова (в городе, где родилась). Стали работать пальцы. Можно было держать даже шариковую ручку. Лиза училась в обычной общеобразовательной школе. И говорит, что ей просто повезло: одноклассники ее всячески поддерживали. Она учиться очень любила, была отличницей. В тринадцать лет написала свое первое в жизни стихо­творение. Строки пришли сами собой, когда девочка пережила большую потерю — трагически погиб ее любимый дядя, который с детства был ей за старшего брата.

В школе Елизавета увлекалась русским языком и литературой. Просто обожала книги. На её счастье в квартире, где росла, была огромная художественная библиотека. Первыми самостоятельно прочитанными произведениями стали сказы Бажова. Бабушка Лизы по отцовской линии была журналистом, а дедушка — выдающимся актером в Санкт-Петербургском драматическом театре. С детства девочка чувствовала в себе разносторонние способности. Но учиться решила на книгоиздателя. Приехала в Москву (помогла любимая тетя Лариса, которая отправилась в столицу вместе с Лизой) и на общих основаниях поступила в Московский государственный социально-гуманитарный институт. Стала получать «столичную» пенсию по инвалидности, повышенную стипендию за отличную учебу.

О годах, проведенных в Москве, Елизавета вспоминает с воодушевлением. Конечно, невозможно забыть жизнь в студенческом общежитии в окружении интересной и творческой молодежи со всей России, прогулки по городу, посещение музеев и театров. Часто студентка бывала в Санкт-Петербурге. Обходя Эрмитаж в десятый раз, восхищалась всем, словно видела впервые. А еще благодаря декану своего факультета Петру Кобликову скромной девушке с Урала удалось познакомиться с актером Валерием Золотухиным, ходить на его спектакли и творческие встречи в театре на Таганке. И даже попасть на его день рождения, сидеть со знаменитостью за одним столиком и разговаривать обо всём! В память об этих моментах Лиза бережно хранит два авторских томика актера-писателя Золотухина с его автографом.

Будни как праздник

После столичной жизни пришлось вернуться домой, в родной Курган. Причина проста: негде было жить. Елизавета отказалась сидеть на шее родственников, сразу начала искать работу. Но никто не хотел видеть инвалида в числе своих сотрудников. Единственное место, куда ее взяли – библиотека. С больными руками было непросто носить и расставлять по местам горы книг. Впрочем, это продолжалось недолго. Пришел долгожданный ответ на резюме, разосланное в разные города и веси. Ее пригласили корреспондентом в газету! Елизавета Забелина бросила всё и уехала в незнакомое ей село Нижняя Тавда Тюменской области. «Да, собственно, и бросать-то было нечего, — признается девушка. — Правда, снова расставаться с близкими было непросто». Исполнилась еще одна мечта: быть журналистом. Она трудилась около девяти лет в районной газете «Светлый путь».

— Сельская жизнь мне сначала показалась дикой! — признается Елизавета. — Но привыкла быстро. Ведь здесь много хороших, добрых, понимающих людей. Кажется, жизнь тихая, размеренная, но вместе с тем она наполнена событиями, о которых надо было постоянно рассказывать людям. Работать приходилось много — и это было здорово!

Такому разностороннему человеку, как Лиза, в редакции казалось тесно. Она занялась общественной и творческой деятельностью. Стала активным участником Нижнетавдинского литературного объединения «Лира». «Живое слово и живая музыка сегодня очень востребованы в обществе, — убеждена собеседница. — Мы выступали с авторскими песнями, читали стихи в разных селах и городах области, а также за ее пределами. И всегда встречали сердечный отклик и видели много увлеченных людей».

Елизавета возглавила отделение Всероссийского общества инвалидов села Нижняя Тавда. И под её руководством закипела жизнь. Люди с особенностями здоровья стали активнее участвовать в физкультурных и творческих мероприятиях в районе и области.

Немного о любви

Однажды Елизавета отправилась со своей нижнетавдинской командой «Синяя птица» на областной туристический слет «Робинзонада». Пришла к бивуаку Упоровского района, чтобы собрать информацию для газетной статьи. «Молодой человек, с которым я была немного знакома после участия в областном фестивале КВН, сказал: «Нет, интервью вам не дам. Но на свидание приглашу!» — вспоминает Лиза и смеется. — И вскоре мы с Сашей поженились…» В день свадьбы, 28 декабря 2012 года, невеста спела жениху песню «Зима для нас», которую написала специально для него.

О своем муже Александре Фоминцеве наша героиня рассказывает с большой любовью. Не устает нахваливать. Саша родился и вырос в Упоровском районе. Был чемпионом области по легкой атлетике и спортивному ориентированию, работал тренером. И это несмотря на целый букет заболеваний. «Александр — действительно тот человек, который сделал себя сам!» — восхищенно отмечает Лиза. Саша, оказывается, еще и на все руки мастер. Переехав к жене в Нижнюю Тавду, сам отремонтировал служебный дом: от пола до крыши.

Надо сказать, что Александру с женой тоже повезло. Елизавета, несмотря на огромное количество работы, любит готовить, создавать домашний уют и красоту. Не зря именно Фоминцевы два года назад представляли район на област­ном конкурсе для «особых» семей в Тюмени (заняли второе место), а затем в Екатеринбурге. Их назвали «Самой творческой семьей Уральского федерального округа».

«Саша хоть и пыхтит, да едет со мной на многочисленные конкурсы, — рассказывает Елизавета. — Хоть это КВН, хоть брейн-ринг (кстати, команды, в которых участвует Фоминцева, обычно выходят в чемпионы). Он становится первым помощником не только мне, но и всем, кто рядом. На фестивале «Мисс Оптимистка-2016» в Ялуторовске в него все девчонки просто влюбились! Саша выполнял множество их поручений, по магазинам бегал… Без поддержки мужа, наверное, я бы не победила».

Про оптимизм

В прошлом году Елизавета Фоминцева стала «Мисс оптимисткой» на Всероссийском конкурсе красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья, который проходил в Ялуторовске. Лиза оказалась среди участниц совершенно случайно. Как председатель ВОИ она готовила сценарий для своей подопечной девушки-колясочницы. Но та внезапно попала в больницу. На вопрос «Что же делать?» организаторы конкурса ответили: «Сама выходи на сцену!» И она вышла. И своей нежностью, добротой и оптимизмом покорила сердца многих.

— Победа — это вовсе не главное, — отмечает Елизавета. — Я встретила много удивительных людей, которые стали друзьями. К примеру, мастерица Анна Глазунова прямо на сцене завернула меня в свое лоскутное одеяло и пожелала, чтобы я со своей нежной душой никогда не замерзала. Я даже заплакала! В жюри сидела Елена Камалова, которая стала поддерживать меня во многих смелых начинаниях. Её знакомая Елена Шиловцева подарила мне ноутбук. Знаете, у меня никогда в жизни не было ноутбука. Мне вообще никто ничего подобного не дарил!

Я поверила, что в мире действительно много тех, кто готов поддержать. И рискнула: в декабре переехала в Тюмень. Начинаю работать педагогом-организатором во Дворце творчества и спорта «Пионер» под началом Светланы Жуковой, руководителя клуба общения молодых людей с особенностями здоровья «Горизонт». Буду помогать инвалидам развивать их таланты, чтобы они смогли поверить в себя и найти место под солнцем.

Главное — не терять оптимизма, веры в лучшее. И тогда всё получится.