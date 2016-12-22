Еще буквально каких-то три с половиной года — и мы будем отмечать 20-летний юбилей «Школы выживания» на страницах «Тюменских известий». Все эти годы классным руководителем в ней «работала» всем известная Лидия Несторовна Сурина.

О её жизненном, преподавательском опыте, 50-летнем опыте фитоврачевания можно писать километрами. Сурина — человек уникальный. Она не устаёт еще и еще раз возвращать вас к опыту, наработанному предками, заставляет «повторять пройденное». Но, возвращаясь к этому пройденному, ты обязательно узнаешь для себя что-то новое, необычное, полезное.

Сегодня ей 86 лет. Недавно совершенно случайно попал в руки номер «ТИ» за 16 марта 2006 года — в этот день мы отмечали 75-летний юбилей Лидии Несторовны. И сейчас готова подписаться под каждой строчкой тогдашнего своего материала. Не удержусь, процитирую…

«Около хорошего человека потрешься, как медная копейка о серебро, сам потом за двугривенный сойдешь...» Не раз вспоминала эту меткую народную поговорку, покидая гостеприимный дом Лидии Несторовны Суриной. Странное дело: чаще всего бываю у нее по работе, мимоходом, на бегу заскакиваю, чтобы пополнить «портфель» традиционной рубрики «Школа выживания». Являюсь частенько в растерзанном состоянии, бесцеремонно втаскивая в ее теплую, «сталинскую», с высоченными потолками квартиру свой личный, огромный, колючий воз проблем, болячек и обид. А ухожу... Как бы это поточнее сказать? Не другим человеком, нет... но все-таки немного другим. Спокойнее. Увереннее. С отличным наплевательским — на всякую суетню — настроением! Жизнь — чудесная и содержательная вещь. Потом, правда, это чудесное чувство пропадет, растворится в будничном соре... Но ведь можно когда-нибудь зайти к Суриной — по делу, разумеется — еще раз!

…Нынешним январем, уже перед старым Новым годом, я зашла к Лидии Несторовне. Зашла, как водится, на минуту, а пробыла гораздо дольше. Разглядывала суринскую новогоднюю ёлку. Сама по себе ёлка ничего особенного не представляла, кроме того, что после праздника из «культового» украшения она плавно перейдет в разряд витамина С: ее порубят, уложат по пакетам в морозилку, а потом станут заваривать из нее чаи и успокоительные ванны...

Но вот она, история семьи Суриных, — многих российских семей — наглядно, на ёлке... Этой игрушке — 50 лет, этой — 45... Хрупкие рыбки. Трогательные цыплята. Ватная оранжевая морковка — невыцветающее свидетельство торгово-промышленной дружбы с Китайской Народной Республикой... И маленький, не больше спичечного коробка, медведик: шоколадный, лупоглазый, скукоженный от времени... Этой игрушке ни много ни мало... 70 лет! Ее подарил пятилетней племяннице Лидочке родной дядя Михаил Сафонов, погибший в Великую Отечественную войну 3 декабря 1942 года».

Нынешним январём 2017-го я, как обычно, отправилась в гости к нашей «классной даме». Не очень получилось празднично: Лидия Несторовна, которая за последние полвека не приняла ни одной (!) таблетки, приболела. Дала о себе знать травма ноги, полученная накануне 80-летнего юбилея. Ходила по квартире, тихо охая. И всё же, взяв большущие ножницы, решительно направилась к украшенной пихте. «Сейчас настригу — и будем пить чай!»

Она и сегодня стоит у неё, эта пихта — будущие витаминные чаи и успокоительные ванны. Помните, как надо делать? Ведь повторяли не раз! Настригаем ветки на маленькие кусочки, кладём в обычные пакет — и в морозилку. До свидания, аптечный витамин С!