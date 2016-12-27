В 1983 году в Тюмень из Москвы прикатил выпускник Абрамцевского художественно-промышленного училища. Он приехал вслед за любимой женщиной. Не задумываясь, променял бурную столичную жизнь на провинциальную глушь. Ну и что! Это поначалу окружающая среда формирует художника. Потом сам художник в силу своего таланта создаёт особый мир. У Юрия Брусенцова он вышел надёжным и полнокровным.

История мастера Брусенцова, который свой мир создал

Своя «Фортуна»

Сегодня Брусенцов извест­ный мастер декоративно-прикладного искусства. Настоящий универсал! Ему подвластны и металл, и дерево, и глина, и кость. Он даже внешне похож на сказочного кудесника, который может повелевать стихиями. Да так оно и есть! Огонь, вода, земля, подчиняясь ему, рождают уникальные вещи. И атмосфера в его мастерской особенная. Здесь дышат воздухом творческой свободы.

Жена Юрия Витальевича по специальности художник-керамист. Дети (а их двенадцать!) пошли по родительским стопам. Все при деле. Чего ещё желать? Брусенцов — хозяин своей жизни. Но поначалу, признаётся он, пришлось помыкаться. Работал в цехе сувениров при управлении местной промышленности Тюменского облисполкома, потом в цехе «Пром­эстетика» резчиком по дереву. В «Тюменьстройматериалы» устроился, чтобы получить жильё. Здесь он создал первую мастерскую художественной керамики в городе, придумал выпустить к 400-летию Тюмени керамические горшки с символикой областного центра. Но квартиру ему так и не дали. Тогда Брусенцов, как сам говорит, ударился во все тяжкие — занялся оформительскими работами. Чем-то надо было зарабатывать на растущую семью…

Когда жизнь в стране начала меняться, мастер решил больше не ждать милостей от государства. Организовал сначала художественно-промысловый кооператив «Орнамент». После — «Фортуну», позаимствовав название тюменского изразцово-гончарного завода, который был создан в середине XIX века. Привлекло, конечно, не красивое заводское имя, а сам промысел. Юрий Витальевич принялся возрождать технологию производства печных изразцов. Точнее, объясняет он, взял эту технологию за основу и занялся её усовершенствованием.

Я удивляюсь: кому это сейчас нужно, если и в частные дома проводят газ. Брусенцов усмехается:

— Зря так думаете! Огонь в очаге и сегодня имеет сакральное значение для человека. А печь сохраняет свои утилитарные свойства. Изразец же защищает печь, повышает теплоотдачу, создаёт эстетический вид. Всё зависит от культурного воспитания. Среда организовывает внутреннее пространство человека. Если вы растёте среди прекрасных вещей, то и в дальнейшем будете стремиться окружать себя ими. Теперь изразцовые печи меньше востребованы. Но люди до сих пор проявляют интерес к этому искусству.

Пакгауз: и родовое гнездо, и музейное пространство

Свою мастерскую, которая одновременно является и жилым домом, Брусенцовы зовут берлогой. Здание бывшего пакгауза, в конце 1980-х выкупленное Юрием Витальевичем у своего же кооператива, одним боком вросло в высокий склон берега. Зимой, засыпанное снегом, со стороны пригорка оно и не видно прохожим. Чем не берлога? Однако название приклеилось по другой причине. В помещении, куда семейство ещё только планировало заселиться, одно время жили два медвежонка. Их Юрию Витальевичу подарили друзья-охотники. Он, конечно, передарил зверят заезжему шапито. Но дом с тех пор так и остался «берлогой».

— Зданию больше 150 лет, — сообщает Брусенцов. — Памятник архитектуры XIX века. Мне удалось его сохранить. Это были просто стены. Старинная кладка, метр толщиной. Чувствуете, как тут тепло? Две квартиры и земельный участок продал и вложил сюда. Видите бетонную стену на уровне склона? Земля выдавливала кирпич, пришлось делать монолитную подпорку.

— Как жена отнеслась к тому, что вы всё распродали и приобрели развалины? — спрашиваю.

— С пониманием, — уверяет мастер. — Зато мы создали родовое гнездо, русскую усадьбу, в которой мы живём и творим.

Бывший пакгауз может стать жемчужиной старой тюменской архитектуры. Но сколько нужно потратить на это сил, времени и денег? Мало создать уют внутри, необходимо восстановить и внешний вид памятника.

Юрий Витальевич информирует:

— Сейчас идёт реконструкция набережной. Её открытие намечено на 2018 год. Пакгауз входит в план реконструкции. В ней он обозначен как «Дом художника» с мастерскими художественных промыслов. Прилегающая территория тоже будет благоустроена. Больше пока ничего не знаю. Не известна мне и финансовая сторона вопроса. Главное, сохранить антураж. А наполнение мы сами сделаем.

Под наполнением Брусенцов подразумевает создание трёх музеев. Он уже работает над этим. Демонстрирует эскизы каминов и обводит рукой «утробу» пакгауза:

— Здесь откроем музей изразцово-гончарного промысла, в котором обязательно представим историю становления завода «Фортуна». Создадим несколько каминов. Один из них украсим изразцами, рельефами и росписями, иллюстрирующими сказку «Конёк-Горбунок». Кроме того, сделаем музей керамической игрушки. У нас большая коллекция! В ней много разнообразных свистулек.

Он снимает одну с полки и начинает насвистывать.

— Здорово у вас получается! — хвалю.

— Это ещё не здорово, — самокритично замечает Юрий Витальевич. — Надо тренироваться. Все свистульки имеют разный звук. Существует такое понятие, как акустический объём. Звук в каждой свистульке настраивается под свой объём. Лепим мы их без эскиза. Из головы. Абсолютная свобода творчества!

Третий музей Брусенцов поставит на рельсы. В прямом смысле! Оказывается, вместе с пакгаузом и его территорией он приобрёл в собственность сохранившийся до наших дней отрезок железнодорожной ветки, которая вела на пристань к станции «Тура». Рельсы пролегают в нескольких шагах от крыльца мастерской.

— 150 метров! — уточняет мастер длину отрезка дорожного полотна и делится своим замыслом: — У меня есть вагон-теплушка 1949 года. К нему сами соберём паровоз. Установим в нём топку, которая будет выполнять функцию печи для дровяного обжига керамических изделий. А в вагончике расположим макет старой Тюмени. Люди смогут увидеть, как выглядел город в царские времена. Конечно, чтобы претворить этот замысел в жизнь, нам нужна поддержка областной власти и спонсоров.

Планы Брусенцова завораживают. Он мечтает проводить на территории будущей набережной ещё и фестиваль огненной скульптуры. Участники действа будут лепить из глины скульптуры на свежем воздухе и обжигать их здесь же, на открытом пространстве.

— У меня много друзей художников в России и за рубежом, всегда готовых пофестивалить! — задорно говорит Юрий Витальевич.

— Немыслимые деньги нужны на реализацию ваших задумок, — обращаю его внимание на материальную сторону дела. Мастер хмыкает в бороду.

— Нужны… Но, допустим, камины я буду делать сам. Накопаю глину. Друзья помогут с глазурью. А к процессу создания ершовского камина привлечём состоятельных людей, которые желают оставить о себе память. На изразцах можно указать их имена. Кроме того, у нас в области есть Ассоциация художественных промыслов. Я один из её членов-учредителей. То есть с этой стороны тоже будет поддержка. Правда, скорее моральная…

Японский оркестр свистунов

Мастерская — основной источник дохода Брусенцовых. Заработок приносит изготовление малых архитектурных форм, изразцов и мебели, продажа изделий декоративно-прикладного искусства на выставках-ярмарках, реставрационные работы. Сыновья мастера занимаются резьбой по дереву (они работают в отдельной мастерской по деревообработке), дочки — керамикой и гобеленами.

«Берлога» заставлена керамическими изделиями: игрушками, посудой, панно, изразцами. Чтобы детально рассмотреть всё это великолепие, необходима прорва времени.

— А сколько ещё по коробкам рассовано! — вспоминает Брусенцов, останавливаясь перед россыпью ярких глазированных игрушек. — Мы взяли за основу классический русский лубок и переработали его по-своему, с определённой спецификой. То есть нашли свою технику! — поясняет он и с гордостью добавляет: — Наши работы уже узнают коллекционеры, поскольку в этой технике работаем только мы.

Родители и дети имеют дело с пятью видами глин. Глава семьи в поисках материала колесит на своём джипе по деревням Тюменской, Свердловской и Курганской областей. Ведёт беседы с печниками, чтобы выяснить, в каких местах можно накопать хорошую глину. За материалом для фарфоровых изделий гоняет в Гжель.

Брусенцовы часто представляют Тюменскую область на всероссийских и международных презентациях и выставках. Они имеют множество наград, в частности являются лауреатами конкурса «Династии мастеровых Тюменской области», обладателями Гран-при международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера».

— Наша власть гордится своими мастерами, — роняет Юрий Витальевич. — А ситуация аховая! В Тюменской области нет закона о художественных промыслах. Проект, правда, написан. Сейчас, насколько мне известно, находится в согласительной комиссии областной Думы. Вице-спикер парламента Виктор Рейн держит вопрос на контроле, в меру своих сил старается продвигать проект. Закон необходим не только местным мастерам, но и специалистам сферы туризма. Ведь промыслы способствуют развитию этой отрасли. За примером далеко ходить не надо. Частные турфирмы привозят ко мне иностранцев. Перед Новым годом в мастерской побывали японцы. Купили у нас две коробки свистулек! Дальше они отправились в Тобольск и Абалак. Сопровождающий рассказал мне: они свистели всю дорогу. Когда японскую группу после экскурсий привезли в аэропорт Екатеринбурга, она представляла собой уже сыгранный оркестр! Туристы были в полном восторге!

Можно ли хулиганство на хлеб намазать?

Из жилой половины в мастерскую пришли три симпатичных барышни. Они чинно уселись за стол и принялись за работу. Брусенцов представляет дочерей:

— Александра, Маргарита и… вспомнить бы всех… Ксюша! Младшенькая, ей 11 лет. Я детей по номерам помню, — шутит он. — Некоторые уже своей жизнью живут. Старший Роман, ему 34 года, сейчас в Уфе. У Кати в Сургуте керамическая мастерская. Вероника в Тюмени дизайном квартир занимается. Кристина — ландшафтным дизайном. У нас с женой семеро внуков. Скоро восьмой родится!

Двое из них — Тима и Таня — здесь же в мастерской крутятся. Дед показывает керамический танк, который сделал Тимофей. Настоящий эксклюзив! Нигде такой больше не встретишь.

— Мы даём детям похулиганить, — раскрывает секрет брусенцовской методики обучения Юрий Витальевич. — Пусть выражают себя в творчестве. В детстве это очень важно…

— Все ли дети пошли по вашим стопам добровольно? — уточняю.

— Добровольно-принудительно! — отвечает Брусенцов. — Человеку надо дать удочку, а рыбу он сам должен поймать. Так? У меня была простая задача — научить детей «ловить рыбку», имея в руках инструмент. А после позволить им самим определять свою судьбу. Человек становится мастером, когда учится у мастера. Это самый эффективный вид обучения.

— Юрий Витальевич, а вы никогда не жалели о том, что уехали из Москвы?

— Не жалел. Я теперь больше двух недель в столице не выдерживаю. Рвусь обратно! Понимаете, Москва — город-людоед! Он съедает душу человека.

— А Тюмень?

— Тюмень — кусок хлеба. Чем сверху его намажешь, тем и будешь жить…

Досье «ТИ»:

Юрий Брусенцов родился в Чите. В детстве вместе с родителями переехал в Москву. Творческие гены у него от отца, дирижёра военного оркестра, и дяди, народного художника Украины. Со своей будущей женой Юрий Витальевич познакомился во время учёбы в Абрамцевском художественно-промышленном училище. Супруги вырастили семь дочерей и пятерых сыновей. В прошлом году Брусенцова пригласили принять участие в создании декораций для фильма «Тобол». Мастер пообщался с кинематографистами и решил за это дело не браться. По одной причине: плохо делать не умеет, а быстро и хорошо сделать не получится. В настоящее время Юрий Витальевич приступил к работе над серией панно с видами Тюмени, Тобольска, Ишима. Панно будут выполнены в керамике и металле. На тюменском панно (в форме наличника) художник изобразит старый деревянный мост через Туру, который рухнул в реку в 1982 году на его глазах в момент первого посещения Тюмени.