Участникам второго этапа конкурса «Узнай героя-земляка», призванного дополнить — расширить знания о Героях Советского Союза, Героях России, полных кавалерах ордена Славы — юбилярах 2017-го, мы обещали подсказки. Держим слово: начинаем публиковать список земляков, удостоенных высших наград Родины за подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны. В списке юбиляров нынешнего года — 51 герой, рождённый в 1897-м, 1902-м, 1907-м, 1912-м, 1917-м, 1922-м…

21 из них рождён на территории, которая с августа 1944-го именуется Тюменской областью. Список повторит уже знакомые по предыдущим изданиям книг «Тюменцы — Герои Советского Союза» фамилии земляков. Но благодаря книге «Герои Тюменского края» преподавателя из села Абатское Анатолия Бажина мы откроем и новые.

По какой-то причине в книгу «Тюменцы — Герои Советского Союза» (издание 2004-го) не включен уроженец села Юргинское Герой Советского Союза Яков Ильич Коровин. Не включены в эту книгу уроженец села Сунгурово, призванный на фронт Ялуторовским РВК Серафим Петрович Романов, уроженец деревни Митрофанова Вагайского района Николай Иванович Первухин. Оба — полные кавалеры ордена Славы.

Да, деревня Митрофанова — малая родина двух героев Первухиных. Командир расчёта станкового пулемёта Алексей Георгиевич Первухин (г.р. 1919) удостоен звания «Герой Советского Союза», а его однофамилец (возможно, брат), помощник командира взвода разведки Николай Иванович Первухин (г.р.1922) — полный кавалер ордена Славы. Эти факты опровергают объяснение: «Основу предыдущих изданий книг «Тюменцы — Герои Советского Союза» составили лишь уроженцы территорий, вошедших в состав Тюменской области».

В числе юбиляров прошлого года так и остался незамеченным не занесённый в книгу нашей Памяти уроженец Тобольска Анатолий Николаевич Кадыров, разведчик взвода пешей разведки 1138-го стрелкового полка 338-й СД 39-й армии 3-го Белорусского фронта, гвардии младший сержант, полный кавалер ордена Славы. В бою, вблизи деревень Латыгово — Застаринье Витебской области, разведчик вынес в безопасное место и доставил в медсанбат тяжелораненого командира полка, «а в ночь с 9 на 10 сентября 1944-го (в районе 3 км северо-восточнее города Расейняй, Литва), действуя в группе прикрытия, обеспечил захват «языка» и отход разведчиков в расположение передовых подразделений. В этом бою из автомата гвардии младший сержант Кадыров уничтожил 14 гитлеровцев».

Надеемся, что хотя бы в нынешнем году тоболяки впишут в списки своих земляков Анатолия Николаевича Кадырова, по метрическим документам установят число и месяц его рождения в 1921-м. Нет точной даты рождения и у юбиляра нынешнего года — Героя Советского Союза Якова Ильича Коровина (уроженца села Юргинское). Не установлено точное место захоронения уроженца деревни Дуброва Ярковского района Героя Советского Союза Ильи Никифоровича Уткина. По одним источникам он похоронен на кладбище деревни Маурино Вологодской области, по другим — в Раскопино. Думаю, что ярковцам-поисковикам не составит большого труда установить и точные число и месяц рождения героя-земляка. Оставить в памяти. Навечно…