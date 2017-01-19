Художественный руководитель и главный дирижёр Тюменского филармонического оркестра, заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков своих музыкантов держит в строгости. Говорит об этом прямо, не стараясь выглядеть добреньким. Как сам признаёт, заставляет артистов делать всё возможное и невозможное. Но и себя не щадит. Вот уже почти два года буквально живёт в филармонии. При этом считает себя счастливым человеком.

Неудержимость

Я родился в маленьком промышленном городе Медногорске Оренбургской области, где культура была развита слабо. Правда, школа музыкальная имелась, там учили играть на фортепиано и баяне. В третьем классе меня потянуло к музыке. Неудержимо. Отец к тому времени умер. Мы с мамой жили вдвоём, и жили трудно. Я рассказал ей о желании учиться в музыкальной школе. Она слукавила, сказав, что вступительные экзамены закончились. У нас не было денег на покупку инструмента. Но я не отказался от мечты. И когда мне исполнилось 9 лет, сам пошёл в музыкальную школу, написал заявление. Подделал подпись мамы! Хитрость удалась. Я сдал экзамены и стал осваивать баян. Мать поставил перед фактом. Учился с огромным удовольствием! В средней школе тоже всё шло успешно. Особенно меня привлекали математика и рисование. Перед выпуском учитель по живописи подбивал меня поступать в художественное училище, а преподаватель по математике ещё с 6-го класса занимался со мной по усиленной программе. Он был уверен, что его толковый ученик выберет математическую школу. Я тем временем окончил «музыкалку». И на семейном совете заявил: пойду в музыкальное училище. Мама и мои взрослые брат и сестра были шокированы. Победитель математических олимпиад предпочёл музыкальное искусство? Но у меня не было никаких сомнений. Поступил в Оренбургское училище, выдержав сумасшедший конкурс. Питался в чужом городе тем, что мама отправит посылкой: картошкой, салом и вареньем. И, конечно, приходилось подрабатывать то сторожем, то грузчиком. Так получилось, что с 15 лет я сам отвечал за своё будущее.

Зависимость

В музыкальном училище был обязательный предмет «дирижирование народным оркестром». Преподаватель отмечал мои способности, но я не думал об этой профессии серьёзно. В Новосибирской консерватории меня увещевал уже другой педагог по дирижированию — композитор Исаак Вайнштейн. Он настойчиво предлагал мне показаться художественному руководителю и главному дирижеру Новосибирского симфонического оркестра, профессору Арнольду Кацу. Но тогда мне казалось, что я к этому не готов. Ещё студентом встретил человека, который разделил мои мечты о профессии. Жена Ирина, музыковед по образованию, стала верным другом и моим главным помощником. Я окончил консерваторию и, уже семейным человеком, начал трудиться в Челябинском институте культуры на кафедре дирижирования, которая работала по программе института им. Гнесиных. Вот тогда-то я и понял, что не могу без дирижёрской палочки. Словно какая-то зависимость меня одолела! В 1980 году не выдержал. Приготовив сложнейшую программу, поехал поступать к профессору Кацу.

Это сейчас доступ к симфоническому образованию сильно упрощён. Молодые люди, имея лишь среднее образование, могут поступать в консерваторию сразу на специальность «оперно-симфоническое дирижирование». В советское время нужно было сначала получить высшее консерваторское образование по классу какого-либо инструмента и потом, пройдя очередной конкурс, снова учиться в консерватории на симфонической кафедре. В тот год к Арнольду Кацу поступали 9 человек. Прошёл я один, причём сразу на третий курс. Все экзамены сдал на «отлично». И Арнольд Михайлович поверил в меня. Но было одно условие: обучение только очное. Глубокое убеждение моего профессора заключалось в том, что по-настоящему профессией дирижёра можно овладеть только при ежедневном полном погружении в неё. Это было очень трудное решение для нашей семьи: ведь жена и сын оставались в Челябинске, а я перебрался в Новосибирск. К счастью, перелёт на самолёте тогда стоил недорого. А по студенческому билету я летал почти бесплатно.

Годы, проведенные в Новосибирской консерватории, были чрезвычайно плодотворными. Сейчас я оглядываюсь назад и поражаюсь количеству проделанной работы. Кац держал профессиональную планку очень высоко. Он был одним из выдающихся учеников великого русского педагога — дирижёра Ильи Мусина, который пестовал Юрия Темирканова, Валерия Гергиева, Мариса Янсонса, Максима Шостаковича. Студенты Арнольда Каца дважды в неделю собирались в полном составе и представляли на суд маэстро выученные симфонические сочинения. Педагог подвергал жесточайшему анализу наши скромные интерпретации. Но не только критиковал, но и вдохновлял нас на творческие подвиги. Естественно, каждый день я бывал на репетициях его оркестра. И наблюдал за работой, и постоянно находился внутри разных групп коллектива, постигая тонкости игры на всех оркестровых инструментах. Мне повезло, в то время в оркестре сидели музыканты мирового уровня. Так что второй мой учитель — это Новосибирский академический симфонический оркестр. Учился я с азартом! И Кац, который крайне редко кому из студентов позволял дирижировать своим знаменитым оркестром, доверял мне. Всего четыре ученика за более чем 50 лет педагогической деятельности Арнольда Михайловича вставали за дирижёрский пульт на вечерних концертах его коллектива: Василий Синайский, Вольдемар Нельсон, Марк Горенштейн и я.

География

По распределению меня оставляли на кафедре оперно-симфонического дирижирования в консерватории. Но осенью 1983 года во Владивостоке открылась вакансия художественного руководителя и главного дирижёра симфонического оркестра Приморского телевидения и радио. Мой профессор сказал: «Надо ехать обязательно! Только на практике поймешь, дирижёр ты или нет. Либо артисты тебя «съедят», либо станешь профессионалом». Я проработал во Владивостоке с 1983-го по 1990 год и поднял коллектив на приличный уровень. В основном оркестр делал записи на радио и ТВ, но также регулярно играл открытые концерты в филармонии, гастролировал. В 1989-м я решил принять участие во всесоюзном конкурсе на вакантное место главного дирижёра симфонического оркестра Одесской филармонии. Заявок было около 100. Конкурсная комиссия отобрала 15 претендентов. Всем давалась неделя на репетиции и концерт с оркестром. Конкурс продолжался несколько месяцев. Как сейчас помню, дирижировал Симфонию № 10 Дмитрия Шостаковича, Концерт № 2 для фортепиано с оркестром и увертюру «Эгмонт» Людвига ван Бетховена. В марте 1990 года раздался звонок из Одессы: добро пожаловать в филармонию. У меня к тому времени было уже два сына. Семья последовала за мной. А через год начался распад СССР. Пришлось снова задуматься о переезде. Пока я искал возможности, мне позвонил директор Омской филармонии Фёдор Миценко. Он как раз искал дирижёра. И не случайно нашёл именно меня. Оказалось, обзвонил полстраны, заручился мнением выдающихся музыкантов.

Сыновья Евгения Шестакова блестяще окончили музыкальную школу. Но по стопам отца не пошли. Старший занимается бизнесом в Москве, младший работает инженером- программистом в Берлине.

К началу 1992 года Омский симфонический оркестр был в ужасном профессиональном и плачевном финансовом положении. Но коллектив сохранить удалось. Мало того, мы увеличили штат до 105 артистов, резко повысили их исполнительский уровень, сделали оркестр сильным и конкурентоспособным. Под моим руководством он получил почётное звание «академического». Каждый сезон к нам приезжали зарубежные дирижёры и солисты. Я почти ежегодно вывозил коллектив в Италию, Швейцарию, Испанию. Занимался этими вопросами лично, потому что понимал, без обмена опытом и гастролей оркестр замкнётся на провинциальном уровне. А это недопустимо, не будет творческого роста. Я начал сотрудничать с выдающимися музыкантами. Оркестр играл с пианистами Николаем Петровым, Денисом Мацуевым, Даниилом Крамером, Питером Донохоу, скрипачами Лианой Исакадзе, Виктором Третьяковым, Сергеем Стадлером и многими другими. Даже два раза с Мстиславом Ростроповичем! И к себе, и к артистам я предъявлял жёсткие профессиональные требования, не все их выдерживали. Результат: к началу XXI века, по отзывам выдающихся российских исполнителей, в региональной России было три лучших оркестра: Новосибирский, Екатеринбургский и Омский.

После расставания с Омским оркестром несколько лет моей творческой биографии были посвящены гастрольной практике в качестве приглашенного дирижёра с ведущими коллективами России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Новорожденный

В первом десятилетии XXI века среди регионов России по темпам развития и качеству жизни одним из лидеров стала Тюменская область. Руководство области решило вывести на новый уровень и культурную жизнь региона — создать в городе симфонический оркестр. Высокопрофессиональный! Эта грандиозная задача была поставлена перед тогдашним директором Тюменской филармонии Михаилом Бирманом, что совпало с его давнишней мечтой. Для создания коллектива нужен был дирижёр-практик с большим организационным опытом, со связями во всех сферах музыкальной деятельности. Создавать оркестр с нуля — невероятно сложная задача. Михаил Михайлович консультировался, расспрашивал выдающихся российских музыкантов о том, кто мог бы взяться за это дело. И я благодарен коллегам, которые рекомендовали ему меня.

При нашей первой встрече в 2007 году я задал Бирману вопрос: «Хотите, чтобы у вас на сцене был представлен «Запорожец» или «Мерседес»?» «Только «Мерседес»!» — ответил он. «Тогда начнём работать!» — согласился я. Мы серьёзно подошли к делу. Разработали штатное расписание, обговорили, где будем покупать музыкальные инструменты, как станем формировать нотную библиотеку и планировать концертную деятельность, каких солистов пригласим, куда повезём коллектив на гастроли… Губернатор области Владимир Якушев понимал, что для создания коллектива необходимы значительные финансовые затраты. Предполагалось, что оркестр родится в октябре 2008 года, но в ситуации кризиса решение было, к сожалению, отложено. С экономической точки зрения губернатор принял правильное решение. Мы стали терпеливо ждать. И вот в Год культуры правительство области вернулось к отложенным документам, и в сентябре 2014-го Якушев дал нам зелёный свет.

Через 10 месяцев после первого концерта оркестр выступил в главном зале страны.

Создание симфонических оркестров в мире — явление не частое, а в новой истории России коллективы подобного уровня не создавались. Тюменский — первый! К этому шагу мы готовились несколько лет, и я успел разработать специальную систему подготовки артистов оркестра в спринтерских условиях. Времени на многолетнюю адаптацию коллектива не было, требовалось достигнуть высокого профессионализма за небывалые сроки: год-полтора. Я должен был превратить блестящих сольных исполнителей в высококлассных артистов оркестра. Объясню, что это значит. С советских времён в наших музыкальных школах, училищах и консерваториях готовят только солистов! Хотя уже к 12 годам по ученику видно, каких высот он сможет добиться (будет солистом, артистом оркестра, преподавателем или музыкантом-любителем). Уже более 40 лет в Европе, Америке, Юго-Восточной Азии абсолютно другой подход, там артистов оркестра обучают примерно с 10-11 лет. Только 3-4 процента детей готовят к возможной сольной карьере. Юные музыканты играют в ансамблях и оркестрах, постепенно набираются опыта. К выпуску из консерватории у них в багаже большой оркестровый репертуар, до ста симфонических программ! Когда наши выпускники после консерватории садятся в оркестр, у них за душой примерно десятка полтора вымученных программ в студенческих оркестрах. Если в европейском или американском оркестре появляется вакансия, музыканты в очередь выстраиваются. В России, чтобы найти достойных оркестрантов, мне пришлось 7 лет создавать «селекционную» базу данных (в моем личном списке более 1000 музыкантов), обзванивать десяток консерваторий, профессорский состав, многих своих коллег. В Тюменский оркестр шёл жесточайший отбор. В Питере даже шутили по этому поводу: «Артисты Мариинского театра не смогут выдержать конкурс в Тюмени». Мы отбирали лучших из лучших, но среди шестидесяти четырёх финалистов конкурса только несколько играли в высокопрофессиональных оркестрах! У остальных такого опыта не было. Мне пришлось много работать над оркестровым мастерством музыкантов. Правда, они с огромным удовольствием на это откликнулись. За 17 месяцев, что мы вместе, оркестранты сделали колоссальные успехи. Удалось адаптировать их сольное мастерство, перевести его в плоскость симфонического коллектива.

Задачи и достижения

То, что моя система работает, показали наши успешные выступления на фестивалях. В сентябре 2016 года мы побывали в Иркутске, где перед нами выступал Санкт-Петербургский филармонический оркестр под управлением Темирканова. Слушатели, конечно, сравнивали два коллектива. Тем не менее наш оркестр завоевал признание взыскательной публики. Через две недели мы съездили в Псков на фестиваль Дениса Мацуева «Crescendo». Концерты прошли на ура! В конце сентября получили возможность выступить в Большом зале Московской консерватории (это мечта любого артиста, любого оркестра!). Коллективу на тот момент было меньше года. По отзывам, выступление было триумфальным. Россия открыла для себя новый, не похожий на другие симфонический оркестр. Такого мощного профессионального, творческого старта мировое исполнительское искусство еще не знало: через 10 месяцев после первого концерта оркестра выступить в главном зале страны! Отмечу, успех достался нам большим трудом.

У нас ещё много и профессиональных, и творческих проблем. Становление оркестра не может быть стремительным. Накапливаем репертуар. Все наши концертные программы создаём с нуля. Сейчас одна из главных наших задач — просветительская. Играем концерты для детей. Выступаем в городах области: Сургуте, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске. Играем популярные программы, постепенно воспитывая ценителей симфонического искусства. Это долгий процесс. Мы хотим добиваться новых высот, расширять репертуар и вместе с тем растить свою публику.

Симфонический оркестр — базовый коллектив, который определяет лицо филармонии и региона. Если по каким-то причинам оркестр плохо играет, это уже не филармония, а сельский клуб. Оркестр должен быть на высоте! Евгений Шестаков.

Классический товар

Сегодня симфонические оркестры и оперные театры часть денег должны зарабатывать сами. По-другому прожить невозможно. Одна из задач дирижёра — создавать специфический «продукт». Задача менеджера — продавать его в условиях рыночной экономики, соединяя в себе талант просветителя и бизнесмена. Конечно, не на всех концертах заработаешь. Филармония — не коммерческая организация, у нее есть конкретное госзадание. А, допустим, в США государство практически не участвует в финансировании оперных театров и симфонических оркестров. Их содержат спонсоры. В России у власти и искусства сложилась иная система отношений. Оркестры существуют исключительно при господдержке. Хорошо это или плохо, кто знает? Может, когда станем богато жить, а меценаты получат налоговые послабления, что-то изменится. А пока вот так. Конечно, государственных денег не хватает ни Гергиеву, ни Темирканову, ни Спивакову, ни всем остальным. Нужно зарабатывать часть денег самим, чтобы покупать струны, канифоль, новые инструменты. Не может государство полностью обеспечить потребности всех коллективов в стране. Значит, Тюменский филармонический оркестр должен создавать качественный классический товар, который будет востребован в регионе, в России и за рубежом.

Ответственность

Дирижёр несёт огромную ответственность перед музыкантами оркестра, слушателями и композиторами, которые сочинили гениальную музыку. Тройной груз ответственности! Но именно этот груз и держит меня на плаву, я постоянно в работе. У меня 35 лет не бывает выходных, отпусков. Ответственность дисциплинирует. Чем выше в гору поднимаешься, тем яснее видишь свои недостатки и недочёты. Если какой-нибудь дирижёр скажет, что он гениально дирижирует, например сочинения Шостаковича или Бетховена, значит, нужно ломать его дирижёрскую палочку. Настоящий профессионал всегда чем-то недоволен. Нет предела совершенству, особенно в симфоническом исполнительстве. Главный критик для дирижёра — он сам. Да, я чрезвычайно требователен к музыкантам. Может быть, излишне. Но к себе я ещё более строг. Здорово, что нам уже есть чем гордиться: мы получили высокие оценки выступавших с нами великолепных солистов. Но самое главное — это полные залы на концертах оркестра, доверие и любовь слушателей.