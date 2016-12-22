На страницах «ТИ» мы уже не раз рассказывали читателям о том, что в деревне Битюки Исетского района идёт восстановление старинного деревянного храма. Наконец тюменские журналисты сами увидели Петропавловскую церковь и пообщались с людьми, которые занимаются благим делом строительства.

Команда «Тюменских известий» вместе с коллегами из исетской районной газеты «Заря» приехала в Битюки в морозный день. Преодолев серпантин деревенских дорог, автомобили подъехали к Петропавловской церкви, построенной на самом возвышенном и самом живописном месте «Исетской Швейцарии». Гости из областной столицы замерли: слушали зимнюю тишину, дышали свежим воздухом. Не могли отвести взгляд от деревенских домиков, рассыпанных по пригоркам, и сосновых лап, щедро заваленных снегом. Но главное — ощущали душевный покой и умиротворение, которое возможно лишь рядом с церковью.

Говорят, здесь «место намоленное», ведь это самый старинный деревянный храм, сохранившийся за Уралом. Православной церкви во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла исполнилось уже 255 лет!

Гостей встретили активисты православной общины и члены попечительского совета храма, приехавшие из Исетска. Перед входом на территорию церкви, которая стоит рядом с кладбищем, вместе прочитали слова молитвы, недавно написанные всей общиной. Помянули строителя храма купца Ивана Битюкова и тех, кто возводил святыню, жертвовал на содержание, приходил сюда молиться. Местные жители не сомневаются, что их предки были благочестивыми. Иначе как объяснить тот факт, что никто даже в советские годы не рискнул разломать или поджечь храм? Он так и стоял под православными крестами. Сегодняшние битюковцы остаются людьми добрыми, щедрыми и отзывчивыми.

Восстановление уникальной для Сибири святыни идет заботами и трудами деревенской общины на посильные пожертвования всех неравнодушных людей. А потому длится уже более десятка лет. На фундаменте, который сохранился с тех давних пор и был дополнительно укреплен, возвели стены из солидного кругляка. На железную зеленую крышу подняли купол с главкой и вручную установили родной, кованный в XVIII веке крест. Уже поставили пластиковые окна. 21сентября телерадиокомпания «Регион-Тюмень» провела марафон по сбору пожертвований по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия. Сам архиерей возглавлял праздничный молебен. На собранные средства удалось закупить доски и начать обшивать помещение изнутри.

Перекрестившись, гости поднялись по высокому крыльцу и осторожно вступили под своды церкви. Строительные работы идут даже зимой. Приятно пахнет свежей древесиной — пилёными досками… Аналой с иконой апостолов Петра и Павла, конечно же, на своем месте. Верующие сюда приходят каждую неделю, читают акафист святым и надеются, что в этот юбилейный год удастся завершить все работы, необходимые для того, чтобы богослужения совершались постоянно. Пока Божественная литургия служится только в теплое время года. К престольному празднику сюда съезжается едва ли не больше гостей, чем в любой другой храм района по праздничным датам. В прошлом году 12 июля битюковцы принимали уже около двухсот человек.

Для того чтобы церковь восстановили быстрее, сотрудники «Тюменских известий» внесли свой посильный вклад. Главный редактор парламентской газеты Анатолий Костров прямо в храме передал конверт с деньгами старосте Алексею Панкову для приобретения обшивочной доски, необходимой для завершения внутренней отделки потолка и стен церкви. Радость у членов общины и попечительского совета была искренняя: в данный момент каждый рубль на счету.

Наша коллега Анна Панкова, много лет назад осевшая с большой семьей в Битюках, душевно приняла всех собравшихся в своем гостеприимном доме. За праздничной трапезой она отметила, что, видимо, неспроста сердца журналистов откликнулись на просьбу помочь храму Петра и Павла. Апостолы — «посланники», ученики Христовы, несли миру добрую весть. Послания апостола Павла, вошедшие в состав Нового Завета, можно считать мастерски написанными публицистическими произведениями. Так что Петр и Павел — покровители пишущей братии и всех тех, кто несет людям «доброе и вечное». Теперь икона святых апостолов, подаренная Анной Евтифьевной, займет достойное место в кабинете директора-главного редактора «ТИ».

Во время встречи редакция оформила социальную подписку на субботний номер «Тюменских известий» для десяти человек.

Пообщаться с журналистами из областной газеты пришли битюковцы, неравнодушные к судьбе малой родины. Они рассказали о проблемах, которые требуют решения. Срочно нуждается в ремонте здание фельдшерско-акушерского пункта. Без этого учреждения жизнь деревни, где проживает две сотни человек, будет невозможной. Тем, кто учится, хотелось бы иметь доступ к интернету, чтобы добывать информацию и пользоваться необходимой литературой. Нуждается в поддержке местный клуб. Однако с приходом в прошлом году на пост главы Исетского района Николая Теньковского у жителей деревни появилась надежда, что в их местности начнут, наконец, решаться копившиеся годами и десятилетиями проблемы социальной неустроенности. К примеру, уже в прошлом году через речку Боровку появился прочный капитальный мост. Обещают, что скоро и сельские дороги в весеннюю распутицу перестанут подводить. Появится доступная для паломников дорога к храму.

Чувствуется, что деревня активно живет. Молодежи хочется возвращаться в родные края. Строятся новые дома. Рождаются дети. Сейчас здесь 28 ребятишек. Чтобы увезти детей в соседнее село Рафайлово, как рассказывают, школьному автобусу приходится приезжать дважды. На автобусной остановке всегда висит большой православный календарь со святыми изображениями Николая Чудотворца, Божьей Матери и Господа с благословляющей рукой. «Мы представляем, как Бог благословляет наших ребят в дорогу. И от этого даже спокойнее становится», — замечают жители.

— Дети в деревне, как и везде, разные, — рассказала Анна Панкова. — Кому-то кроме телевизора и компьютерных игр ничего не надо. Но многие сохранили чистое сердце. Они прибегают к храму. Хотят нам помогать. Участвуют в православных праздниках. В планах нашего прихода — первым делом открыть детскую воскресную школу. Для нее на церковной территории уже построено небольшое деревянное здание. Рядом разместятся скамейки. Появится игровая площадка…

Одно из мест, где бывают все жители без исключения, — единственный в деревне магазин. Рядом с ним — огромный деревянный киот, в котором обычно стоит икона Петра и Павла. Сейчас здесь размещается написанный маслом вертеп со святым семейством и ангелами. У входа в магазин всегда можно найти расписание богослужений церковной общины. Здесь же — поздравления с праздниками. Рядом с кассой установлен ящичек для пожертвований на восстановление храма. Суммы набираются весьма небольшие. Но в данном случае важно то, что жители чувствуют себя едиными и причастными к святому делу.

— Мы верим, что уже скоро на фоне леса будет тянуться к небу церковь, белая, как лебедушка! — рассказали наши многочисленные собеседники. — Над притвором, на 17-метровой колокольне займет свое место второй кованый крест, который пока хранится в Исетском народном краеведческом музее. Даст Бог, храм простоит еще не одну сотню лет. А где церковь — там и жизнь. Так из века в век говорили наши предки…

Деньги на восстановление

святыни можно перечислить

по следующим реквизитам:

МПРО Прихода в честь Казанской иконы Божией Матери, с.Исетское, для храма в д. Битюки.

ИНН/КПП 7216003896/720701001

ОГРН 1027200004193

ОКВЭД 91,31

Р/с 40703810067280000064

К/с 30101810800000000651

БИК 047102651

Банк Западно-Сибирский банк

ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень.

Предложить помощь или просто позвонить, оставить сообщение можно по электронному адресу bityuki_hram@mail.ru, или по телефону 8-950-480-31-27.

Анна Евтифьевна Панкова, член Совета православных приходов Исетского района, помощник старосты православной общины во имя святых апостолов Петра и Павла, деревня Битюки.