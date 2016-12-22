Здравствуйте, уважаемые читатели «ТИ»! Сегодня мы продолжаем наш разговор о животных. Итак, ступень вторая: после долгих (или недолгих) раздумий вы решились приобрести домашнего питомца. Самыми распространёнными среди них, конечно же, будут собаки и кошки. Начнём с собак…

Чудо в вашем доме! Этот маленький, теплый, пушистый и совершенно беззащитный комок, пахнущий молочком, наконец-то у вас дома. Начинается самый важный и ответственный момент, как в жизни «пушистика», так и вашей собственной. Чем обернётся ваше совместное проживание? Радостной дружбой или взаимным мучением?

Заводя щенка, мы часто совершаем ошибку, причисляя собаку к членам семьи (что само по себе вполне нормально). Мы очеловечиваем собаку, наделяя её равными с собою и другими домочадцами правами. Результатом подобного отношения в 99 случаях из 100 станет плохо управляемая, доминантная, а часто и агрессивная собака. Обожающие своего питомца хозяева в шоке: как же получилось, что из очаровательного щеночка, к которому они относились как к родному ребенку, со всей любовью и нежностью, без устали играли с ним, никогда не ругали и прощали милые шалости, выросло такое чудовище?! И за что это «неблагодарное животное» к ним так хамски относится?

Всё просто. Собака воспринимает семью как стаю, а в стае всегда установлена строгая иерархия. В собачьем сообществе нет и не может быть никакого равноправия! В ней есть вожак (хозяин), старшие члены стаи (другие взрослые члены семьи) и младшие члены стаи (дети и животные). Для собаки (особенно для доминантного по природе животного) естественно желание занимать как можно более высокое положение в стае. Она будет постоянно стремиться к этому и в конечном итоге займет то место на иерархической лестнице, которое вы ей позволите. Потакайте капризам своего любимца, не обращайте внимания на проявления агрессии к себе с его стороны, умиляйтесь, когда пёсик «проявляет характер»… и очень скоро вы об этом пожалеете.

Часто любящие хозяева, сами того не замечая, показывают собаке, что она может претендовать на роль вожака. Каким образом? Очень просто. Многие кормят собаку перед тем, как сами садятся есть: мол, сытый питомец меньше попрошайничает у стола. На самом деле этим хозяин показывает, что собака стоит рангом выше его самого! Поскольку в стае первым ест вожак, и только когда он насытится, допускаются остальные члены стаи. А кроме того, собака-попрошайка привыкнет крутиться у стола и на сытый желудок!

Еще одна распространённая ошибка. Хозяин позволяет своему питомцу навязывать свое общество и игры в любое время дня и ночи, чем бы он ни был занят. Лай, скулёж, тыканье мордой в колени, подсовывание под руки игрушек, несчастные глаза… Бросаем всё и немедленно начинаем развлекать собаку, которая так страдает от недостатка хозяйского внимания! Возможно, собаке действительно уделяется слишком мало времени, тогда она совершенно справедливо пытается о себе напомнить нерадивому хозяину. Однако если вы регулярно уделяете игре и занятиям с питомцем достаточное количество времени, собака получает необходимую физическую нагрузку, то подобное поведение — не что иное, как попытка установить свои правила в семье.

А бывает и так: щенок кавказской овчарки рычит при попытке хозяина приблизиться к миске с едой. «Пусть рычит, хороший охранник вырастет, будет моё имущество сберегать!» — радуется хозяин. Он еще не знает, наивный человек, что со временем ему придется спать в коридоре на бывшей собачьей подстилке, так как на его кровати спит семидесятикилограммовый «мишка». А кормить «охранничка» вам придется, одевшись в защитный костюм и вооружившись электрошокером «на всякий пожарный». И по квартире ходить вдоль стеночек…

Интересный и самый встречающийся в моей практике вопрос поступил от читательницы Л. Заварзиной:

«Завели щенка немецкой овчарки (около 2 месяцев) с родословной. Как приучать его к гигиене? Не даёт вычёсывать подшерсток: орёт, ему больно, а нам жалко. Когда чистить ушки и глазки? Регулярно или по необходимости? Когда начинать приучать к ошейнику? Какой лучше купить (ширина и материал)? И когда, наконец, закончится время луж и лужиц?»

Отвечаю. Поверьте, очень многие приносят животинок в клинику в этот сложный период: кто-то без ума выводит глистов, одновременно купая щенка с шампунями от всех болезней. Иммунная система, как правило, не выдерживает такой хозяйской «любви» — происходит прорыв иммунитета, что приводит к заболеванию питомца, вплоть до тяжелых вирусных инфекций. Если у вас все идет хорошо, щенок радуется, бегает и прыгает, то вы начинаете манипуляции по защите и профилактике болезней. Первое, что вы должны сделать, это провести дегельминтизацию (избавиться от глистов). Особых сложностей нет в данной процедуре, но и тут умудряются «накосячить».

Запоминаем: строго по весу, строго по возрасту и строго для определенного вида животного! Каким препаратом — решать вам, выбор огромен. Недавно принесли щенка лабрадора с жалобой на плохое самочувствие (рвота, понос, отказ от еды). Выяснилось: дали человеческий препарат от глистов. И это не первый случай! Далее. После очистки организма от паразитов у щенка или котенка карантин 10 дней, после чего можно прививать щенка. Как правило, это происходит в ветеринарной клинике, где вам заводят ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации. Она проходит в два этапа с интервалом 21 день. То есть в два месяца вы щенка глистогоните, через десять дней — первая вакцинация, затем ревакцинация через двадцать один день после первой прививки, где дополнительно ставится прививка от бешенства. И в три месяца животное полностью защищено, далее один раз в год ревакцинация — пожизненно. Личную гигиену достаточно проводить раз в неделю, не надо подходить к этому делу с фанатизмом! Что-то беспокоит? Консультируйтесь с врачом, за спрос не убивают.

Щенок в возрасте восьми недель плохо контролирует свой мочевой пузырь. Выводить его на прогулку вам придется несколько раз в день, приблизительно на один час. Дождавшись, пока щенок сделает свои дела, следует немедленно похвалить его, как-то поощрить. Надеяться на стопроцентную чистоту в доме не советую до шестимесячного возраста.

К прогулкам щенка приучают после того, как он привык к хозяину. Гулять со щенками в возрасте трех месяцев следует осторожно, так как по физическому развитию и состоянию высшей нервной деятельности они недостаточно сформировались и окрепли и повышенные нагрузки для них слишком велики. Прогулки нужны не только для укрепления здоровья, но и для приобретения жизненного опыта, приспособления к условиям окружающей среды, выработки правильной реакции на различные, в том числе и сильные внешние раздражители (посторонних людей, животных, транспортные средства).

Во время прогулки со щенком на шлейке и поводке периодически нужно останавливаться, предоставлять ему возможность знакомиться с различными предметами, позволять обнюхать их.

Каждый раз, когда щенок чего-то испугается, его нужно снова подвести к объекту, чтобы он убедился в отсутствии опасности. Для этого периодически используют лакомство.

В спокойных местах, где щенку ничто не угрожает, можно отстегивать поводок и предоставлять возможность побегать на свободе. Это способствует выработке у щенка инициативы при ознакомлении с окружающими предметами и запахами, их распознавании, различении. Однако нужно своевременно брать щенка на поводок, если появится автомашина или какая-то другая опасность. Не следует переутомлять щенка длительными, непосильными для него прогулками.

Для овчарки вам понадобятся мощные аксессуары: рекомендую шлейку — она исключает травму шеи, гортани, дыхательных путей, при этом нагрузка равномерно распределяется по корпусу. Что касается шерсти, у вас же не овечка! В два месяца там нечего вычесывать, лишь ближе к году стоит пользоваться щетками и фурминатором. Строение кожи отлично от человека: купая каждый день собаку, вы делаете первый шаг к хроническому дерматиту. Одного раза в месяц будет достаточно!

Запомните десять правил:

1. В стае первым ест вожак. Младшие члены стаи едят в последнюю очередь.

2. Не кормите собаку с ложки с причитаниями из серии «за маму» и «за папу», если она отказывается от еды (если, конечно, собака совершенно здорова). Собака быстро научится выпрашивать более вкусные куски, чем те, что лежат в её миске. То, что не съедается за 15 минут, убирается до следующего кормления.

3. Никогда не позволяйте собаке проявлять ни малейших признаков агрессии при ваших попытках «покуситься» на её имущество — миску, пищу, игрушки, подстилку. Вожак имеет право в любой момент забрать принадлежащую собаке вещь, даже если для этого придется залезть собаке в пасть.

4. Почаще посягайте на «неприкосновенность» собаки — осматривайте зубы, уши, глаза, лапы. С первых дней появления щенка в вашем доме приучайте его к гигиеническим процедурам (мытьё, сушка феном, чистка ушей и зубов, вычесывание шерсти, стрижка) и прочим необходимым манипуляциям (надевание одежды, обработка ран, измерение температуры, взвешивание).

5. Всегда добивайтесь выполнения вашей команды. Собака должна понимать, что каждая ваша команда обязательна к выполнению! Иначе каждый раз она будет проверять: «А может, не надо?» и выполнять ваше требование в лучшем случае после третьего пинка.

6. Будьте последовательны в воспитании и дрессировке: если вы установили для собаки определенные правила (к примеру, запрет спать на кровати/диване/кресле), соблюдайте их и сами.

7. Никогда не позволяйте собаке мешать вам во время работы или отдыха. Только вы решаете, когда наступает время игры.

8. Не позволяйте выскакивать в двери вперед вас — как вожак, вы должны выходить первым. Не уступайте собаке дорогу — она должна уступать. Не перешагивайте через собаку, если она развалилась на проходе, заставьте её отойти.

9. На прогулке не позволяйте собаке таскать себя, болтающегося на другом конце поводка, по всем кустам и помойкам! Помните: не собака гуляет с вами, а вы с ней!

10. Жестко пресекайте попытки доминирования над вами и членами вашей семьи, не давайте собаке ни малейшего повода усомниться в вашем лидерстве.

Скажете: грубо, жестоко? Посчитайте лучше, скольких «друзей» выбросили на улицу.