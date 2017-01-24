Почти 900 лет назад у слияния рек Свислочь и Немига был заложен град Менский, упоминаемый в летописи «Слово о полку Игореве» как град Менск. Многие междоусобные войны неоднократно разрушали город, но он восстанавливался, отстраивался и становился все краше.

Получив приглашение федерации зимнего плавания Республики Беларусь, подтвержденное республиканским правительством, центр «АквАйСпорт-Тюмень» принял решение: отправить команду пловцов в братскую — во всех пониманиях этого слова — страну.

Всем нам было интересно: что там происходит? как развивается в Беларуси зимнее плавание? насколько сильны местные пловцы? есть ли перспективы развития «моржового» движения как вида спорта?

Не думали, что Беларусь будет нас постоянно удивлять. Удивление преследовало нас с первых шагов по Минску — причем во всем. Если по очереди, то это: отношение белорусов к россиянам, качество и цены на продукты, чистота и благоустройство города, быт… да много чего.

Приступ доброй ностальгии случился у тюменской делегации еще во Дворце творчества молодежи, где проходила регистрация спортсменов, приехавших из десяти стран мира на II Открытый чемпионат Беларуси по спортивному зимнему плаванию «Белгарт — Минск open-2017». Там же проходил и смотр-концерт пионерских отрядов, посвященный дню белорусской пионерии. Возможно, отдельный уважаемый читатель «ТИ» помнит вот это: «Взвейтесь кострами, си-и-и-ни-е ночи! Мы — пионеры, дети рабо-о-чих…» У детишек глаза горят, они стараются, маршируют и соревнуются. А нам, россиянам, так и не увидевшим обещанного «развитого социализма», не то чтобы обидно… Скорее, приятно вспоминать свои юные годы. Ну и кое-что сравнивать, анализировать…

Сугубо личное мнение: молодцы белорусы, что не отказались безоглядно от «советского прошлого», уважают свою историю, просто добавили к ней необходимые современные реалии и живут не хуже многих других стран. Не имея своих газпромов и лукойлов, живут спокойно, размеренно и надежно. Можно много рассуждать об их системе социальных гарантий, о вовлечённости в спорт подрастающего поколения… Во всяком случае, отношение к экологии и обустройству городской среды вызывает, как бы ни неприятно было в этом признаваться, настоящую зависть.

У них улицы, оказывается, убирают не деньгами, а руками. А если точнее, белорусы попросту не мусорят и относятся рачительно ко всему их окружающему. Миллионы на водоочистку не тратят, но вода из-под крана в Минске действительно питьевая, проверено тюменским «АквАйСпортом».

В доказательство белорусской рачительности и трудолюбия приведу один лишь пример. Наши соревнования проводились в центре Минска, на озере Комсомольском. Так вот, в 1940 году, в целях недопущения подтопления города во время паводков, было принято решение — выкопать вручную котлован размером 35 га. Повторю: вручную, без каких-либо средств механизации. Комсомол кинул клич — и молодежь взялась за дело (поди-ка наших тинейджеров докричись, чтобы от гаджетов оторвались).

Торжественное «открытие» озера было запланировано на 22 июня 1941 года. Понятно, почему белорусская молодежь взялась за оружие — вместо лопат. В 1974 году провели очистку озера и доуглубление. В 2010-м озеро и протекающую по нему реку Свислочь «реконструировали» и построили набережную с мостами, парапетами. В парке отстроили музей Победы, обустроили место отдыха для горожан и гостей столицы. И сегодня очень трепетно относятся белорусы к истории своей страны, к дружбе с Россией, к здоровью нации. Как-то это всё у них удивительно прочно и органично взаимосвязано.

Взять хотя бы то же зимнее плавание. С одной стороны, проведение заплывов: масса технических вопросов, проблемы реабилитации и т.п. Можно сказать, они еще переживают «инкубационный» период. А с другой стороны… У них за три года зимнее плавание стало видом спорта: мощный административный ресурс, стабильная поддержка государства и всё такое прочее. Да что там говорить! Белорусские моржи даже лед не чистят, им вообще работать не разрешают, только плавать и тренироваться. Водолазы спасательной станции подготовкой бассейна занимаются. Чтоб я так жил!

Тюменскую команду представляли пять человек: Вера Зарубина, Андрей Агарков, Станислав Мальцев, Юрий Неупокоев, Игорь Филатов. Нам вообще показалось: приехали отдохнуть! Хотя участвовали практически во всех заплывах, да еще как.

За два дня — 30 медалей, признание и любовь зрителей и СМИ, почет и уважение организаторов. Делились опытом, подсказывали.

Молодцы белорусы, что не отказались безоглядно от «советского прошлого», уважают свою историю, просто добавили к ней необходимые современные реалии и живут не хуже многих других стран.

А на фуршете еще и умудрились самую большую и очень шумно болеющую команду Польши склонить на свою сторону. На их просьбу оставить им хоть какую-нибудь награду… мы поменялись с поляками шапочками. И на второй день соревнований плыли в национальных польских шапочках. Надо было видеть и слышать поляков, когда тюменцы раз за разом в своих заплывах приходили первыми!

К слову, никаких трений и разногласий с поляками по этому поводу у нас не возникло. Вот бы политикам поучиться! Видимо, надо их периодически в прорубь иногда макать, чтобы остыл «разум возмущенный». Глядишь, и моржами станут. Но лучше не надо. Давайте каждый заниматься своим делом.

А мы своё дело уже и делаем, вместе. Развиваем закаливание и зимнее плавание как отдельный вид спорта. Белорусский пример поддерживаем. Но и Федерация зимнего плавания России и Тюменской области проделали большой путь в этом направлении. Что касается массовости и интереса к зимнему плаванию, то тюменцы (в том числе и в крещенских купелях) год от года доказывают: число желающих приобщиться к здоровому образу жизни растёт. Горожане приходят окунуться в холодную воду семьями, спортивная молодежь охотно подтягивается к занятиям нашего центра зимнего плавания. Тем более что природа сибирская дает эту возможность безо всяких дорогущих абонементов.

Что нам остаётся? Создавать нормальные условия и инфраструктуру для тех, кто верит в здоровый дух в здоровом теле. Видимо, не зря в Беларуси, на церемонии награждения, тюменцам кричали: «Тюмень, аквайс, рок-н-ролл!» В правильном направлении идем, то есть плывем, коллеги-моржи!