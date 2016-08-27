Мне было всего шесть годков, когда образовалась наша область. Вся моя жизнь прошла в Тюмени. Когда я учился в начальных классах, а это были 1945-1949 годы, найти нашу Тюмень на географических картах было сложно: населения на тот момент проживало здесь всего около 50 000 человек. Но зато этот провинциальный городишко утопал в зелени!

Я и сегодня могу мысленно прогуляться по Тюмени начала 60-х годов прошлого столетия.

На востоке был расположен сад имени императора Александра (Загородный): это не был махонький клочок земли, каким он стал сейчас.

Передвигаясь на запад, можно было остановиться возле сада Шверника, занимавшего площадь в сквере квартала Республики — Орджоникидзе — Ленина — Профсоюзная. Сегодня это сквер Немцова, обрубленный с двух сторон и имеющий сейчас три жалкие аллейки.

Почти рядом находился городской сад, зеленый, как и положено названию. В свое время глава города П. Потапов предлагал даже расширить рамки сада за счет сноса стадиона, и комсомольцы даже высадили саженцы вдоль улицы Орджоникидзе. Всё новое — это замечательно, но многие тюменцы до сих пор вспоминают удивительный летний кинотеатр, в котором играл духовой оркестр. Представляете, каким привлекательным для туристов ретрообъектом он мог стать, если бы его сохранили?

Возле железнодорожного вокзала находился — и сейчас находится — более чем ополовиненный сквер Пацко. Пройдя с километр, упираемся (упирались!) в сад имени Ленина, что был расположен в квартале улиц Челюскинцев — Ленина — Кирова — Урицкого, сейчас здесь бывший Дворец пионеров… сквозняк.

Передвигаемся далее по улице Республики: на большом пространстве среди улиц Красина — Семакова, неподалеку от Туры, раскинулся цветущий сиреневый сад, называемый в те времена Пионерским. Как мы, детвора города, любили здесь отдыхать, кататься на карусели! Но в 1970-м власти решили всё здесь повыкорчевать. Взамен посадили кустики, и сейчас это место носит название «Площадь Борцов революции». Ветром выдуло сиреневый дух. Но ведь наверняка хотели как лучше.

Перейдя через реку Тюменку и поднявшись на высокогор, мы оказывались в прекраснейшем саду, прозванном в народе «Дунькиным»: здесь во время войны отдыхали раненые бойцы Красной армии, набирались сил, чтобы вновь отправиться на фронт. Но этот великолепный зеленый уголок «скушала» непокорная Тура, и остались от жемчужины лишь рожки да ножки.

С запада город защищал от ветров огромный лесной массив с расположенным в нем домом отдыха имени Оловянникова. В небольшом искусственном озере, по словам моей мамы, во время войны плавали два красивейших лебедя. Сейчас этот живописный участок земли окромсали со всех четырех сторон метров по 50. Хорошо, хоть что-то сохранили.

Скажите, кто помнит: разве можно забыть купающуюся в зелени улицу Республики?!

Сейчас город насчитывает более 700 тысяч человек и, конечно, значительно вырос по площади. Но вот зеленых насаждений в городе, к сожалению, меньше, чем хотелось бы.

Конечно, есть небольшие островки зелени, называемые скверами, но, думаю, площадь, которую они занимают, вряд ли соответствует названию «сквер».

Вспоминаю старую Тюмень, ее утопающие в зелени улочки, и щемит сердце. Нынешний город — высотный, с прекрасными зданиями и возрождающимися храмами, бесспорно, хорош. Но стал таким суетным. Центр, да и не только, всегда перегружен транспортом, новые районы лишены зелени, хотя кое-какие меры в этом направлении администрацией города предпринимаются. До сих пор храню официальную бумагу, в которой сказано: «В 2007 году была завершена разработка проектно-сметной документации на строительство Дендрологического парка… в районе ТЭЦ-1» (из ответа автору этих строк заместителя главы администрации г. Тюмени Л.З. Теплоуховой, полученного 24.04.2012 г.). Классическое: а воз и ныне там...

Если кто-то решит, что всё вышесказанное — всего лишь ностальгические воспоминания пожившего человека, то будет не прав. Пока жива память о Тюмени как одном из самых зелёных городов СССР, пока мы будем обсуждать это публично — есть надежда, что в городской экологической политике наметится значительный сдвиг. От повсеместной безжалостной вырубки «зелёного друга» — к грамотному профессиональному озеленению города…