Зная немного о том, что из себя представляют тренировки с помощью электро-мышечной стимуляции (EMS), я ещё раз убедилась: NanoFitness предназначен для людей занятых. Тех, кто дорожит своим временем и здоровьем.

Забота о каждом посетителе в студии NanoFitness, что располагается в Тюмени на улице Малыгина, 4, чувствуется с порога: вам помогают снять верхнюю одежду и предлагают сменить обувь на одноразовые носки и фирменные тапочки. На стойке регистрации — вежливый администратор, который знакомит новичков с услугами студии, проводит экскурсии и отвечает на интересующие вопросы. И, конечно, знакомит с тренерским составом: фотографии инструкторов размещены на стене. Каждый из них — действующий спортсмен, добившийся успеха в том или ином виде спорта, является мастером спорта, участвует в соревнованиях.

Тренировки проходят в большой и малой студиях: все оборудование, которое требуется для занятий, — с иголочки.

Знакомство с клиентом начинается с анкетирования: тренеру важно знать все особенности организма своего подопечного, его здоровья. Важно убедиться в отсутствии заболеваний, при которых EMS-технология не показана, а также понять, с какой целью человек решил заняться спортом. Полученные ответы помогают составить индивидуальную программу тренировок, чтобы занятия были максимально эффективными.

Заполнив анкету, новичок отправляется в раздевалку: нет, вам не надо переодеваться в свои спортивную форму и обувь, на нано-тренировки ничего брать с собой не нужно. Вам выдается одноразовое нижнее белье, чистые хлопковые футболка, бриджи и носки.

А вот потом начинается самое интересное — переодевание в EMS-костюм! Но сначала тренер специальной помпой опрыскивает вас и висящий на вешалке костюм теплой водой — для лучшей проводимости электрических импульсов. А затем вас, словно космонавта, бережно переодевают, закрепляя все необходимые ремни и проверяя удобство. Потом подключают к тренажеру, который направляет к основным мышечным группам вашего тела электрические микроимпульсы, благодаря чему одновременно тренируется более 90% всего мышечного состава. Более того, уникальный тренажер фиксирует результаты, расход калорий, нагрузки и анализирует показатели тренировок. И в этот момент вы понимаете, что попали не на обычную тренировку, а на фитнесс будущего!

Итак, что же такое ЕМS-технология? Это стимуляция всех групп мышц с помощью низкочастотных кратковременных электрических импульсов. В основе метода — способность мышц сокращаться в ответ на раздражение нервных окончаний у оснований мышц. Естественным раздражителем мышц являются электрические сигналы, которые вырабатываются нервными клетками при физических нагрузках. Так вот, ЕМS моделирует процесс возбуждения мышц, только сигнал поступает не от нервных клеток, а от электродов, встроенных в костюм. Все просто! Но это не значит, что, надев костюм, вы садитесь почивать на лаврах. Для результата нужно активно трудиться.

На пробной тренировке тренер показывает, каким образом «прорабатываются» группы мышц: например, для ягодичных актуальны приседания, для пресса — работа мышц живота, для бицепса, мышц груди — делаются упражнения рук, в том числе с помощью гантелей и т.п. ЕМS — отличный помощник (ведущий на рынке фитнес-услуг!) в достижении вашей цели, но без вашего участия ждать эффекта не стоит.

Качественная тренировка длится всего 20 минут, и это заменяет 2-4 часа занятий в тренажерном зале. Она завершается полезным лимфодренажным массажем.

Далее — снимаете «космический» костюм, берете полотенце и отправляетесь в душ, где есть все, чтобы привести себя в порядок: шампунь для всех типов волос, кондиционер, гель для душа, молочко для увлажнения тела, тоник, фен… мне кажется, у некоторых и дома нет всех мелочей, о которых позаботились в NanoFitness. И это очень приятно: вам не надо каждый раз, собираясь на тренировку, беспокоиться о том, как бы чего не забыть. Можно забыть обо всем! Кроме времени тренировки.

После душа при желании можно посетить коллагенарий или солярий-коллагенарий — это инновационные методики омоложения кожи, которые кроме косметического эффекта имеют еще и оздоравливающий.

Переодевшись, можно отдохнуть в комфортной зоне отдыха: ваза с фруктами, вода, чай, кофе, журналы, телевизор, удобные кресла – все, чтобы перевести дух. Если на тренировке вы обсуждали с тренером вопросы правильного питания, рядом со стойкой администратора — спортивный бар, где вы можете выбрать полезные для организма продукты питания, которые помогут вам в достижении целей тренировки.

Кстати, в NanoFitness есть еще одна, очень удобная услуга — детский уголок. Так что берите ваших малышей с собой — за 20 минут они не успеют соскучиться, и вы сможете спокойно выполнить все упражнения. Чего только стоит новый мамин «наряд» — он надолго займет внимание маленьких посетителей!

Итак, подведём итоги,

почему вам нужно выбрать именно NanoFitness:

многофункциональные тренировки позволяют развить все пять физических качеств человека — выносливость, гибкость, координацию, ловкость и мышечную силу;

функциональные упражнения вовлекают в работу абсолютно все мышцы вашего тела, включая глубокие, ответственные за устойчивость, равновесие и красоту каждого нашего движения;

экономия вашего драгоценного времени: 20 минут вместо 2-4 часов!

достижима любая цель: похудение и тонус, наращивание мышечной массы, послеродовая и посттравматическая реабилитация и восстановление (укрепление сердечно-сосудистой системы и мышц спины, исправление осанки, профилактика заболеваний суставов и другое);

заниматься в NanoFitness может любой, независимо от пола, возраста, подготовки и физиологических особенностей. Программа тренировок разрабатывается под физиологические особенности каждого клиента.

Кроме прочего, стоит особо подчеркнуть атмосферу студии: выходить в шумный и холодный город после посещения NanoFitness, где вас согрели вниманием и заботой, не хочется совсем.