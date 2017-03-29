Татьяна Швейн пробовала себя в разных профессиях. Строитель по образованию, в 1995 году она стала предпринимателем — занялась торговлей. Спустя годы решила: хватит быть посредником, нужно самой что-то производить! Занялась переработкой молока. В начале апреля 2015-го тожественно, с приглашением почётных гостей, разрезанием красной ленточки в селе Юргинское открыли цех. Пока единственный в районе.

Молочные реки

— Считаю, время пришло что-то менять. Сейчас в Тюменской области и нашем районе многое делается для поддержки бизнеса. Нужно использовать эту поддержку! Цех создавали именно в Юрге, следуем народной мудрости: где родился, там и пригодился, — уверяет собеседница.

Не так давно она занималась поставкой в детские сады, школы и медицинские учреждения «молочки», овощей из других районов. Однажды задумалась: зачем это все перекупать и потом продавать, если можно самим производить? Поддержать юргинских фермеров. Ведь почему частники перестают держать скот? Потому что зачастую крупные переработчики обманывают их, предлагают низкую закупочную цену на сырьё.

— Любой бизнес начинается с идеи. Когда она появилась, действуй дальше, просчитывай варианты, — рассуждает. — Думала, анализировала, чем именно заняться: может, выпечкой хлеба и сдобы, может, мясной переработкой… В итоге остановилась на молоке. Эта ниша оказалась свободной. Раньше в Юргинском районе работал молочный завод, но в 90-е он закрылся…

Чтобы мечта стала реальностью, необходима тщательная подготовка. Татьяна Швейн подготовила проект, просчитала все экономические показатели — и сумела защитить его в Инвестиционном агентстве Тюменской области. Чтобы запустить цех (он расположился в бывшей котельной), требовался кредит — семь миллионов рублей. Вложили в производство и свои сбережения.

— Бизнес-план составили. В нём всё было радужно и прекрасно. Когда открылись, началось… — вздыхает Татьяна Ивановна. — Тогда и поняли, почему переработка молока — одно из самых сложных производств. Столько нюансов нужно учитывать, чтобы продукция была не только вкусной, но и полезной, то есть без использования каких-либо химических добавок.

— Оборудование закупили отечественного производства, — продолжает рассказ. — Вот здесь я угадала! Если бы было импортное, то представляете, какими бы стали мои затраты на расходные материалы, запасные части?! Покупали в Челябинске необходимое оборудование, в Екатеринбурге какую-то часть, и уже здесь все смонтировали в единую производственную линию.

Первое время, если требовалась наладка, приглашали специалистов из других городов. Теперь справляются своими силами. Помогают Татьяне Ивановне и дочь (медик по образованию), и зять.

— Была бы голова на плечах, всему научиться можно, — не сомневается Татьяна Швейн.

— Вам самой сложно было осваивать новое дело? Где-то учились, может, курсы закончили?— интересуюсь.

— Не скажу, что очень уж легко пришлось, — признаётся. — Хотя мы — деревенские, к труду с детства приучены. Сами держали коров. Но это — совершенно другое. Сложно было выговорить слова «гомогенизатор», «пастеризатор»… Сейчас ничего, привыкли. Новое дело осваивали методом проб и ошибок, без всяких курсов. Первое время уставала так, что, приходя домой, падала без сил. Работали и до полуночи, и до трёх, четырёх часов утра… Теперь чётко отлажена работа по сменам — два дня через два. Удобный график.

Молодому предприятию помогал советами и рецептами заквасок директор Бердюжского молокозавода Виталий Бауэр. Делегация юргинского цеха побывала в гостях у коллег из соседнего района. Опыта набирались. Теперь используют свои рецепты для приготовления творога, сметаны и других вкусностей.

— Виталий Рудольфович даже отговаривал от затеи — открыть цех по переработке молока. Знал, с чем можем столкнуться, — улыбается Татьяна Швейн. — Но мы — упрямые. Если уж взялись за дело, выполняем на совесть. Благо и администрация района, и правительство области, и депутаты Тюменской областной Думы нас поддержали. Юрий Михайлович Конев часто бывает у нас, интересуется, как идут дела.

Семейное дело

Переработку молока начинали с 500 литров в сутки. Сейчас — более трёх тонн. Готовы замахнуться и на пять!

К слову, молоко берут только у проверенных поставщиков — ООО «Бизон» Омутинского района, у двух фермеров из Юргинского района. Они охотно сотрудничают с нашим предприятием: хорошую цену предлагаем, 25 рублей, плюс идёт ещё 2 рубля дотация.

— У нас есть лаборатория, где молоко нагревают, дегустируют. Никакая машина не определит, какое молоко на вкус. Нужен человек! — уверяет Татьяна Швейн.

Её предприятие предлагает сегодня пастеризованное молоко, сметану, йогурты с различными вкусами, кефир, творог — всего 17 наименований продукции. А ещё — пять видов сыров: моцарелла, адыгейский, сулугуни, чечил, сырные нити. В их составе — молоко и пепсин, больше никаких добавок.

Юргинскую «молочку» можно найти в тюменских магазинах, на прилавках в Ялуторовском, Омутинском, Ярковском районах и даже на Севере — в Сургуте, Ноябрьске, Нефтеюганске. В Тюмень нередко привозят из Юрги сырое молоко (предварительно пропущенное через очиститель). Его заказывают умельцы-сыровары. Оказывается, есть в нашем городе такие!

— Как удалось найти своего покупателя? — допытываюсь.

— Знаете, что помогло? — интригует вопросом. — Сельскохозяйственные ярмарки, которые организовывает областной департамент АПК. Они привлекательны не только для покупателей — разнообразием качественной продукции, но и для предпринимателей. Особенно тех, кто делает первые шаги на рынке. Мы ездили и на Север, рассказывали о своей продукции. Люди оценили, распробовали — пошли заявки. Нас это радует.

Сегодня в цехе трудятся 17 человек (когда начинали, было всего 7). Специалистов приглашали через центр занятости. Работают здесь и родные Татьяны Ивановны. Вообще, этот цех смело можно назвать семейным предприятием.

— В чём — множество плюсов. На семейном предприятии не надо такого строгого учёта, как на обычном. Могу доверять сотрудникам, все ответственные, — уверяет.

— Есть ощущение, что вы — на своём месте?

— Теперь — да! Дети иногда говорят: «Мама, спасибо, что обеспечила работой!» Надеюсь, они в своё время продолжат дело. Тем более что оно пришлось по душе. Дочь вначале и масло била, пока специалистов не было. И расчёты делала, задерживалась здесь допоздна. Кто, как не родня, выручит в трудную минуту?! Мы так привыкли жить — всегда помогаем друг другу. Так и должно быть в семье!