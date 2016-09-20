Отношение аромашевцев к главе района подкупает. Его не сыграешь! Второй раз заезжали в гости в Аромашево. В разговорах (даже обычных, «за жизнь») собеседники непременно уважительно уточняли: «Наш глава — свой, из местных». Это дорогого стоит.

По зову сердца

Евгений Ковальчук действительно родом из Аромашевского района, села Сорочкино. После школы в 1996 году уехал в Тюмень, поступил в сельхозакадемию. На пятом курсе у инженера-механика появилась семья, родился сын. Нужно было идти работать. Молодой человек устроился на Тюменский завод медоборудования. Работал шлифовщиком четвёртого разряда. Освоил и эту профессию. Потом семья переехала в Германию. Судьба так распорядилась.

— У супруги родители — поздние переселенцы. Сейчас они и другие родственники с её стороны — тёти, дяди, братья — живут в Германии. Мы там на три года всего задержались... — рассказывает Евгений Николаевич. — Тоска по родине заставила вернуться. Приехали обратно. Но не в Тюмень, а в родное Сорочкино к родителям. С двумя чемоданами вещей и желанием жить и работать. Начали искать себя, обустраиваться потихоньку. Участвовали во всех спортивных, культурно-массовых мероприятиях. Супруга моя — тренер-преподаватель по лыжным гонкам. Сын учится в 10-м классе, увлекается спортом, лыжами занимается. Все при деле.

— Как односельчане вас приняли?

— Считаю, что хорошо. Мы быстро влились в повседневную жизнь села, сложностей в общении с односельчанами не возникло. Меня здесь с детства знают и учителя, и друзья. Кроме этого, я успел немного поработать в местном совхозе, когда школу окончил. То лето свободное было!

— Ни для кого не секрет, что молодёжь стремится сбежать из деревни в город и остаться там. Вы, получается, поступили наперекор общепринятому мнению. Почему?

— Я вообще нестандартный человек (смеётся). Не всегда поступаю стандартно и не живу по лекалам. Живу по зову сердца — считаю, это правильнее и честнее!

Как молодые специалисты, мы с супругой стали участниками программы поддержки на селе. Построили свой дом в Аромашево. Теперь здесь друзья и родные, работа и жильё. Что ещё в городе искать? Хочу быть полезным своей земле — применять накопленный опыт и знания.

— Вернулись из-за границы в Сорочкино. Как дальше события развивались?

— В то время готовился на пенсию действующий глава администрации Сорочкинского сельского поселения Александр Федорович Добрынин. Мне предложили попробовать свои силы в этой должности: «Молодой специалист, оставайся в деревне! Будешь у нас руководить, исполнять обязанности главы». Поработал лето — три месяца. Глава района, в то время Пётр Иванович Николаец, пригласил возглавить самое крупное сельское поселение — Аромашевское. Где и работал с осени 2005-го по 2014-й. В тот год прошли кадровые перестановки. Вячеслава Николаевича Смелика, который был главой Аромашевского района с 2007-го, пригласили в Ялуторовск. На эту должность он и рекомендовал меня. С мая 2014 года я здесь.

Селу нужны агрономы!

— Есть ли в Аромашевском районе кадровая проблема?

— Не стану скрывать: как и в любом сельском районе, у нас кадровые проблемы есть. В первую очередь не хватает специалистов, занятых в сельском хозяйстве: руководителей, инженеров, агрономов, зоотехников, шоферов и трактористов… Та форма квалификации, которая была прежде в СПТУ, устарела. Наверное, поэтому это учебное заведение изжило себя. Развиваются новые технологии и подходы в АПК, появляются новые формы управления сельским хозяйством, соответственно нужны подготовленные, высококвалифицированные кадры. Где их воспитывают? В хорошем вузе! Сейчас таковым является Тюменский аграрный университет Северного Зауралья, выпускающий столь нужных специалистов для АПК. Но кадров не хватает и в образовании, и в здравоохранении, и в реальном секторе экономики.

— Оправдывают ли себя программы поддержки молодых специалистов?

— Да. Молодёжь потянулась в село. Сейчас в Аромашевском районе работают 125 учителей. Из них 37 человек (а это 30 процентов!) — в возрасте до 35 лет. Совсем молодые! Учителям предоставляется служебное жильё, достойная заработная плата. Кроме того, возможность работать в комфортных условиях — вести уроки в просторных, светлых классах, оборудованных современной техникой.

По врачам — немного цифр. Из 20 врачей семеро, то есть 35 процентов, — до 35 лет. Благодаря проекту «Земский доктор» удалось привлечь специалистов. Недавно в Аромашево приехала семья медиков. Жена — терапевт, муж — хирург. Им здесь очень рады. Кроме радушного приёма они получили служебную квартиру и положенный миллион рублей. В текущем году приобретаем служебное жильё для фельдшера, ещё один такой же специалист обзаведется жильём по программе «Развитие сельских территорий»

— Мало привлечь специалистов. Нужно создавать условия, чтобы они задерживались… Где, к примеру, в Аромашевском районе можно культурно отдохнуть?

— У нас есть районный Дом культуры и в каждой административной территории — сельский клуб. Там проводится множество мероприятий. Каждый выбирает по своим интересам. Есть у нас и свой «Капустник». Там можно караоке петь, танцевать... СК «Капустник» располагается на территории бывшего агропедколледжа, где раньше был свой Дом культуры. Его мы переоборудовали. Аромашевцы с удовольствием проводят там свободное время.

Тех, кто предпочитает отдых активный, ждут на лыжной базе, стадионе, ФОКе и на ледовых кортах, их в Аромашево два. Лыжную базу открыли недавно: попали в один из проектов, который был реализован в нашей области. Место выбрали с подходящим рельефом. Проводим там районные, межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам и областные по полиатлону. В гостях побывала олимпийская чемпионка Галина Куклева. Она оценила достоинства нашей лыжной базы.

— Это досуг для взрослых. Куда детей можно сводить?

— Имеется ДЮСШ, которую мы в прошлом году объединили с автономным учреждением «Физкультура и спорт» (теперь это одно юридическое лицо). Дети занимаются волейболом, лыжным и городошным спортом, футболом, хоккеем… В доме детского творчества есть несколько направлений дополнительного образования, например секция дзюдо. Развивается также велосипедный спорт. Районная команда по «Безопасному колесу» сильная. Не однажды побеждали на соревнованиях различного уровня, в том числе становились призерами международных соревнований. Специалисты РДК проводят всевозможные занятия с детьми: это и пение, хореография, музыкальное творчество.

Привлечь инвестора в село

— Насколько острой остаётся проблема трудоустройства в районе?

— Экономически активного населения в районе — 4300 из 10957. Из них треть трудится в бюджетной сфере, 21% — в сельском хозяйстве, 18% населения заняты в торговле и сфере услуг. Проблема трудоустройства существует, но хочу заверить: кто хочет работать, тот работу себе найдёт. Есть успешные примеры развития малых форм хозяйствования, в том числе ЛПХ (у нас их более пяти тысяч). За прошлый год населением с личных подворий сдано более одной тысячи тонн молока. Еще один пример — сезонная работа: вспашка огородов, сенокос, заготовка дров… Круглый год люди заняты. Сейчас на учёте в ЦЗН 50 человек. Большинство из них, чтобы занять в производстве, нужно переучивать, менять квалификацию. Жизнь не стоит на месте, меняются требования для трудоустройства в связи с применением новых технологий, техники и оборудования.

— Чем, по вашему мнению, можно занять население?

— Аромашевский — район сельскохозяйственный. Большая часть населения развивает свои хозяйства. В этом направлении тесно работаем с департаментом АПК, Инвестиционным агентством Тюменской области, кредитным кооперативом. В районе начинаем активную работу по программам «5+», «Школа фермера», агрофраншизе «Арсиба». Все эти программы направлены на увеличение поголовья КРС в малых формах хозяйствования. Предполагаем, что в ближайшее время увеличится производство молока и мяса. В связи с чем организуем работу кооперации по закупу излишек с подворий не только вышеназванной продукции, но и картофеля, овощей. Создание кооператива — ещё одно направление занятости и трудоустройства людей. Каждый селянин должен быть уверен в надежности реализации выращенной и произведенной сельхозпродукции по достойной цене. Это одно из важнейших условий развития ЛПХ и эффективных вариантов решения занятости населения.

Еще один проект, который хотели бы реализовать на своей территории, связан с заготовкой и переработкой твёрдой древесины. Для этого все условия, потенциал есть! К примеру, по запасам древесины мы на седьмом месте в области. Ищем инвестора, предлагаем территорию бывшей птицефабрики, на сегодня самая крупная инвестиционная площадка с инфраструктурой. Бизнесменов, готовых вкладывать деньги в нашу территорию, могут привлечь не только наличие свободной земли, но и трудолюбивые, целеустремленные люди — главное богатство нашей территории.

— Развивается ли в районе малый бизнес? Есть примеры удачного предпринимательства?

— Да, конечно! Примеры есть, и не один. Среди ярких — пекарня Алексея Костина. Много лет он занимался хлебопечением, была своя пекарня в Кротово, Аромашево. У предпринимателя возникла идея создать и кондитерский цех. Через Инвестиционное агентство Тюменской области получил заём — построил новый кондитерский цех, закупил оборудование. Сейчас там выпускается более 50 наименований продукции, производительность цеха — 36 тонн кондитерских изделий в год. Они поступают в магазины района. Кроме того, их приобретают учреждения социальной сферы. Недавно Алексей Костин открыл свой фирменный магазин «Кулинария» в Аромашево. Его продукция востребована!

Развивается в районе и придорожный сервис. Предприниматель — Андрей Платонов.

— Помогает ли администрация района предпринимателям? Чем именно?

— Безусловно, помогаем. Полномочия органов местного самоуправления для поддержки малого и среднего бизнеса — это консультационная помощь в оформлении документов, предоставление земельных участков, зданий, сооружений на территории района. Поддержка осуществляется и инвестиционным агентством, с которым тесно сотрудничает администрация района. У нас бюджет дотационный, собственных доходов собираем 17,8% — налоговые и неналоговые поступления. Будут создаваться новые рабочие места, реальная заработная плата — будет пополняться бюджет. А значит, продолжится строительство дорог, газификация…

— Сейчас как обстоят дела со строительством дорог?

— Общая протяжённость автомобильных дорог муниципального значения составляет 270 км, из них 50 км — с твердым покрытием. Когда приезжаем на встречи с гражданами, первое, о чём спрашивают, — дороги! В прошлом году в трёх территориях сделали по одной улице в щебёнке и один подъезд к ферме. В текущем году отремонтируем дороги местного значения в соответствии с утверждённым планом. Территории развиваются там, где реализуются инвестиционные проекты, соответственно там и будем в первую очередь развивать инфраструктуру. Приоритеты у нас обозначены.

По областным дорогам, проходящим по территории района, хотелось бы больших объёмов ремонта. Сейчас в основном проводится текущий ремонт областной дороги Голышманово — Аромашево, Аромашево — Вагай. Опять же, понимая приоритеты строительства и ремонта дорог, учитывая прошлогодний паводок, принимая во внимание экономическую ситуацию, на большие объёмы по региональным трассам не рассчитываем, но верим, что ситуация изменится и до сельских дорог очередь обязательно дойдет.

— К вопросу о сходах граждан. Как часто они проводятся? Кто из представителей власти бывает на встречах?

— Февраль-апрель — время сходов и встреч с населением, с коллективами предприятий и учреждений. Частый гость на таких встречах — депутат Тюменской областной Думы Юрий Конев. Он также регулярно ведёт приём граждан. Депутат хорошо знает, как и чем живёт наш район. Оказывает материальную помощь гражданам из депутатского фонда. Благодаря его поддержке ежегодно строим детские игровые площадки, приобретаем спортинвентарь, сценические костюмы. Также на встречах помимо местных властей информируют население участковые уполномоченные полиции, ветеринарные службы.

На сходах отчитываемся по каждой территории, что сделали за год в плане благоустройства, строительства дорог, сетей уличного освещения, водоснабжения. Селян волнуют самые разные вопросы — от особенностей выращивания кроликов до проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий. На сходах люди выражают своё мнение, говорят, что думают о власти. Слушаем. Записываем. Формируем наказы. Мы должны слышать каждого жителя сельской территории. Одним помочь, других — наставить на путь истинный, третьим — просто не мешать… Как деревенский житель считаю, что местное самоуправление — не только администрация района, поселения. Это люди. Собрались на сход — решили, как удобнее, выгоднее жить на нашей территории. Значит, и нужно сделать, как просит население, учитывая при этом законность принимаемых решений

— Вопросы о выращивании кроликов в тупик вас, судя по всему, не ставят?

— Нет, конечно (улыбается). Стараюсь быть в курсе всего, что интересует земляков. У нас уже две серии «Школы фермера» прошли. В первую обучили 51 человека, во вторую — 74. Из них 11 экзамен сдали на пять! Я присутствовал на обоих модулях. Почему, обучая людей, мы не должны знать того, к чему их призываем? Убедил отучиться и всех глав поселений в «Школе…». Наш аппарат, в том числе и управление сельского хозяйства, проучился. Эти знания нелишни. Многие дома держат хозяйство. Лично у меня есть и кролики, и утки, и куры… Без хозяйства нельзя — в деревне живём!

— Что скажете о взаимодействии районной Думы и администрации? Споры в принятии решений случаются?

— Споров как таковых на заседаниях нет. Есть мнения депутатов, которые выносятся на Думу после того, как их обсудили на комиссиях. Обсудили откровенно! Мы же понимаем: депутаты — представители народа. Говорят от имени избирателей, к ним необходимо прислушиваться. Все проблемы должны обсуждаться и быть на виду, чтобы люди нам доверяли. Чтобы было развитие, законодательная и исполнительная власть должна работать в связке. Считаю, у нас получается. Это отмечает и Юрий Конев, который бывает на заседаниях районной Думы как представитель областного парламента.

Под крышей дома своего

— Не обойти стороной и вопрос, с которым сталкивается каждый житель, – жилищно-коммунальное хозяйство. Та же газификация…

— За последние два года установили восемь блочных станций водоочистки. Теперь они есть в каждой территории, где существует центральное водоснабжение. Решаем вопрос с их содержанием и качественным обслуживанием. Ежегодно реконструируем водопроводные сети, теплотрассы, проводим ремонты котельных, их диспетчеризацию. По газификации учли опыт других районов области. Практика показывает, что первоначально все готовы подключить газ и использовать его для отопления домов, обеспечивая необходимый разбор. Но на самом деле, когда газовая труба приходит в населённый пункт, подключение абонентов, заключение договоров на обвязку домовладений и поставку газа проходит с трудом. Поэтому инвестирование в программу газификации должно быть в том числе и с пониманием ответственности населения.

— Ведётся ли в районе строительство жилья?

— За 2016-й ввели в эксплуатацию 4 тысячи кв. метров жилья при плане в 5600. В основном это индивидуальные жилые дома. Многоэтажное строительство будет также продолжено, с учётом потребности в нем таких категорий граждан, как дети-сироты, инвалиды... Сегодня те, кто нуждается в служебном жилье, им обеспечены. Однако часть учителей, врачей имеют возраст, близкий к пенсионному. Необходимо привлекать молодых специалистов для работы в этих сферах. Не всегда они становятся участниками различных программ по обеспечению жильём, поэтому мы должны предусмотреть выделение служебного жилья, особенно в сельской местности.

Думаю, в этом году мы получим проект реконструкции трёхэтажного общежития, которое досталось в наследство от агропедколледжа. Это порядка 1200 квадратных метров. Хотим переоборудовать общежитие под жильё, в том числе часть его использовать для маневренного фонда.

— Аромашевский район вошёл в туристический проект «Сибирский тракт». Что это значит для вашей территории?

— Для нас это событие знаковое. В планах — разработать несколько туристических маршрутов на территории района, привлечь бизнес-сообщества и в рамках этого проекта организовать качественную работу придорожного сервиса.

— Что бы вам хотелось пожелать жителям своего района?

— Уверенности в завтрашнем дне, сил и энергии, достойной жизни и веры в то, что Аромашевский район будет жить и развиваться! В этом нет никаких сомнений!