Профессиональные писатели, столичные и местные журналисты посвятили этому человеку тома публикаций. С ним лично знакомы руководители высоких рангов, кавалеры государственных наград и пенсионеры из самых отдалённых уголков области. Самая свежая новость, которую могу сообщить об Игоре Александровиче Шаповалове, состоит в том, что сегодня, 20 апреля, он отмечает свой 85-й день рождения.

В одном из материалов прочитала: «Шаповалов — у каждого свой». Точно подмечено! Он заслуженный строитель РСФСР и заслуженный работник Минтоп­энерго, отличник Миннефтегазстроя и почётный работник РАО «Газпром», лауреат Ленинской премии и лауреат премии имени Муравленко. Игорь Александрович — почётный гражданин Тюменской области, Ямало-Ненецкого округа и Романовского района Саратовской области. Свой среди строителей, энергетиков, нефтяников, работников газовой промышленности… Кто-то помнит совсем молодого Шаповалова — руководителя Специализированного управления № 19, комсомольско-молодёжного треста «Тюменьгазмонтаж». В знаменитые этот трест вывел он — один из разработчиков и вдохновителей внедрения комплектно-блочного метода строительства нефтепромысловых объектов. В конце шестидесятых годов прошлого столетия метод «взорвал» ледяные широты Тюменского Севера, обустроил его нефтегазовые кладовые. Названия нефтяных месторождений «Шаимское», «Усть-Балыкское», «Самотлорское», газового — «Медвежье» звучат для Игоря Александровича… песней о молодости. Тревожной, беспокойной, деятельной и потому — счастливой.

«Не каждому дано так щедро жить — друзьям на память города дарить». И такая песня о нём! В 1976-м Шаповалову было предложено возглавить объединение «Запсибжилстрой» — стать «начальником (цитирую энциклопедию «Кто есть кто в газовой промышленности». — Н.Т.) Сибирского объединения по строительству городов Западной Сибири». И он стал начальником по строительству Сургута, Надыма Нефтеюганска, Урая.

А кто-то познакомился с Игорем Александровичем, когда он занимал пост (с декабря 1978-го по ноябрь 1984-го) первого секретаря Тюменского городского комитета КПСС. В данном случае «пост» — не синоним слову «кресло». Быть на посту — значит нести постоянную персональную ответственность за вверенный тебе участок. А участок — огромный город: с населением от мала до велика, лечебными и учебными заведениями, предприятиями и инженерными сетями, которые не желали считаться с климатическими условиями, не воспринимали ни просьбу, ни приказ ещё потерпеть — подождать ремонта, замены. Этот пост Игорю Александровичу (вопреки его собственному желанию) «удружил» секретарь Тюменского обкома партии Богомяков. Хозяйственник «до мозга костей» Геннадий Павлович понимал, что строитель Шаповалов на практике изучил все тонкости жизнедеятельности организма под названием «город». И это даст ему право «драть три шкуры» со специалистов-хозяйственников в случае сбоев в работе. А в том, что при этом Шаповалов с себя будет спрашивать строже, чем с других — в этом секретарь обкома не сомневался. Коммунисты города единогласно поддержали кандидатуру Шаповалова.

На добрую долгую память тюменцам Игорь Александрович оставил ТЭЦ-2, кардиологический центр и тысячи квадратных метров жилья… Не думайте, что все эти тюменские новоселья были запланированы заранее. Секретарь Шаповалов бился за них, на самом высоком уровне доказывал: что-то должно, наконец, достаться и матери-Тюмени, которая возводила северные города, отправляла своих сынов на разведку и добычу углеводородного сырья, руководила этими работами, в своих вузах готовила специалистов для Севера.

А в 1984-м Игоря Александровича самого отправили на 12 лет в северный Надым. Там, «где толща вечной мерзлоты во многие сотни метров, пронзительный ветер Северного Ледовитого океана, полярная ночь, считанные десятки солнечных дней в году, необжитая тундра и застывший иней на шапках и бровях газовиков», он командовал «Глав-ямбургнефтегазстроем», был генеральным директором хозяйственной ассоциации «Арктик-инвест» и АОЗТ «Арктикнефтегаз»… Расцвечивал белые одежды заснеженного Заполярья яркими красками жизни.

Пенсия всегда приходит не-ожиданно. А Александра Павловна Шаповалова заслуженный отдых своего мужа ждала с нетерпением. В 1992-м, в год 60-летия Игоря Александровича, она планировала навсегда забыть о сборах тревожного чемоданчика супруга, надеялась на то, что придёт конец командировкам, бесконечным совещаниям, работе без выходных. Терпеливая женщина, она ждёт его выхода на заслуженный отдых до сих пор. Мудрая женщина, она понимает: ну какая пенсия может быть у руководителя областного совета ветеранов (пенсионеров)? Конкурсы, смотры, встречи с подрастающим поколением, уроки мужества, чествование ветеранов-юбиляров, участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дням воинской Славы России. О редких выходных приходится мечтать. Горькие дни — прощания с теми, кто ушел в мир иной, их в распорядок не впишешь. Но они, увы, случаются часто и отдаются ощутимой болью в сердце.

— Я пришёл в областную организацию ветеранов, потому что она объединяет людей, которых я искренне уважаю, — говорит Игорь Александрович. — В её рядах фронтовики, труженики тыла… Мне было 9 лет, когда началась Великая Отечественная. Я помню, как провожали на фронт мужчин из нашего села Большой Карай Саратовской области. Как ждали весточек с фронта, как женщины молили Бога помочь их мужьям победить врага и вернуться домой живыми. Но сначала — победить! И, приближая эту победу, они, женщины, впрягались вместо коняг пахать землю. Мои ровесники — дети войны знают истинную цену 9 мая 1945-го. Огромная благодарность фронтовикам диктовала нашей совести быть полезными для своей Родины. Среди моих ровесников немало ребят и девчат, которые трудились в колхозе, заменяли взрослых у станков. Я с 10 лет работал в колхозе прицепщиком на тракторе, а с 13-ти был штурвальным на комбайне во время уборочной.

Комбайны и трактора в годы войны были не во всех хозяйствах. А отец Игоря — Александр Васильевич Шаповалов, в 39 лет получивший на фронте ранение — инвалидность, смог раздобыть эту технику для колхоза «Большевик» села Большой Карай. Потом его осудят за такую предприимчивость. И это «аукнется» на выборе будущей профессии сына. Так что не понаслышке знакомы ему и детство ребятишек войны, и испытания, которые выпали тем, чьи отцы были в заключении. Отцов потом-то реабилитируют. Потом… А их «кроплёные» дети всей своей жизнью будут доказывать и батину, и свою честную преданность Родине.

— Я мечтал стать лётчиком, — признаётся Игорь Александрович, — как мой родной дядя. Не получилось. Стал строителем. Боготворил тех, кто в вы-цветшей ещё в годы войны гимнастёрке устремлялся в тайгу — на разведку её богатств. Устремиться вслед за ними меня призывала не только романтика. А желание быть рядом с ними нужным человеком. Уверен: такие же чувства испытали многие мои ровесники — пенсионеры, которым я стараюсь быть полезным на посту председателя областного Совета ветеранов.

— Игорь Александрович, знаю, что вместе с тревожным чемоданчиком вы нередко брали с собой в дорогу гармонь…

— Я постигал хромку самоуком и втайне от отца (он велел учиться — становиться человеком). В мой репертуар входили бодрящие плясовые — надо было на вечёрках поддержать девчат, которых война оставила без надежды стать жёнами, матерями. И первопроходцев северных обледенелых широт, до которых «только вертолётом можно долететь», эта музыка согревала, бодрила.

— Какая песня сегодня звучит в вашей душе?

— «Главное, ребята, сердцем не стареть». Желаю всем «песню, что придумали, до конца допеть»!