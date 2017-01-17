День подснежника, который в мире отмечают 19 апреля, в Тюмени ознаменовался сбором первых проклюнувшихся из-под снега… завалов мусора.

Волонтеры Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства вышли вечером в среду на субботник в рамках проекта «Токсичные подснежники». Руководитель отряда Григорий Демин признается: под праздник первого весеннего цветка совсем не подгадывали, совпадение случайное.

От накопившегося за зиму мусора очищали поросший густым кустарником пустырь у дома 167, корпус 3 по улице Широтной. Завалы образовались в основном вдоль пешеходных троп, пересекающих участок.

— Территория красивая, особенно летом. Но когда покроется зеленью, очистить ее будет сложнее, — отмечает Григорий Демин.

Студентов и преподавателей техникума вооружили мешками, лопатами и граблями. Всего пришли 30 человек, среди них оказался один местный житель, который откликнулся на объявления, расклеенные в районе. За час уборки отряд собрал 70 мешков мусора.

На наличие опасных предметов и взрывчатых веществ территорию обследовала полицейская овчарка. Служебный пес внимательно обнюхал кусты и дорожки, но ничем, к облегчению волонтеров, не заинтересовался.

Проект по поиску незаконных свалок «Токсичные подснежники» стартовал в начале февраля. Организаторы призывают горожан сообщать о несанкционированных островках мусора по адресуsvalkinet72@mail.ru. Благодаря отзывчивым тюменцам уже выявлено пять таких объектов. Волонтеры заносят их на карту и снимают на видео, которое затем выкладывают в интернет. Цель — добиться реакции городских служб, которые отвечают за уборку территорий. Один видеоролик уже возымел действие: большую свалку в районе Лесобазы начали убирать.

справка «ТИ»

Настоящие подснежники, в отличие от токсичных, не водятся в наших краях. Роль первого весеннего цветка в Тюменской области выполняет прострел желтеющий, который распускается в середине мая. Его здесь и называют подснежником.