В Тюмени побывали 53 военных атташе из 40 стран мира. Цель визита — посмотреть, как обучают офицеров в Высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Брифинг с начальником ТВВИКУ Дмитрием Евмененко состоялся в Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева. Трансляция проходила с помощью синхронного переводчика — атташе имели возможность узнать о том, каких специалистов готовит военный вуз, а также задать вопросы. В рамках визита атташе посетили училище и побывали на полигоне, где курсанты отрабатывают практические навыки.

ТВВИКУ — единственный в России военный вуз, где готовят военных инженеров. Поэтому Министерство обороны и пригласило военных атташе в Тюмень, чтобы они всё могли увидеть своими глазами.

— Сегодня у нас обучается около 300 иностранных курсантов из 24 стран мира, — рассказал Дмитрий Евмененко. — Мы можем принять еще не менее 100 человек. Всего же в училище около двух тысяч человек. И российские, и иностранные студенты получают стипендию, им предоставляются бесплатное питание и медицинская помощь, курсанты проживают в общежитии и обеспечены вещевым довольствием.

ТВВИКУ готовит специалистов по направлениям «Транспортные средства специального назначения», «Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов», «Строительство уникальных зданий и сооружений». Кроме этого, в вузе идет подготовка по военным специализациям «Транспортные средства специального назначения».

— Мы готовим инженеров во все виды войск Вооруженных сил, — резюмировал Дмитрий Евмененко, — для всех видов силовых структур и МЧС. Будем рады, если после визита военных атташе у нас появятся новые курсанты из иностранных государств.

Из всех вопросов, заданных атташе, наиболее интересный поступил от представителя Испании: «Много ли генералов выросло из ТВВИКУ?»

— Если у офицера нет желания стать генералом, это плохой офицер! — парировал Дмитрий Евмененко. Шутку атташе оценили аплодисментами. Ну а если говорить серьезно… Из стен ТВВИКУ вышло 50 генералов, в том числе действующий министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Владимир Пучков.