С помощью жителей региона в прошлом году удалось предотвратить появление, а также распространение огня в лесных массивах. Диспетчеры Тюменской авиабазы получили от неравнодушных граждан более 80 обращений о лесных пожарах, свалках, незаконных рубках и других нарушениях.

В этом году будут доступны три способа передачи информации об обнаруженных лесных нарушениях. Так, сообщения принимают по горячим линиям: 8-800-100-94-00 (прямая линия Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства) и 8-800-100-19-70 (региональная прямая линия). В строю остается короткий номер 3434, на который можно отправить смс-сообщение (перед текстом набрать слово «лес»). Кроме того, граждане имеют возможность установить на телефон мобильное приложение «Берегите лес». С его помощью можно выбрать или звонок, или отправить сообщение с приложением фотографии и данными геолокации. Здесь же можно узнать о сложившейся на территории региона пожароопасной обстановке, найти адреса и телефоны действующих в области лесных служб.

Все перечисленные способы передачи информации являются бесплатными. Сообщения попадают в Региональный пункт диспетчерского управления Тюменской авиабазы в режиме реального времени и сразу идут в работу. Кроме этого, по просьбе обратившегося клиента ему может быть предоставлена информация о принятых мерах по устранению выявленного им нарушения.